三層崎花海新種炮仗花 呼應漸層花海更有層次美

2026-10-24 10:26 享民頭條
三層崎花海 圖/台北市政府
三層崎花海 圖/台北市政府

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三層崎公園新種炮仗花，打造入口坡道綠廊亮點。
  • 重點二：炮仗花冬末春初盛開，將與漸層花海形成層次景觀。
  • 重點三：公園處持續植樹與養護，盼再添熱門打卡景點。

記者/鄭欣宜報導

北投「北投社三層崎公園」以在地特殊山坡地形與仿富良野色彩繽紛的彩虹花海聞名，每年花季皆吸引大批民眾前往朝聖打卡。公園處為持續提升園區景觀豐富度與觀賞價值，近期於園區內精心規劃種植炮仗花，期望打造全新綠廊亮點，為未來的花季增添震撼視角。

公園處表示，三層崎公園過去以草花組成大地花海、沛然成景的特殊景致深受市民喜愛。為讓造訪民眾每次來訪都有耳目一新的體驗，公園處發揮巧思，於園區入口坡道導入爬藤類植物「炮仗花」。炮仗花在冬末春初綻放時，纍纍盛開的橘黃色花朵如同一串串喜氣洋洋的爆竹，屆時攀附於斜坡上的炮仗花長廊盛開，將與漸層花海相呼應，呈現更具層次感的視覺饗宴。

公園處陽明山公園管理所表示，炮仗花屬於攀緣性植物，生長力旺盛且花期時相當顯眼。目前工作人員已完成苗木栽植與牽引引導，並持續進行細心的栽培管理與定期修剪照顧。期待經過適當撫育後，未來能成為三層崎公園另一處熱門的打卡景點。

公園處除了持續加強公園景觀，植樹工作一樣不懈怠，公園處陽明山公園管理所112年至115年9月底已種植4526株喬木，115年後續預計再種植38株喬木，其中也包含三層崎公園內的23株櫻花，116年度預計種植232株喬木，117-119年預計再種植103株。邀請大家拭目以待，屆時一同前來感受花海、櫻花林及炮仗花長廊交織的迷人風采！

精華 FAQ

  • 公園處近期在北投三層崎公園入口坡道種植炮仗花，利用其攀緣特性打造綠廊亮點，讓遊客一進園區就能感受到更豐富的景觀層次。

  • 炮仗花在冬末春初綻放，橘黃色花串像爆竹般喜氣鮮明，攀附斜坡後會形成長廊景觀，與原本漸層花海相互呼應，增加視覺立體感。

  • 公園處近年持續加強植樹與景觀營造，112年至115年9月底已種植4526株喬木，後續還規劃新增多株櫻花與喬木，盼串連花海、櫻花林與炮仗花長廊。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#北投 #花海 #富良野

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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#展覽 #徐若瑄 #DIY #免費展覽 #羅慧夫顱顏基金會

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不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

2026-10-15 07:35 網路溫度計DailyView
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六福村墓碑鎮10週年回歸，奪下全台萬聖節聲量第1名。
  • 重點二：桃園萬聖城與SKM Park等活動以造景與遊行吸睛。
  • 重點三：天母、海安商圈到衛武營，各地萬聖派對主打討糖變裝。

2026萬聖節去哪玩？每年10月底，全台各地都會換上「搞鬼模式」，街頭出現滿滿變裝人潮，主題樂園、城市活動與特色派對也陸續登場，讓大小朋友都有機會沉浸在濃濃的萬聖節氣氛裡，無論想挑戰膽量或帶小朋友出遊，都有不少選擇。2026年萬聖節適逢週六，想趁著週末好好玩一波，可得先把活動清單存起來！

今年有哪些萬聖節活動值得朝聖？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大萬聖節活動，不論是想帶孩子開心討糖、約朋友一起變裝，還是挑戰刺激的驚悚體驗，都能找到適合自己的萬聖節玩法唷！

