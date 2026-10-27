2026-10-27 10:04 Rhsuan
[嘉義旅遊] 曾文水庫三天兩夜遊程懶人包｜仙境西拉雅中埔、大埔景點美食住宿一次收錄
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：行程以嘉義中埔出發，串聯大埔、曾文水庫到台南楠西。
- 重點二：三天兩夜安排DIY、森林體驗、美食與冒險住宿。
- 重點三：重點活動是2026年11月曾文水庫峽谷音樂會與遊船。
這次是好友阿君推薦我們一定要來參加 11 月的曾文水庫峽谷音樂會，也特別安排了一條三天兩夜的仙境西拉雅遊程，這條路線不只是為了參加音樂活動，也把沿途值得造訪的景點串在一起，可以從嘉義中埔出發，玩到嘉義大埔，最後再從台南楠西方向，也可以從台南楠西反向玩到中埔，沿途不少地方都是我們以前沒去過的，如果想來趟嘉義大埔深山放風，喜歡自然景觀、特色美食、手作 DIY，或是想安排一趟充滿刺激冒險體驗的旅行，都可以參考這篇仙境西拉雅三天兩夜遊程懶人包！
如果想安排兩天一夜比較少天數的也可以參考另一篇曾文水庫周邊遊程 🔗仙境西拉雅兩天一夜遊程懶人包
仙境西拉雅三天兩夜行程總覽
DAY 1｜嘉義中埔深度旅遊
紅瓦貓 → 佳鶯風味餐 → 築夢森居 → 入住月灣 Villa
DAY 2｜嘉義大埔、曾文水庫
鈴蘭碗粿 → 大埔半日遊 → 佳香餐飲部砂鍋魚頭 → 曾文水庫遊船 → 入住趣淘漫旅
DAY 3｜趣淘漫旅、台南楠西順遊
飯店設施 → 瑪莎園 → 小歇冰舖 → 返家
這趟行程建議自行開車，從嘉義中埔一路往大埔、曾文水庫方向移動，最後再從台南楠西一帶開。若是為了 11 月的曾文水庫峽谷音樂會安排旅行，可以再依照活動時間調整第二天的景點順序，並預留交通及停車時間。
曾文水庫峽谷音樂會｜在自然風景中聽音樂
除了遊船行程，曾文水庫還有結合自然景觀與音樂演出的「曾文水庫峽谷音樂會」，也很適合搭配周邊旅遊一起安排。
活動於2026年11月6日（星期五）至11月7日（星期六）舉行，地點在嘉義縣大埔鄉曾文水庫賞鷹平台。
- 11月6日（星期五）：十鼓擊樂團演出
- 11月7日（星期六）：手合鐵鼓樂團演出
另外，吊橋附近的草地也規劃了直播及打卡活動，時間為13:00～17:00。實際活動安排及交通資訊，建議出發前先確認官方公告。
🔎 更多詳細內容請參考：西拉雅國家風景區管理處
DAY 1｜嘉義中埔深度旅遊，走進山林裡的特色景點
第一天以中埔深度旅遊為主，不必急著趕往大埔或曾文水庫，可以把時間留給紅瓦貓的 DIY、築夢森居的自然體驗，再悠閒地入住月灣 Villa，為隔天的行程養足精神。
第一站：紅瓦貓｜隱身山林的美學莊園，體驗檳榔染 DIY
第一天從嘉義中埔出發，先來到紅瓦貓。其實紅瓦貓之前就來過，紅瓦貓原本是廢棄的檳榔園區，主人看上這裡的環境後重新整理，將紅瓦片、紅磚與回收物品融入創作，透過循環再利用的理念打造出獨具風格的莊園。庭園裡有許多貓咪元素，還有木屋、植物與手作空間，整體環境充滿自然氣息。
來到紅瓦貓，很推薦安排檳榔染體驗。利用檳榔汁液萃取色素，搭配布料綁紮與染色技巧，製作出獨一無二的作品。從一開始不太能想像最後會呈現什麼圖案，到完成後慢慢展開作品，整個過程都很有趣。
如果時間充裕，也可以事先預約咖啡、輕食或下午茶，邊欣賞莊園環境，邊等待自己的作品完成。這裡不只是拍照景點，更能透過體驗認識地方創生、植物染與循環利用的理念。
