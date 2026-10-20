逛黑門市場不踩雷！必吃美食與伴手禮整理

AI重點 文章重點整理： 重點一： 六福村墓碑鎮10週年回歸，奪下全台萬聖節聲量第1名。

六福村墓碑鎮10週年回歸，奪下全台萬聖節聲量第1名。 重點二： 桃園萬聖城與SKM Park等活動以造景與遊行吸睛。

桃園萬聖城與SKM Park等活動以造景與遊行吸睛。 重點三：天母、海安商圈到衛武營，各地萬聖派對主打討糖變裝。

2026萬聖節去哪玩？每年10月底，全台各地都會換上「搞鬼模式」，街頭出現滿滿變裝人潮，主題樂園、城市活動與特色派對也陸續登場，讓大小朋友都有機會沉浸在濃濃的萬聖節氣氛裡，無論想挑戰膽量或帶小朋友出遊，都有不少選擇。2026年萬聖節適逢週六，想趁著週末好好玩一波，可得先把活動清單存起來！

今年有哪些萬聖節活動值得朝聖？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大萬聖節活動，不論是想帶孩子開心討糖、約朋友一起變裝，還是挑戰刺激的驚悚體驗，都能找到適合自己的萬聖節玩法唷！

No.10 漢神巨蛋｜酷黑萬聖魔法嘉年華

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

活動日期與時間：10/31（六）14:30-22:00 活動地點：高雄漢神巨蛋購物廣場B1F、1F戶外廣場（高雄市左營區博愛二路777號） 活動特色：場館為酷洛米主題造景，萬聖節當天更有K-POP舞蹈舞台，符合條件參加指定活動可抽獎

高雄漢神巨蛋於萬聖節當日舉辦「酷黑萬聖魔法嘉年華」活動，不僅邀請綾藝彩繪老師劉玳綾免費為大小朋友畫上限定妝容，更打造隨機舞蹈舞台，讓喜歡K-POP的人一起變裝狂歡。最後也別忘記穿上黑色、紫色、橘色或含萬聖元素的衣服，跟著大家參與討糖遊行，還有限定造型氣球、魔術師與小丑表演等著小搗蛋鬼們來玩樂。

此外，在Threads上分享萬聖妝容體驗照並於漢神巨蛋消費，或是參與萬聖隨舞派對、萬聖搗蛋大遊行，即可獲得抽獎機會。今年場館搭配酷洛米主題造景，也引發網友熱烈討論：「2026萬聖節酷洛米登場，小朋友先瘋掉了」、「幸福的節日又來啦！」「我已經準備好了」。

No.9 心中山線形公園｜反派童話派對

《網路溫度計DailyView》

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活動日期：10/2～11/1每週五、六、日；10/26（一） 活動地點：心中山線形公園（臺北市中山區民安里中山北路二段48巷7號、台北捷運中山站及雙連站之間） 活動特色：童話反派變裝、部分週次的占卜攤位、特色市集、免費領糖

心中山線形公園今年以「反派童話派對」為主題，推出甜點輕食、特色餐飲、衣服飾品、香氛蠟燭、選物玩具及寵物商品等市集特色攤位，部分週次還有占卜攤位，鬼怪工作人員也會不定時現身送糖果，讓每個人度過驚喜又難忘的萬聖節。

有網友透露活動現場是「一個充滿樂趣、活力四射的地方」，也有網友建議可以順遊捷運中山站周邊、赤峰街小店，「萬聖節帶孩子來走走，免費又不用開車」。

逛街也有好康可以拿！活動期間每日16時起，台北捷運Go App會員前往市集服務台，出示當日台北車站、中山站或雙連站出站紀錄，即可免費領取「捷運點」20點，每位會員每日限領1次，每日限量200份、送完為止。

No.8 華泰名品城｜南瓜谷魔法村

《網路溫度計DailyView》

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活動日期：9/22（二）～11/1（日） 活動地點：華泰名品城一期廣場南瓜飛車舞台（桃園市中壢區春德路189號、高鐵桃園站6號出口、桃園國際機場捷運A18站2號正出口） 活動特色：巨型南瓜造景、夢幻燈飾、親子變裝爭霸賽、完成指定活動有免費糖果

華泰名品城「南瓜谷魔法村」也正式開村！從高鐵桃園站、機場捷運高鐵桃園站經連通空橋抵達華泰一期廣場，映入眼簾就能看見南瓜飛車、醉酒南瓜、秋收摩天輪、奇趣營火派對等萬聖限定裝置，不論是想要鑽進醉酒南瓜擺拍，還是坐在稻草捆取景，都能感受濃濃萬聖氣息。不少網友在Google評論區表示：「萬聖節造景還不錯」、「不論是白天的童趣豐收感，或是入夜點燈後的魔幻派對氣息，隨手一拍都是質感美照！」

