AI重點 文章重點整理： 重點一： 入住可免費進出海水浴場，還能順遊沙雕季，行程豐富又便利。

入住可免費進出海水浴場，還能順遊沙雕季，行程豐富又便利。 重點二： 海洋探險主題房結合遊戲室、星空燈與貼心備品，孩子入住樂趣十足。

海洋探險主題房結合遊戲室、星空燈與貼心備品，孩子入住樂趣十足。 重點三：福容大飯店福隆主打親子度假，鄰近福隆海水浴場且提供免費停車。

貢寮親子住宿推薦！海洋探險主題房、遊戲室、泳池、海洋溫泉、海水浴場兩天一夜" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/577/f_29843577_1.jpg"> 【福容大飯店福隆】新北貢寮親子住宿推薦！海洋探險主題房、遊戲室、泳池、海洋溫泉、海水浴場兩天一夜

新北福隆這間福容大飯店，根本是專為親子打造的度假天堂！不僅地點優、鄰近福隆海水浴場，入住還享有專屬免費停車位，自駕出遊超方便，不用到處找車位。

【福容大飯店福隆】新北貢寮親子住宿推薦！海洋探險主題房、遊戲室、泳池、海洋溫泉、海水浴場兩天一夜

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這次我們入住的是奇幻冒險島親子系列中的海洋探險主題房，以豐富的海洋元素打造，一進門就像走進藍色海底世界，活潑的佈置讓人眼睛一亮。

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房內備有實用的辦公桌，電視下方的空間剛好可以收納行李箱；飯店也貼心提供茶包、咖啡包，冰箱內還備有飲料，住起來相當便利。

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地板上還畫有跳格子，紜紜一看到就迫不及待地玩了起來，光是在房間裡就能玩得很開心，桌上還備有各式餅乾零食，一旁的鯊魚玩偶也成了她入住期間的玩伴。

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房間裡最受紜紜喜愛的，莫過於專屬遊戲室！獨立空間裡設有小型溜滑梯和迷你帳篷，她玩得相當投入，甚至主動跟我說晚上想睡在帳篷裡，完全把這個小空間當成自己的秘密基地。

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另一個吸引目光的設施，就是星空極光投影燈，開啟後天花板與牆面會投射出絢麗的星空銀河，還能切換不同色彩的燈光，讓房間呈現截然不同的視覺效果，晚上待在房裡，也多了一項可以和孩子一起欣賞的小樂趣。

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浴室採乾濕分離設計，最讓我驚喜的是竟然配置了兩座馬桶！多人入住時不用輪流等候，對家庭旅客來說非常實用，另外還準備了增高椅，讓小朋友洗手更加方便，洗沐備品則選用義大利原裝進口的 ALLEGRINI，從浴室設備到日常用品，都能感受到飯店對入住細節的考量。

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房內還提供高質感拖鞋，大人款採拼色設計，小朋友則是單色款式，而且可以帶回家，之後到沙灘遊玩也能派上用場，連出遊用品都能少準備一樣。

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館內規劃了動力沙區，現場備有各式各樣的玩沙模具，紜紜一到這裡就開始埋頭玩沙，專心打造自己的小世界，投入到連時間都忘了，玩到最後還捨不得離開。

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兒童遊戲室則分成遊戲區、圖書區與積木區，整體空間寬敞，還有許多小車車可以騎乘，紜紜騎著小車在裡頭穿梭，從這一區玩到另一區，光是在遊戲室裡就能消磨不少時間。

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館內設有電動遊戲區，可以玩頭文字D賽車、太鼓達人等機台，旁邊還有夾娃娃機與扭蛋機，另外也設有 SWITCH 遊樂區，提供不同的遊戲選擇，不只有小朋友能玩，大人也可以一起體驗，讓住宿期間的娛樂選擇更加多元。

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戶外露天泳池分為一般泳池與兒童戲水池，大人和小朋友都能享受玩水的樂趣，紜紜在兒童戲水池裡潑水嬉戲，玩得十分投入，記得依當天的天氣與紫外線狀況做好防曬，並適時補充水分，才能玩得更安心。

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福容海洋溫泉是台灣相當稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，泉湯呈琥珀色，澄澈無味，泡起來溫潤舒服，園區除了溫泉池，還有 SPA 池、冷水池以及烤箱室，多種設施可以交替體驗，整體感受放鬆又療癒。

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如果平常有運動習慣，也可以到健身中心活動筋骨，館內備有輕量級運動設備，讓旅途中想維持運動習慣的人，也能利用空檔簡單鍛鍊。

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這次入住的方案還附贈溫溫炸雞桶，可以到大廳酒吧兌換領取，酥脆多汁的炸雞搭配綿軟薯條，很適合當作下午的小點心，稍微補充體力後，再繼續探索飯店。

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紜紜這次參加了吉祥物見面會，和莎莎寶一起合影，留下可愛的紀念照片。

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到了夜晚精彩表演秀就在大廳登場，千萬別錯過！表演者相當會帶動現場氣氛，緊張刺激的表演內容更讓人看得捏一把冷汗，精彩程度超乎預期！

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隔天早上，我們到田園西餐廳享用早餐，從冷盤、熱食、飲料咖啡、水果、生菜沙拉，到麵包、粥品、麵食都有，另外還有現煮青菜、現煎蛋、炸物與各式肉品，選擇十分多元，無論喜歡中式早餐還是西式餐點，都能依照自己的喜好搭配，為接下來的行程補充體力。

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入住飯店期間可以免費進出福隆海水浴場，這趟剛好遇上2026福隆國際沙雕藝術季，現場沙雕工藝細緻、栩栩如生，讓人忍不住驚呼！當天天氣晴朗，海水澄澈湛藍，紜紜在海邊感受海浪拍打、開心玩沙，我們一起留下美好的海邊回憶。

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這間福容大飯店福隆店，園區內設施包羅萬象，從主題房型、室內遊樂區、露天泳池到溫泉一應俱全，不用跑遠，在飯店裡就能安排好滿滿行程，很適合帶小朋友盡情放電，不用費心規劃景點，就能來一場輕鬆又充實的兩天一夜小旅行。

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福容大飯店福隆店

電話：02 24991188

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街41號

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/

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