🔎 延伸閱讀：[嘉義景點] 紅瓦貓｜隱身山林美學空間、咖啡甜點與檳榔染體驗
第二站：佳鶯風味餐｜在地家常手路菜
中午來到佳鶯風味餐，這次跟著朋友走訪，才發現這間樸實的鄉間餐廳。佳鶯風味餐主打家常手路菜與合菜料理，適合家人、朋友或多人旅行時一起用餐。菜色可以依照人數搭配，從肉類、魚類、海鮮到蔬菜都有不同選擇。若是多人聚餐，建議先打電話詢問及預約，讓用餐安排更順利。
這次的料理中，苦茶油雞、蛇瓜、三杯地瓜與藥膳排骨湯都很有特色。尤其三杯地瓜將地瓜融入三杯料理，甜鹹交織，吃起來很有層次；蛇瓜則是少見的蔬菜，口感清脆，第一次品嚐很有新鮮感。
🔎 延伸閱讀：[嘉義美食] 佳鶯風味餐｜在地人推薦的家常手路菜
第三站：築夢森居｜森林生態探索，攀岩、漂漂河與窯烤披薩
吃飽後繼續前往築夢森居。這裡之前就來過一次，當時體驗了攀岩，這次再訪特別加碼挑戰攀樹，讓旅程多了不一樣的樂趣。
築夢森居原本是荒廢的檳榔園，經過改造與生態復育後，成為結合環境教育、自然生態與探索體驗的園區，周邊還有溪流與豐富的動植物生態。園區內有攀岩、攀樹、漂漂河、露營車與窯烤披薩等不同體驗，也能跟著導覽認識自然環境。
這裡也有讓人印象深刻的樹屋、彩虹桉與會唱歌的樹等特色景觀。透過導覽，可以認識園區內的動植物與環境故事；如果帶著小朋友同行，也能讓孩子在自然環境中觀察與探索。
這次中埔行程把紅瓦貓與築夢森居排在同一天，一站體驗植物染與美學創作，一站走進森林挑戰戶外活動，再搭配在地美食，讓第一天的旅程更加豐富。
🔎 延伸閱讀：[嘉義景點] 築夢森居｜森林生態探索、攀岩體驗、漂漂河與窯烤披薩
第四站：月灣 Villa｜包棟住宿，享受親友一起旅行的時光
第一天晚上入住月灣 Villa。這裡適合家人、朋友或多人同行時安排包棟住宿，月灣 Villa 的建築外觀具有辨識度，住宿空間適合安排親友聚會。
🔎 延伸閱讀：[嘉義住宿] 阿里山月灣 Villa｜包棟住宿、寬敞客廳與按摩浴缸
DAY 2｜大埔深山放風，搭船探索曾文水庫
第一站：鈴蘭碗粿｜用傳統小吃開啟第二天
第二天早上先安排中埔在地早餐，再往嘉義大埔方向移動。鈴蘭碗粿是中埔具有代表性的傳統小吃，適合在出發前先吃點東西，補充體力後再繼續今天的行程。
第二天安排了大埔導覽、在地午餐與曾文水庫遊船，時間銜接相對重要。建議早餐不要拖得太晚，並先確認接駁車導覽與遊船的時間，再決定各站的停留長度，才不會一路趕行程。
🔎 延伸閱讀：中埔深度旅遊也可以搭配紅瓦貓周邊景點安排
第二站：嘉義大埔半日遊｜免費接駁車導覽、漂流木提琴村與彩繪 DIY
來到嘉義大埔，很多人第一個想到的是曾文水庫的湖光山色，但實際走進這個小鎮，會發現這裡還有許多值得認識的地方文化與生活故事。
很推薦搭乘大埔免費接駁車，沿途有導覽解說，能認識大埔老街、信仰中心、商業區與湖濱公園等周邊景點。對第一次來大埔、不熟悉當地路線的人來說，搭乘接駁車能省去自行尋找景點的時間，也能透過導覽更深入了解這個地方。
接駁車沿途會經過大埔老街、北極殿玄天上帝廟、商業區，以及砂鍋魚頭一條街、湖濱公園與露營區等地。除了景點，也能看見當地居民的日常生活，從街道、聚落到地方故事。
大埔另一個很有特色的景點，就是曾文水庫漂流木提琴村。這裡以漂流木為創作素材，結合製琴工藝、彩繪與音樂文化，將木材轉化成各式提琴作品。除了漂流木製作的提琴，現場還能看到利用餅乾盒、洗衣板等材料製成的創意樂器，顛覆大家對提琴的想像。
除了欣賞作品，也很推薦安排提琴彩繪 DIY，親自為作品加入曾文水庫的意象。從構思圖案、挑選顏色到完成作品，都很有參與感，為這趟大埔小旅行留下紀念品。
