釜山自由行美食【명성고깃집 송도점 韓式燒烤】，海景韓式燒烤餐廳，邊看海邊吃燒肉。對面就是【白淺灘文化村】，吃飽順遊超愜意。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 釜山松島纜車站對面吃海景韓式燒肉。

釜山松島纜車站對面吃海景韓式燒肉。 重點二： 餐廳主打豬肉拼盤，價格平實份量足。

餐廳主打豬肉拼盤，價格平實份量足。 重點三：順遊白淺灘文化村，海岸巷弄景致迷人。

去韓國旅遊，就跟去到日本一樣，就想吃它們的燒肉。

因此我們這趟釜山行，短短五天共吃了三次燒肉，哈哈，還覺得不過癮呢!

最後一天我們去坐松島纜車，坐完以後，就在纜車站對面找午餐的餐廳。

眼看馬上就要回台灣了，離開釜山前的最後一餐，

還是要吃一下燒肉啦!

명성고깃집 송도점 韓式燒烤

명성고깃집 송도점 在松島纜車站對面的大樓內，

這棟大樓的一樓也是一間牛肉燒肉店，而我們吃的這間則在二樓。

之所以選這間是因為我們想吃豬肉，前一天有吃牛肉，今天就改吃豬肉。

這裡鄰近松島海水浴場與纜車，交通與停車都很便利。

餐廳臨海，看看這片美景，多幸福的用餐環境啊!

店內沒有過多裝潢，也可以說是沒有裝潢XDD

不知道是不是那天中午用餐，加我們只有兩組客人的關係，

沒有太多人同時在烤，

所以吃完以後，衣服居然一點燒烤味都沒有?

然後店員又很帥XDD

真心覺得他們的店員，每個都像是從韓劇走出來的歐巴。

好，我們不是來看帥哥，是來吃飯的。

給大家看一下菜單，

我覺得價格算便宜，這就是讓我們一直想吃燒肉的原因。

綜合拼盤大份約1,577 元，單點另外的肉，都落在200-300元。

主食要另外點，韓國有名的大醬湯約160元，拉麵或拌麵大概100元，以上都已換算台幣。

在韓國吃飯，上主菜以前，會先上一堆韓式小菜與醬料。

這些都是我喜歡吃的，尤其看到泡菜跟黃豆芽，還沒吃就已覺得美味。

我們點的是小份綜合拼盤，肉一送上桌便很誘人。

比較不懂的是給了我們一整根香菇?

哈哈哈!

韓式烤肉的靈魂，除了搭配小菜很對味以外，我覺得沾醬也是關鍵!

店家準備了不同風味的醬料，

從左邊帶有顆粒感的黃色粉料、中間濃郁滑順的橘紅色醬料，到右邊清爽的沾醬，各有不同特色。

看著肥瘦相間的肉片在烤盤上滋滋作響，

隨著熱度慢慢逼出油脂，表面烤得金黃焦香，散發出誘人的肉香。

肉香、醬香與蔬菜的清爽完美融合，

這就是韓式燒肉讓人難以抗拒的魅力所在。

不只肉品，我們還點了白飯、煮泡麵及蒸蛋，

整餐吃下來大概1500元台幣左右，滿足又划算。

重點是還可以搭配海景，超級值得啊!

白淺灘文化村

坐在餐廳望向對面，就是釜山知名景點之一的白淺灘文化村。

我們吃飽直街叫uber坐過去，過個橋就到了，

近到我都有點擔心司機會不會拒載，或是載到我們結果心裡在翻白眼。

白淺灘文化村位於影島，沿著海岸山坡而建。

其實這裡原本是戰後形成的山坡聚落，簡單說就是韓戰時的難民居住處。

後來透過文化藝術改造，變成了很受歡迎的釜山景點，

跟有小王子的那個甘川洞文化村景點蠻類似。

兩個地方雖然有點像，都是山坡聚落，

也都有繽紛的小巷和拍照景點，不過整體氛圍不太一樣。

我沒有安排去甘川洞文化村，而選擇這裡，

一來是因為我發現很多團客必去甘川洞，人比較多；

二來是沿著海岸峭壁延伸的白淺灘文化村，有海景當然是我首選囉!

去了以後果然沒失望，停下腳步，隨處都是美景。

這張照片對面有著許多高樓，

那裡就是我們剛剛吃飯的地方。

在小巷裡散步，可以發現各種特色咖啡廳、文創小店。

還有不少適合拍照的角落。

有著許多文創店家，如果你是喜歡台灣華山文創園區，或是愛逛市集的人，

一定也會喜歡這裡。

可惜我們當天時間不夠，無法把每個角落都逛到，

因為這裡算是我們這趟旅程中最後的景點，

本來林恰恰不想這麼趕，這個景點乾脆不要去了。

但我就想說離我們吃飯的地方這麼近，

再怎麼樣也去看看，堅持留個1小時給它。

還好還是去了，有感受到這個依山傍海的小村落，為旅程留下更多美好的回憶。

명성고깃집 송도점 韓式燒烤

地址:南韓 Busan, Seo-gu, Deungdae-ro, 9 301동 218호,219호,220호

白淺灘文化村

地址:1043 Yeongseon-dong 4(sa)-ga, Yeongdo-gu, Busan, 南韓