No.10 漢神巨蛋｜酷黑萬聖魔法嘉年華

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

高雄漢神巨蛋於萬聖節當日舉辦「酷黑萬聖魔法嘉年華」活動，不僅邀請綾藝彩繪老師劉玳綾免費為大小朋友畫上限定妝容，更打造隨機舞蹈舞台，讓喜歡K-POP的人一起變裝狂歡。最後也別忘記穿上黑色、紫色、橘色或含萬聖元素的衣服，跟著大家參與討糖遊行，還有限定造型氣球、魔術師與小丑表演等著小搗蛋鬼們來玩樂。

此外，在Threads上分享萬聖妝容體驗照並於漢神巨蛋消費，或是參與萬聖隨舞派對、萬聖搗蛋大遊行，即可獲得抽獎機會。今年場館搭配酷洛米主題造景，也引發網友熱烈討論：「2026萬聖節酷洛米登場，小朋友先瘋掉了」、「幸福的節日又來啦！」「我已經準備好了」。

No.9 心中山線形公園｜反派童話派對

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

心中山線形公園今年以「反派童話派對」為主題，推出甜點輕食、特色餐飲、衣服飾品、香氛蠟燭、選物玩具及寵物商品等市集特色攤位，部分週次還有占卜攤位，鬼怪工作人員也會不定時現身送糖果，讓每個人度過驚喜又難忘的萬聖節。

有網友透露活動現場是「一個充滿樂趣、活力四射的地方」，也有網友建議可以順遊捷運中山站周邊、赤峰街小店，「萬聖節帶孩子來走走，免費又不用開車」。

逛街也有好康可以拿！活動期間每日16時起，台北捷運Go App會員前往市集服務台，出示當日台北車站、中山站或雙連站出站紀錄，即可免費領取「捷運點」20點，每位會員每日限領1次，每日限量200份、送完為止。

No.8 華泰名品城｜南瓜谷魔法村

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

華泰名品城「南瓜谷魔法村」也正式開村！從高鐵桃園站、機場捷運高鐵桃園站經連通空橋抵達華泰一期廣場，映入眼簾就能看見南瓜飛車、醉酒南瓜、秋收摩天輪、奇趣營火派對等萬聖限定裝置，不論是想要鑽進醉酒南瓜擺拍，還是坐在稻草捆取景，都能感受濃濃萬聖氣息。不少網友在Google評論區表示：「萬聖節造景還不錯」、「不論是白天的童趣豐收感，或是入夜點燈後的魔幻派對氣息，隨手一拍都是質感美照！」

除了拍照打卡、逛街購物以外，10月24日至26日下午4時至5時，只要追蹤華泰官方社群就能免費領取限量南瓜萬聖糖果；10月31日萬聖節當日還可以帶著家中12歲以下小寶貝參加「萬聖節親子變裝爭霸賽」，換上最有創意的萬聖造型，跟著南瓜谷其他村民一較高下，報名成功即贈500元購物金、冠軍最高可獲得5,000元購物金。

No.7 海安商圈｜海安萬聖節：來自地府的萬聖派對

每年台南海安萬聖節總是吸引許多在地人與觀光客走訪，今年海安商圈以「來自地府的萬聖派對」為主題，舉行為期兩天的遊行活動，10月24日從河樂廣場出發，行經康樂街、民生路、海安路及中正路；25日則行經康樂街、尊王路、海安路及正興街，邀請大家盛裝打扮共襄盛舉，報名成功即贈送限定硅藻土杯墊、萬聖糖果袋及來自地府的抵用券（適用於海安商圈會員店家與虎翔市集），同時還有機會贏得獎盃與獎金。

不僅如此，今年活動更有台式電影車、廟口布袋戲隆重登場，網路也開放預購刺繡襪、黑令旗T恤、發財符T恤等周邊商品。雖然活動尚未開始，卻已在社群媒體上引發網友討論：「我現在已經想好萬聖節海安路要扮什麼會不會太早？」「我想在10/24海安路萬聖節封街活動完，跟朋友變裝完去唱個J-POP或K-POP」。