除了拍照打卡、逛街購物以外，10月24日至26日下午4時至5時，只要追蹤華泰官方社群就能免費領取限量南瓜萬聖糖果；10月31日萬聖節當日還可以帶著家中12歲以下小寶貝參加「萬聖節親子變裝爭霸賽」，換上最有創意的萬聖造型，跟著南瓜谷其他村民一較高下，報名成功即贈500元購物金、冠軍最高可獲得5,000元購物金。

No.7 海安商圈｜海安萬聖節：來自地府的萬聖派對

活動日期：10/24（六）～10/25（日） 活動地點：海安商圈（海安路二段，北起成功路、南至府前路一帶） 活動特色：台式地府鬼怪、百鬼變裝遊行、特色市集、報名成功即享地府抵用券、有獎盃與獎金

每年台南海安萬聖節總是吸引許多在地人與觀光客走訪，今年海安商圈以「來自地府的萬聖派對」為主題，舉行為期兩天的遊行活動，10月24日從河樂廣場出發，行經康樂街、民生路、海安路及中正路；25日則行經康樂街、尊王路、海安路及正興街，邀請大家盛裝打扮共襄盛舉，報名成功即贈送限定硅藻土杯墊、萬聖糖果袋及來自地府的抵用券（適用於海安商圈會員店家與虎翔市集），同時還有機會贏得獎盃與獎金。

不僅如此，今年活動更有台式電影車、廟口布袋戲隆重登場，網路也開放預購刺繡襪、黑令旗T恤、發財符T恤等周邊商品。雖然活動尚未開始，卻已在社群媒體上引發網友討論：「我現在已經想好萬聖節海安路要扮什麼會不會太早？」「我想在10/24海安路萬聖節封街活動完，跟朋友變裝完去唱個J-POP或K-POP」。

No.6 麗寶樂園｜萬聖節活動

活動日期：依官網公告為主 活動地點：麗寶樂園渡假區（台中市后里區福容路8號） 活動特色：糖果主題表演、搞怪遊行、親子手作

想要感受萬聖節的節慶氛圍，絕對不能錯過麗寶樂園一連串的精彩活動！上午在世界劇場可以欣賞萬聖節特別版《繽紛序幕：糖果王的幸福之旅》，盡情享受雜耍、歌舞劇與魔術表演；下午在POPA歡樂王國至魔法森林則有《怪怪糖果研究所-萬聖搗蛋大遊行》，有機會還能從糖果怪物身上拿到好吃的糖果。

若是剛好入住麗寶福容大飯店，則能免費體驗「尋找南瓜兌換獎品」活動，以及手偶、束口袋與搞怪棉花糖等萬聖節限定手作DIY。趁著萬聖節來到麗寶樂園，白天看表演、跟著糖果怪物一起搗蛋，晚上再入住飯店享受親子手作樂趣，留下滿滿歡樂回憶吧！

No.5 衛武營｜高雄萬聖節

活動日期：10/30（五）～11/1（日） 活動地點：衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號） 活動特色：大型南瓜造景、光影展演、戶外派對

一年一度的「高雄萬聖節」將於衛武營國家藝術文化中心登場！回顧去（2025）年活動，現場打造360度全台最大南瓜光影秀，搭配市集活動、精彩表演與熱鬧遊行，吸引大批民眾前來參與，也讓網友對今年的活動內容充滿期待，紛紛好奇主辦單位又會帶來哪些驚喜。

雖然官方目前僅公佈活動日期與地點，但「2026高雄萬聖節」的網路聲量已衝上排行榜第五名，顯見活動尚未正式開始，就已引起不少網友關注。不只有住在附近的居民直言「去年被停車的盛況嚇爆」，更有人迫不及待表示今年也要到場參加，「雖然人超級多，但我還是覺得一年一次享受一下人擠人的氣氛好像也不錯哈哈」，還有網友表示，「不知道今年有沒有滿滿大南瓜？」「期待今年又會有什麼花樣的擺飾」。

No.4 台北天母｜天母搞什麼鬼18

活動日期與時間：10/23（五）～10/25（日） 活動地點：台北天母 活動特色：百鬼夜行、商圈討糖、人氣角色「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」與「假面騎士MY-TH」見面會

邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」將於10月23至25日熱鬧登場！活動率先由「百鬼夜行」揭開序幕，邀請大人小孩換上搞怪裝扮，上街討糖、收集貼紙，感受天母獨有的萬聖節氣氛。10月24日則將在天母運動公園舉辦主題園遊會，集結特色市集、音樂演出及多元互動體驗，還有日本人氣角色「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」與「假面騎士MY-TH」現身同樂，讓粉絲近距離合影。

親子族群也別錯過！活動串聯天母商圈約250家特約店家，推出「不給糖就搗蛋」討糖活動，沿途還能探索各式萬聖節主題攤位、參加趣味遊戲，部分地點更準備限量南瓜桶，讓小朋友裝滿節日驚喜。網友也表示：「天母每年的裝扮遊行盛會，太精彩了」、「每年都有南瓜桶很棒，我孩子都參加到長大了」。

