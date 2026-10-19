東京 | 吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密島嶼 一邊欣賞東京景致一邊感受電影世界觀！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京晴空塔再度與吉伊卡哇合作舉辦主題特展。

東京晴空塔再度與吉伊卡哇合作舉辦主題特展。 重點二： 展區以劇場版人魚島秘密為題打造沉浸式佈景。

展區以劇場版人魚島秘密為題打造沉浸式佈景。 重點三：現場結合拍照裝置、扭蛋互動與周邊咖啡商店。

時常進行聯名活動的東京晴空塔，7月10日~10月31日與《吉伊卡哇》合作，以《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》為主題，展開名為「吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密島嶼」（ちいかわ☆星ふるスカイツリー®とひみつの島）的活動。

還沒踏進展望台就能看到不少相關廣告。

來到4樓的展望台入口，可以在落地窗上看到結合東京晴空塔及《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》概念的主視覺圖。

另一側的落地窗則有主要角色們各自的主視覺圖。現場有不少人帶著自己喜愛的角色布偶來拍合照。

電梯門一打開就能看到充滿秋日風情的佈景。

經過驗票、檢查隨身物品及排隊等電梯的流程，終於來到350樓的天望甲板。

主要展示區在445樓~450樓，需要搭乘電梯前往。而上圖是電梯附近的佈景，彷彿也無聲暗示著劇場版的故事即將揭開序幕。

運行在展望台樓層間的電梯內裝飾是船行駛中的風景，讓人更有臨場感。









來到445樓，首先可以看到熱烈歡迎大家來到島嶼的佈景，讓人腦中不禁浮現出那首主題曲的旋律（笑）。

通往450樓的天望回廊，沿途除了可以欣賞到壯觀的東京景致之外，還可以一邊回顧大家在島上度過的歡樂時光。

首先是簡單的角色介紹。

雖然同樣是草裙裝扮，但大家拿著的物品及表情也散發出強烈的個人特色。

現場實際拍攝照片

而拍照佈景附近會放示意圖，讓大家可以參考拍照姿勢。

跟著島民一起排隊領水果百匯，旁邊還站著正在津津有味地品嚐的海獺師傅。

一次喝兩顆椰子水的兔兔有夠豪邁。

古本屋看起來很累又氣急敗壞（笑）。

享受島民們的招待之後，接著要準備來執行任務！

現場實際拍攝照片

最右邊怎麼感覺畫風不太一樣？

一葉、二葉以及島二郎出場。

現場實際拍攝照片

被帶進小木屋的吉伊卡哇和小八貓看起來相當開心。

魚鱗特別使用了會反光的材質！

現場實際拍攝照片

兔兔拿著的武器也是一部分立體的喔！

然後另一端的栗子饅頭在宿醉中。

入夜後大家愜意地在海邊看著煙火及美麗海景。

栗子饅頭到海邊依然繼續喝。

走著走著來到回廊的最尾端，那個讓故事進入轉折的洞穴就在眼前。

而回廊的終點是和吉伊卡哇、小八貓以及兔兔一起划船的立體佈景。

轉個彎來到450樓，可以看到激動地說明事情原委的賽蓮。

再來是被賽蓮及人魚追趕而兵分兩路的場景。

地上也有設置拍照用的佈景地貼。

配合晴空塔的所在位置，兩側可以看到許多變小的高樓大廈。

而這邊有設置特別的互動活動！

可以在一旁的扭蛋機購買兩個一組的星型磁鐵，並在有附空白處的磁鐵上寫下加油的話語後貼在牆上，為吉伊卡哇打氣！

繼續往前走，設在最高點451.2公尺的「晴空佳境」也變成了拍照佈景。

可以假裝自己也被賽蓮的昆布吊在洞穴中。

仔細看會發現賽蓮的耳朵會動喔！

接下來在靠落地窗一側的空間也有設置小型拍照佈景。

佈景一共有兩款，一個是被昆布纏住，一個是在海底牢籠中。

可以把自己的布偶放進去拍照。

搭配一旁的台詞更有氛圍感。

現場也有看到不少人帶著吉伊卡哇以外的布偶拍照。

另外還有一個被賽蓮抱著的布偶拍照佈景。

根據示意圖，大約可以放進兩個布偶！

因為我這次只有帶一個獅薩，所以就放在正中間。



以上就是我在「吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密島嶼」所拍的照片。如果你也喜歡《吉伊卡哇》並且最近有安排東京旅遊的話，不妨就加入待去清單裡吧！