No.6 麗寶樂園｜萬聖節活動

想要感受萬聖節的節慶氛圍，絕對不能錯過麗寶樂園一連串的精彩活動！上午在世界劇場可以欣賞萬聖節特別版《繽紛序幕：糖果王的幸福之旅》，盡情享受雜耍、歌舞劇與魔術表演；下午在POPA歡樂王國至魔法森林則有《怪怪糖果研究所-萬聖搗蛋大遊行》，有機會還能從糖果怪物身上拿到好吃的糖果。

若是剛好入住麗寶福容大飯店，則能免費體驗「尋找南瓜兌換獎品」活動，以及手偶、束口袋與搞怪棉花糖等萬聖節限定手作DIY。趁著萬聖節來到麗寶樂園，白天看表演、跟著糖果怪物一起搗蛋，晚上再入住飯店享受親子手作樂趣，留下滿滿歡樂回憶吧！

No.5 衛武營｜高雄萬聖節

一年一度的「高雄萬聖節」將於衛武營國家藝術文化中心登場！回顧去（2025）年活動，現場打造360度全台最大南瓜光影秀，搭配市集活動、精彩表演與熱鬧遊行，吸引大批民眾前來參與，也讓網友對今年的活動內容充滿期待，紛紛好奇主辦單位又會帶來哪些驚喜。

雖然官方目前僅公佈活動日期與地點，但「2026高雄萬聖節」的網路聲量已衝上排行榜第五名，顯見活動尚未正式開始，就已引起不少網友關注。不只有住在附近的居民直言「去年被停車的盛況嚇爆」，更有人迫不及待表示今年也要到場參加，「雖然人超級多，但我還是覺得一年一次享受一下人擠人的氣氛好像也不錯哈哈」，還有網友表示，「不知道今年有沒有滿滿大南瓜？」「期待今年又會有什麼花樣的擺飾」。

No.4 台北天母｜天母搞什麼鬼18

邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」將於10月23至25日熱鬧登場！活動率先由「百鬼夜行」揭開序幕，邀請大人小孩換上搞怪裝扮，上街討糖、收集貼紙，感受天母獨有的萬聖節氣氛。10月24日則將在天母運動公園舉辦主題園遊會，集結特色市集、音樂演出及多元互動體驗，還有日本人氣角色「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」與「假面騎士MY-TH」現身同樂，讓粉絲近距離合影。

親子族群也別錯過！活動串聯天母商圈約250家特約店家，推出「不給糖就搗蛋」討糖活動，沿途還能探索各式萬聖節主題攤位、參加趣味遊戲，部分地點更準備限量南瓜桶，讓小朋友裝滿節日驚喜。網友也表示：「天母每年的裝扮遊行盛會，太精彩了」、「每年都有南瓜桶很棒，我孩子都參加到長大了」。

No.3 桃園藝文廣場｜桃園萬聖城

全台最萌萬聖節來了！2026桃園萬聖城首度攜手全球人氣IP Peanuts™角色史努比（Snoopy），推出7款結合拉拉山、大溪老街、永安漁港、桃園國際機場等在地景點的限定視覺，並融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，打造充滿奇幻氛圍的「Peanuts玩具屋」。現場規劃主舞台、入口意象、鬼屋及9座特色藝術裝置，還有萬聖節限定動畫秀與周邊賣店，讓大小朋友都能盡情拍照、挖掘驚喜。

桃園萬聖城將於10月24日開城，當天以開城演唱會揭開序幕，活動期間還有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姐姐、DJ電音派對及史努比見面會等精彩節目。每天晚上6時起，限定動畫秀每半小時展演5分鐘，讓史努比換上萬聖節造型亮相。無論是親子出遊、粉絲朝聖，還是相約好友拍照打卡，都能感受熱鬧又可愛的節慶魅力！網友得知消息後也開心表示：「天啊啊啊啊，好可愛！」「一向對萬聖城沒什麼興趣的我，這次被史努比燒到了！那個南瓜造型也太可愛，忍不住要衝一波了」。