No.3 桃園藝文廣場｜桃園萬聖城

活動日期與時間：10/24（六）～11/1（日）平日17:00～21:00、假日12:00～22:00 活動地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園 活動特色：史努比限定造景、動畫燈光秀、萬聖節造型的史奴比角色見面會

全台最萌萬聖節來了！2026桃園萬聖城首度攜手全球人氣IP Peanuts™角色史努比（Snoopy），推出7款結合拉拉山、大溪老街、永安漁港、桃園國際機場等在地景點的限定視覺，並融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，打造充滿奇幻氛圍的「Peanuts玩具屋」。現場規劃主舞台、入口意象、鬼屋及9座特色藝術裝置，還有萬聖節限定動畫秀與周邊賣店，讓大小朋友都能盡情拍照、挖掘驚喜。

桃園萬聖城將於10月24日開城，當天以開城演唱會揭開序幕，活動期間還有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姐姐、DJ電音派對及史努比見面會等精彩節目。每天晚上6時起，限定動畫秀每半小時展演5分鐘，讓史努比換上萬聖節造型亮相。無論是親子出遊、粉絲朝聖，還是相約好友拍照打卡，都能感受熱鬧又可愛的節慶魅力！網友得知消息後也開心表示：「天啊啊啊啊，好可愛！」「一向對萬聖城沒什麼興趣的我，這次被史努比燒到了！那個南瓜造型也太可愛，忍不住要衝一波了」。

No.2 SKM Park Outlets｜南瓜鎮之狐妖娶親

活動日期：9/3（四）～11/1（日） 活動地點：SKM Park Outlets高雄草衙（高雄市前鎮區中安路1-1號，連接高雄捷運紅線R4A草衙站2號出口） 活動特色：除了日式妖怪氛圍、五大拍照據點、萬聖節當天的「百鬼大遊行」，現場也有故事活動、面具體驗，大小朋友都能盡興

SKM Park Outlets高雄草衙今年推出為期近2個月的「南瓜鎮之狐妖娶親」活動，打造濃濃日式妖怪氛圍！現場設置「狐妖幻境」、「夜行南瓜町」、「妖影之門」、「妖界候車亭」及「百鬼迎親號」五大必拍據點，讓遊客彷彿走進奇幻的妖狐世界。萬聖節當天還有重頭戲「百鬼大遊行」，邀請民眾穿上萬聖節、和風或狐妖主題裝扮，一起加入熱鬧的迎親隊伍。若來不及報名遊行也別擔心，還有萬聖故事活動、彩繪專屬面具體驗，10月22日至11月1日打卡萬聖節主題造景即贈限量好禮。

想和狐妖近距離互動的人，也別錯過「百鬼合影會」，有機會與狐妖們同框拍照，留下難忘的萬聖節紀念。有網友提醒：「今年只有在廣場表演，狐妖娶親的隊伍從人群中穿過去走進表演區域，所以想拍到表演，最好傍晚6點就去廣場卡位」。

No.1 六福村｜墓碑鎮10週年：決戰時刻

活動日期與時間：9/12（六）～11/22（日） 活動地點：六福村主題遊樂園（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號） 活動亮點：符合指定條件，可享萬聖主題變裝票價599元優惠。除了遊樂設施，活動日期內包含日間遊行《墓碑鎮的異界狂想曲》、夜間遊行《墓碑鎮：鹿魔覺醒》及惡靈餐廳秀《芮妮的無限詛咒》

今年萬聖節，六福村《墓碑鎮10週年：決戰時刻》正式回歸！9月12日至11月22日，美國大西部主題區將化身詭譎恐怖的「墓碑鎮」，沉睡十年的封印逐漸鬆動，鬼娃芮妮將加入日間遊行，夜晚更有高達5米的巨型惡靈「鹿魔」現身街頭，帶來令人屏息的驚悚體驗。除了日夜兩場遊行，園區還推出沉浸式「惡靈餐廳」，包含骷髏王盛宴、亡靈屍骨特餐及膽顫魂飛特餐，讓遊客深入墓碑鎮的亡靈故事；喜歡可愛風格的人，今年還有同步登場的「Snoopy萬聖祭」，準備以南瓜園、巨型Snoopy裝置與特色巴士，為暗黑氛圍增添療癒亮點。

想挑戰膽量或帶小朋友一起討糖，六福村也安排了豐富玩法！活動期間每週五及假日下午3時30分，除了能跟著吉祥物「哈比」大聲喊出「不給糖就搗蛋」，還能參加變裝活動，化身英雄、魔女或獵人，加入墓碑鎮的冒險行列。活動期間另推出萬聖主題變裝票599元、13:00後午後票699元等優惠，只要符合全身70%變裝等條件，就能盡情享受節慶氣氛。

無論想體驗驚悚遊行、挑戰沉浸式餐廳，還是與史努比拍照打卡，都能在六福村一次感受恐怖與可愛交織的萬聖節魅力。網友實際走訪後分享：「今年六福村墓碑鎮10週年，表演很精彩，一定要留到晚上」、「這邊除了很多角落都有史努比可以拍以外，還有史努比商店可以逛」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月6日至2026年10月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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