若時間充裕，還可以走訪大埔湖濱公園與同心橋。湖濱公園有綠地與戶外探索設施，適合散步、拍照或讓小朋友活動一下，同心橋醒目的紅色橋身也很適合順道拍照。
🔎 延伸閱讀：[嘉義景點] 大埔半日遊｜免費接駁車、漂流木提琴 DIY、曾文水庫風景
第三站：大埔佳香餐飲部｜臉盆大的砂鍋魚頭，份量十足的在地美食
大埔午餐很推薦安排佳香餐飲部。來到曾文水庫周邊，除了搭船與欣賞風景，也不能錯過當地知名的砂鍋魚頭。大埔街上有砂鍋魚頭一條街，而佳香餐飲部最吸睛的特色，就是以大臉盆盛裝的砂鍋魚頭。
整鍋料理搭配白菜、金針菇、豆皮、芋頭等配料，再加上滿滿的蛋酥，端上桌時相當有氣勢。這道料理很適合多人同行一起分享，份量與視覺效果都很有記憶點，也是大埔旅行中很值得安排的一餐。如果是第一次造訪大埔，建議將午餐與接駁車、提琴村等景點一起安排，不必只為了吃飯短暫停留，也能透過周邊景點認識這座山城的特色。
🔎 延伸閱讀：[嘉義美食] 大埔佳香餐飲部｜臉盆大的砂鍋魚頭超浮誇
第四站：曾文水庫遊船｜山豬島、飛鷹峽谷、湖上釣魚一次體驗
吃完午餐後，接著前往曾文水庫，安排這趟旅行的重要體驗之一——遊船。搭船從湖面欣賞水庫風景，和站在岸邊遠望的感受很不一樣。沿途可以欣賞湖面、群山與特殊地形，水位不同時，呈現出的景色也會有所變化。這次的遊船行程包含山豬島、飛鷹峽谷與湖上釣魚體驗，全套行程約兩小時。
山豬島是曾文水庫遊船的熱門看點。搭船抵達後，可以近距離觀察山豬的活動情形，山豬島的停靠位置會隨水庫水位變化而有所不同。
搭船經過飛鷹峽谷時可以欣賞兩側山壁與特殊地形，若天氣合適，也有機會看到老鷹在空中盤旋。從湖面捕捉不同角度的水庫風光，是這趟遊船很值得期待的部分。
除了遊船與欣賞風景，行程也包含湖上釣魚體驗，釣魚地點位於湖中的平台，現場會提供釣竿，讓原本以觀景為主的行程多了趣味(魚非常容易上鉤)。
🔎 延伸閱讀：[台南景點] 曾文水庫遊船｜山豬島、飛鷹峽谷、釣魚體驗一次玩
🔎遊船體驗購買連結：
KKDAY： https://www.kkday.com/zh-tw/product/29261?cid=15146
KLOOK： https://affiliate.klook.com/sl/2qewlzV
第五站：趣淘漫旅｜入住冒險主題飯店，挑戰高空設施
結束曾文水庫的行程後，晚上入住趣淘漫旅。這間飯店最大的特色就是冒險體驗，除了室內闖關與娛樂空間，還有戶外高空設施，絕對是很適合爸媽帶著小朋友來放電的住宿選擇！
室內的光束任務需要運用身體靈活度與反應力，在不碰觸光束的情況下穿越障礙；閃動格子則考驗速度、反應與身體協調。若同行人數足夠，也可以分組比賽。
戶外擎空塔台則規劃不同類型的高空活動，從攀爬、平衡關卡，到高空滑降與自由落體，每一項都有不同的挑戰性。尤其是已經長大、開始喜歡挑戰膽量的孩子，這些設施更能激起他們的興趣。看著孩子鼓起勇氣、一步步完成挑戰，當然，對怕高的大人來說，也可能是一場膽量考驗！
飯店內還有兒童遊戲室跟其他娛樂設備，可以依照同行成員的年齡與喜好安排。無論是想讓小朋友盡情放電，還是陪著大孩子挑戰高空設施，都能找到不同的玩法。
🔎 延伸閱讀：[台南住宿] 趣淘漫旅｜光束任務、高空滑索、自由落體挑戰膽量極限
DAY 3｜飯店設施、玉井景觀餐廳與南化冰品，悠閒返家
第一站：趣淘漫旅｜早餐後繼續體驗飯店設施
第二站：瑪莎園｜玉井虎頭山景觀餐廳，邊用餐邊欣賞山景
退房後往台南方向移動，接著安排玉井虎頭山的瑪莎園。這是一間具有庭園景觀的餐廳，戶外座位能欣賞周邊山景與開闊視野，適合在旅程最後一天安排一段悠閒的用餐時間。