No.2 SKM Park Outlets｜南瓜鎮之狐妖娶親

SKM Park Outlets高雄草衙今年推出為期近2個月的「南瓜鎮之狐妖娶親」活動，打造濃濃日式妖怪氛圍！現場設置「狐妖幻境」、「夜行南瓜町」、「妖影之門」、「妖界候車亭」及「百鬼迎親號」五大必拍據點，讓遊客彷彿走進奇幻的妖狐世界。萬聖節當天還有重頭戲「百鬼大遊行」，邀請民眾穿上萬聖節、和風或狐妖主題裝扮，一起加入熱鬧的迎親隊伍。若來不及報名遊行也別擔心，還有萬聖故事活動、彩繪專屬面具體驗，10月22日至11月1日打卡萬聖節主題造景即贈限量好禮。

想和狐妖近距離互動的人，也別錯過「百鬼合影會」，有機會與狐妖們同框拍照，留下難忘的萬聖節紀念。有網友提醒：「今年只有在廣場表演，狐妖娶親的隊伍從人群中穿過去走進表演區域，所以想拍到表演，最好傍晚6點就去廣場卡位」。

No.1 六福村｜墓碑鎮10週年：決戰時刻

今年萬聖節，六福村《墓碑鎮10週年：決戰時刻》正式回歸！9月12日至11月22日，美國大西部主題區將化身詭譎恐怖的「墓碑鎮」，沉睡十年的封印逐漸鬆動，鬼娃芮妮將加入日間遊行，夜晚更有高達5米的巨型惡靈「鹿魔」現身街頭，帶來令人屏息的驚悚體驗。除了日夜兩場遊行，園區還推出沉浸式「惡靈餐廳」，包含骷髏王盛宴、亡靈屍骨特餐及膽顫魂飛特餐，讓遊客深入墓碑鎮的亡靈故事；喜歡可愛風格的人，今年還有同步登場的「Snoopy萬聖祭」，準備以南瓜園、巨型Snoopy裝置與特色巴士，為暗黑氛圍增添療癒亮點。

想挑戰膽量或帶小朋友一起討糖，六福村也安排了豐富玩法！活動期間每週五及假日下午3時30分，除了能跟著吉祥物「哈比」大聲喊出「不給糖就搗蛋」，還能參加變裝活動，化身英雄、魔女或獵人，加入墓碑鎮的冒險行列。活動期間另推出萬聖主題變裝票599元、13:00後午後票699元等優惠，只要符合全身70%變裝等條件，就能盡情享受節慶氣氛。

無論想體驗驚悚遊行、挑戰沉浸式餐廳，還是與史努比拍照打卡，都能在六福村一次感受恐怖與可愛交織的萬聖節魅力。網友實際走訪後分享：「今年六福村墓碑鎮10週年，表演很精彩，一定要留到晚上」、「這邊除了很多角落都有史努比可以拍以外，還有史努比商店可以逛」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月6日至2026年10月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章以輿情聲量盤點2026年全台10大萬聖節人氣活動，整理各地活動日期、地點與特色，從樂園驚悚遊行到商圈討糖、親子變裝與拍照造景，提供民眾週末出遊參考。

  • 六福村推出墓碑鎮10週年：決戰時刻，結合日夜遊行、惡靈餐廳與變裝優惠，還有Snoopy萬聖祭同場加持，兼具驚悚、可愛與優惠話題，因此討論聲量最高。

  • 像桃園萬聖城主打史努比限定造景，SKM Park有日式妖怪與百鬼大遊行，天母、海安商圈則強調商圈討糖與變裝遊行；衛武營、華泰名品城和麗寶樂園也都有適合親子同樂的節慶內容。

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網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#萬聖節 #主題樂園

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花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

2026-10-16 15:56 水靜葳環遊世界366天
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。
  • 重點二：10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。
  • 重點三：路線串聯玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上與羅山景點。


