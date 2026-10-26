萬華近期嶄新成焦點 台北凱達慶九週年攜手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 萬華艋舺公園翻新，台北凱達借勢推九週年活動。

萬華艋舺公園翻新，台北凱達借勢推九週年活動。 重點二： 凱達聯手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高。

凱達聯手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高。 重點三：餐飲滿額抽獎與折扣並行，加碼好運小燈箱優惠。

「萬華」近期的蛻變成為台北新焦點，適逢萬華地區具代表的台北凱達歡慶九週年，首度攜手馬祖酒廠共同推出「好酒不見．相約凱達」系列活動(左圖：北市府公園處提供；右圖：台北凱達提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北「萬華」近期的蛻變成為台北新焦點，尤其承載無數歷史記憶與在地庶民生活的「艋舺公園」，以「減法美學」與「空間敞開」為核心，迎來史詩級空間大翻轉，並新植43株喬木增加綠蔭，以及自清代乾隆年間即坐鎮於此的代表性古剎「艋舺龍山寺」，欲脫去萬華的「舊」有印象，打造一個結合信仰、文化、觀光、休憩的景觀新天地。而座落於深具歷史底蘊的萬華（艋舺）地區，與台鐵萬華車站共構，是許多旅人探索台北西區老城風華的理想據點──「台北凱達」，即將於11月24日迎接開館九週年，今年首度攜手馬祖酒廠，推出「好酒不見．相約凱達」為主題，於11月1日至11月30日止，祭出一系列為期一個月的感恩回饋活動。住房每晚2,999元起，入住送東湧陳高及限量好運小燈箱，住宿滿額再贈500元抵用券。餐飲同步推出滿千贈百、百宴早餐買一送一及11月24日當日壽星用餐5折優惠。不僅如此，凡於活動期間透過官網/語音訂房，或於餐飲消費滿1,999元，還可抽套房住宿券、百宴餐券與東引燈塔紀念酒，串聯住宿、美食與紀念好禮，邀旅人及饕客一起「餐」與慶生！









艋舺公園鏡面水池倒映著龍山寺之美(圖：臺北市政府公園處提供)







重新開展通往龍山寺清晰中軸視線的艋舺公園(圖：臺北市政府公園處提供)







定時的水舞表演，達到生態降溫的目標(圖：臺北市政府公園處提供)







夜間水舞燈光與龍山寺相互輝映，呈現新舊交融之美(圖：臺北市政府公園處提供)







台北凱達大飯店於周年慶期間推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml乙瓶及限量好運小燈箱乙個。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，入住贈送的東湧陳高，選用飽滿高粱與東引島優質泉水釀製，口感綿甜淨爽，讓旅客將馬祖風味帶回家。圖：台北凱達大飯店提供





今年台北凱達迎接九週年，特別以「九」與「酒」的諧音巧思，攜手馬祖酒廠推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房2,999元起，入住贈東湧陳高100ml乙瓶及凱達好運小燈箱乙個。「東湧陳高」選用顆粒飽滿的高粱穀粒，搭配東引島優質泉水，釀出綿甜淨爽的口感，多次在美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）等國際評鑑中榮獲雙金牌及最高榮譽鉑金獎，讓馬祖高粱酒躋身世界頂級烈酒之林，且曾被選為總統府指定的國宴與迎賓用酒，但東湧陳高因數量有限等因素，許多鍾情東湧陳高的酒友，多半需趁前往馬祖旅遊時順道採購，或透過近年異業合作的特定商品限量嘗鮮。









台北凱達九週年慶加碼抽好禮，11月期間透過官網或語音訂房並入住，或於館內餐飲消費滿1,999元，即可參加抽獎，有機會獲得套房住宿券、東引燈塔紀念酒等獎項。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店Bar 98於11月每日7點至9點推出打卡活動，完成任務即可免費限量兌換高粱Shot乙杯。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達今年特別推出兩款限量好運小燈箱，11月1日起開賣，每個199元，週年慶期間入住或用餐的賓客可享99元優惠加購價，讓旅客能把一份好運帶回家。圖：台北凱達大飯店提供







現在入住台北凱達的旅客不必遠赴馬祖，也能將島嶼風味帶回家。此外，單筆住房消費滿4,999元，再加碼贈送500元館內消費抵用券乙張，滿兩千元可抵用乙張，限下次消費使用。除了住房贈禮，館內餐廳亦同步響應週年慶推出「滿千贈百」活動，於館內百宴自助餐廳、家宴中餐廳與Bar 98消費滿1,000元即贈100元抵用券乙張，可累贈。百宴自助餐廳另祭出早餐買一送一，並於11月24日飯店生日當天，邀請同一天生日的壽星本人享用餐5折優惠；家宴中餐廳則是單筆消費滿1,999元贈好運小燈箱乙個、消費滿9,999元贈東湧陳高300ml乙瓶；Bar 98同步推出打卡贈禮活動，每日19:00至21:00，於IG或FB打卡指定內容，即可免費兌換高粱Shot乙杯，每日限量，兌完為止。











台北凱達家宴中餐廳歡慶飯店九週年，11月1日至11月30日單筆消費滿9,999元，即贈東湧陳高300ml乙瓶。「未滿18歲者禁止飲酒」



為讓旅程留下帶得走的紀念，台北凱達特別推出兩款限量的「好運小燈箱」，把大家熟悉的「發大財」、「有拜有保佑」兩句祝福，轉化為可發光的迷你燈箱，讓祝福多了點趣味，無論留給自己或送給親友，都能把一份好運帶回家。小燈箱將於11月1日起開賣，每個199元，凡週年慶期間，入住或用餐的賓客可享99元優惠加購價，款式不指定，售完為止。若民眾至萬華想感受新氣象，不妨利用飯店9週年慶享優惠入住或用餐，或許就能好運「燈」場！







提醒您，禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒！

以上圖片：台北凱達提供