瑪莎園有戶外景觀區、玻璃屋與不同風格的用餐空間，可以依照當天氣候與同行人數選擇座位。若天氣舒適，坐在戶外吹風、欣賞山景會很愜意；若天氣炎熱，也可以選擇室內空間。這趟旅行前兩天安排了不少戶外活動，第三天就適合放慢步調，找一間有景觀的餐廳坐下來吃飯、聊天啦，也讓樂爸沉澱一下即將結束的假期！
🔎 延伸閱讀：[台南景點] 玉井虎頭山瑪莎園｜景觀餐廳、玻璃屋與庭園美景
第三站：小歇冰舖｜藏身南化的文青冰店，用冰品為旅程收尾
最後一站來到台南南化的小歇冰舖。店面外觀很有特色，裡面則結合冰品、咖啡與甜點，店內有義式冰淇淋與可愛的生肖雞蛋糕，冰淇淋口味會依季節有所調整。除了吃冰，也可以點杯飲料稍作休息，讓這趟旅行在輕鬆的氣氛中畫下句點。
🔎 延伸閱讀：[台南美食] 南化小歇冰舖｜文青冰店、生肖雞蛋糕與季節限定義式冰淇淋
11 月曾文水庫峽谷音樂會｜順遊大埔的旅行理由
這次特別安排這趟旅行，也和 11 月的曾文水庫峽谷音樂會有關，活動將自然景觀與音樂演出結合，讓大家能在曾文水庫周邊欣賞山谷風景，同時感受現場音樂的魅力。
如果打算為了音樂會特地跑一趟嘉義大埔，可以考慮把活動與周邊旅遊排在一起。白天先走訪大埔、品嚐砂鍋魚頭、體驗漂流木提琴彩繪 DIY，或安排曾文水庫遊船，再依照活動時間前往現場。這樣不只能參加音樂活動，也能更深入認識大埔與曾文水庫周邊。
想安排更精簡的行程，也可以參考曾文水庫兩天一夜
如果沒有三天兩夜的時間，也可以把行程縮短，直接以曾文水庫與嘉義大埔為主。第一天安排曾文之眼、曾文水庫大壩與觀景台、遊船體驗，晚上入住趣淘漫旅；第二天早上繼續享受飯店設施，退房後前往大埔品嚐砂鍋魚頭、搭乘免費接駁車認識地方故事，再走訪漂流木提琴村與湖濱公園。
兩天一夜比較適合想集中玩曾文水庫、大埔與冒險住宿的人；如果想多安排中埔的山林景點、檳榔染 DIY 與森林探索，再加上楠西的景觀餐廳及冰品，就很適合選擇這篇三天兩夜路線。
🔎 延伸閱讀：[台南旅遊] 曾文水庫兩天一夜懶人包｜遊船賞山豬、趣淘漫旅住宿、大埔美食與漂流木提琴村
以上簡單小分享～
仙境西拉雅三天兩夜旅遊資訊
建議天數：三天兩夜
建議交通：自行開車
行程方向：嘉義中埔 → 嘉義大埔 → 曾文水庫 → 台南楠西
第一天住宿：月灣 Villa
第二天住宿：趣淘漫旅
行程亮點：紅瓦貓檳榔染 DIY、築夢森居森林體驗、佳鶯風味餐、月灣 Villa、大埔免費接駁車、漂流木提琴彩繪 DIY、臉盆大的砂鍋魚頭、曾文水庫遊船、趣淘漫旅冒險設施、瑪莎園、小歇冰舖
行前提醒：出發前請先確認各景點營業時間、體驗預約方式、曾文水庫遊船班次、飯店設施開放時間及音樂會最新公告。大埔接駁車搭乘位置也可能因場地狀況調整，建議事先確認當日資訊。
精華 FAQ
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文章建議自駕從嘉義中埔出發，依序玩到嘉義大埔、曾文水庫，再往台南楠西前進，反向安排也可以。整體重點是把景點、餐食、住宿與體驗串成順路玩法。
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第一天主打中埔深度旅遊，包含紅瓦貓的檳榔染DIY、佳鶯風味餐的家常合菜、築夢森居的森林探索與攀樹攀岩，晚上則入住月灣Villa，適合悠閒開局。
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音樂會於2026年11月6日至7日舉行，可把大埔接駁車導覽、砂鍋魚頭、漂流木提琴村、曾文水庫遊船排在白天，再依活動時間前往賞鷹平台聽演出。
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