超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

2026年10、11月，郵輪式公車從花蓮玉里啟航～

【玉里池上線】、【玉里光復線】雙線試營運！

如果迴響好，未來很有可能正式納入【台灣好行】新路線唷！

10月試營運推出超佛好康優惠「2人成行1人免費」=買1送1超激省

「郵輪式公車」隨車導遊＋專車接駁＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！建議利用

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

 

郵輪式公車 花東新路線試營運：玉里池上線、玉里光復線

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

2026花東規劃了兩條絕美新路線，從玉里啟航囉！

將視試營運狀況，未來有可能正式納入、成為【台灣好行】路線唷！

10月、11月假日推出「玉里池上線」「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

 

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

https://travel366days.com/dihoway-guangfu-taiwna/

【玉里池上線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://www.youtube.com/watch?v=s-ef0JS_v2w&t=8s

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

 

郵輪式公車 玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【郵輪式公車】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家紛紛開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！

目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）


台灣好行玉里池上線
台灣好行玉里池上線


那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭郵輪式巴士輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

 

什麼是「郵輪式巴士／公車」？

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

 1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

 

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

 

郵輪式公車／【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

郵輪式公車／【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

 火車／高鐵＋郵輪式公車／【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭郵輪式公車／【台灣好行】輕鬆啟程！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭郵輪式公車／【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)

值得一提的是，郵輪式公車／【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的郵輪式公車【玉里池上線】試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！ 

 

郵輪式公車【玉里池上線】行程介紹、時間、亮點

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)

【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

  

試營運【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表
台灣好行玉里池上線時刻表

切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00      玉里火車站


 【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

 

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)


咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)


紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

 

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)
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歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (12)
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而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

 

 

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

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喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (15)
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逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

 

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來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)
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今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)
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超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)
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現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)
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稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (28)
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位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇

 

 

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

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池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (43)
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台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (40)
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導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

 

金城武樹（奉茶樹）

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花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)

不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

 

伯朗大道

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花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)

「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

 

天堂路

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花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (50)


而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

 

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這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

 

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騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

 

 

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

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羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

 

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羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

 

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附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

 

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羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

 

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富里羅山大魚池可見漂鳥197縱谷大地藝術季2026新作：臺灣禹禹藝術工作室《流變的棲居》。以鐵件、木、竹等複合媒材，呈現一種「輕盈的重量」，採用半懸空的構築狀態，打破地景恆定不動的印象。屋頂以竹片層層堆疊而成，宛如一座靜立於山谷間的迷你教堂或庇所；下方則以各種動物足形柱體來支撐結構。設計理念是將縱谷、平原與生物群落視為一個整體的流動系統，象徵地質演進與山脈河流的動態過程。結構間吊掛的風鈴能捕捉自然氣流，隱喻流域對地表的切割與搬運。有趣的是下面的有Ｎ雙動物腳腳～有貓、狗等動物足跡造型，為地貌演變增添日常的溫度，傳達地形與萬物共生、短暫停頓後達成和諧的狀態。

 

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這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

 

 

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

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旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

 

 

【花東縱谷郵輪式公車DATA】

【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務
 
 

 

 

 

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水靜葳環遊世界366天

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精華 FAQ

  • 內文重點介紹花東縱谷的2條試營運新路線，分別是「玉里池上線」與「玉里光復線」，都以花蓮玉里火車站為起點，規劃假日觀光行程。

  • 玉里池上線會造訪玉富舊鐵橋、富里稻草藝術景觀區、池上與羅山遊憩區等地，可賞板塊交界地景、拍喵樂園、騎單車遊池上稻田，也能看泥火山與瀑布。

  • 郵輪式公車有隨車導遊、定點接駁與固定停留時間，適合懶得規劃行程的人；一般接駁車則沒有導遊，遊客可依時刻表自由上下車，彈性較高。

水靜葳環遊世界366天

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環遊世界的終生旅人！樂於分享美好事物的美食旅遊作家、部落客。

#郵輪 #閨蜜 #花東縱谷 #台東旅遊 #台灣好行 #花蓮旅遊 #打卡景點

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味

菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味

2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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