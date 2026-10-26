萬華近期嶄新成焦點 台北凱達慶九週年攜手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高！

2026-10-26 08:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：萬華艋舺公園翻新，台北凱達借勢推九週年活動。
  • 重點二：凱達聯手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高。
  • 重點三：餐飲滿額抽獎與折扣並行，加碼好運小燈箱優惠。


萬華」近期的蛻變成為台北新焦點，適逢萬華地區具代表的台北凱達歡慶九週年，首度攜手馬祖酒廠共同推出「好酒不見．相約凱達」系列活動(左圖：北市府公園處提供；右圖：台北凱達提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北「萬華」近期的蛻變成為台北新焦點，尤其承載無數歷史記憶與在地庶民生活的「艋舺公園」，以「減法美學」與「空間敞開」為核心，迎來史詩級空間大翻轉，並新植43株喬木增加綠蔭，以及自清代乾隆年間即坐鎮於此的代表性古剎「艋舺龍山寺」，欲脫去萬華的「舊」有印象，打造一個結合信仰、文化、觀光、休憩的景觀新天地。而座落於深具歷史底蘊的萬華（艋舺）地區，與台鐵萬華車站共構，是許多旅人探索台北西區老城風華的理想據點──「台北凱達」，即將於11月24日迎接開館九週年，今年首度攜手馬祖酒廠，推出「好酒不見．相約凱達」為主題，於11月1日至11月30日止，祭出一系列為期一個月的感恩回饋活動。住房每晚2,999元起，入住送東湧陳高及限量好運小燈箱，住宿滿額再贈500元抵用券。餐飲同步推出滿千贈百、百宴早餐買一送一及11月24日當日壽星用餐5折優惠。不僅如此，凡於活動期間透過官網/語音訂房，或於餐飲消費滿1,999元，還可抽套房住宿券、百宴餐券與東引燈塔紀念酒，串聯住宿、美食與紀念好禮，邀旅人及饕客一起「餐」與慶生！



艋舺公園鏡面水池倒映著龍山寺之美(圖：臺北市政府公園處提供)


重新開展通往龍山寺清晰中軸視線的艋舺公園(圖：臺北市政府公園處提供)


定時的水舞表演，達到生態降溫的目標(圖：臺北市政府公園處提供)


夜間水舞燈光與龍山寺相互輝映，呈現新舊交融之美(圖：臺北市政府公園處提供)


台北凱達大飯店於周年慶期間推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml乙瓶及限量好運小燈箱乙個。圖：台北凱達大飯店提供


台北凱達大飯店「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，入住贈送的東湧陳高，選用飽滿高粱與東引島優質泉水釀製，口感綿甜淨爽，讓旅客將馬祖風味帶回家。圖：台北凱達大飯店提供

 

今年台北凱達迎接九週年，特別以「九」與「酒」的諧音巧思，攜手馬祖酒廠推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房2,999元起，入住贈東湧陳高100ml乙瓶及凱達好運小燈箱乙個。「東湧陳高」選用顆粒飽滿的高粱穀粒，搭配東引島優質泉水，釀出綿甜淨爽的口感，多次在美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）等國際評鑑中榮獲雙金牌及最高榮譽鉑金獎，讓馬祖高粱酒躋身世界頂級烈酒之林，且曾被選為總統府指定的國宴與迎賓用酒，但東湧陳高因數量有限等因素，許多鍾情東湧陳高的酒友，多半需趁前往馬祖旅遊時順道採購，或透過近年異業合作的特定商品限量嘗鮮。



台北凱達九週年慶加碼抽好禮，11月期間透過官網或語音訂房並入住，或於館內餐飲消費滿1,999元，即可參加抽獎，有機會獲得套房住宿券、東引燈塔紀念酒等獎項。圖：台北凱達大飯店提供


台北凱達大飯店Bar 98於11月每日7點至9點推出打卡活動，完成任務即可免費限量兌換高粱Shot乙杯。圖：台北凱達大飯店提供


台北凱達今年特別推出兩款限量好運小燈箱，11月1日起開賣，每個199元，週年慶期間入住或用餐的賓客可享99元優惠加購價，讓旅客能把一份好運帶回家。圖：台北凱達大飯店提供


現在入住台北凱達的旅客不必遠赴馬祖，也能將島嶼風味帶回家。此外，單筆住房消費滿4,999元，再加碼贈送500元館內消費抵用券乙張，滿兩千元可抵用乙張，限下次消費使用。除了住房贈禮，館內餐廳亦同步響應週年慶推出「滿千贈百」活動，於館內百宴自助餐廳、家宴中餐廳與Bar 98消費滿1,000元即贈100元抵用券乙張，可累贈。百宴自助餐廳另祭出早餐買一送一，並於11月24日飯店生日當天，邀請同一天生日的壽星本人享用餐5折優惠；家宴中餐廳則是單筆消費滿1,999元贈好運小燈箱乙個、消費滿9,999元贈東湧陳高300ml乙瓶；Bar 98同步推出打卡贈禮活動，每日19:00至21:00，於IG或FB打卡指定內容，即可免費兌換高粱Shot乙杯，每日限量，兌完為止。




台北凱達家宴中餐廳歡慶飯店九週年，11月1日至11月30日單筆消費滿9,999元，即贈東湧陳高300ml乙瓶。「未滿18歲者禁止飲酒」

 


為讓旅程留下帶得走的紀念，台北凱達特別推出兩款限量的「好運小燈箱」，把大家熟悉的「發大財」、「有拜有保佑」兩句祝福，轉化為可發光的迷你燈箱，讓祝福多了點趣味，無論留給自己或送給親友，都能把一份好運帶回家。小燈箱將於11月1日起開賣，每個199元，凡週年慶期間，入住或用餐的賓客可享99元優惠加購價，款式不指定，售完為止。若民眾至萬華想感受新氣象，不妨利用飯店9週年慶享優惠入住或用餐，或許就能好運「燈」場！


提醒您，禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒！

以上圖片：台北凱達提供


 

精華 FAQ

  • 飯店以「9愛凱達．微醺馬祖」為主題，首度攜手馬祖酒廠推出整月慶祝活動，內容涵蓋住房優惠、餐飲折扣、抽獎與限量贈品，串聯住宿與消費回饋。

  • 活動期間豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml 1瓶與限量好運小燈箱1個；單筆住房滿4,999元，還可再得500元館內消費抵用券。

  • 館內餐飲有滿千贈百、百宴早餐買一送一、生日壽星用餐5折等優惠；Bar 98還有打卡送Shot，另可抽住宿券與紀念酒，活動期間為11月1日至11月30日。

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#萬華 #台北凱達

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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#展覽 #徐若瑄 #DIY #免費展覽 #羅慧夫顱顏基金會

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