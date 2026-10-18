萬里海鮮餐廳｜自家船釣海鮮直送餐桌，東澳漁港旁看海吃萬里蟹｜漁山自家漁船平價海鮮

AI重點 文章重點整理： 重點一： 漁山自家漁船平價海鮮位於野柳東澳漁港旁，可看海吃海鮮。

漁山自家漁船平價海鮮位於野柳東澳漁港旁，可看海吃海鮮。 重點二： 店家擁有自家漁船，現撈活魚、軟絲、螃蟹直送餐廳。

店家擁有自家漁船，現撈活魚、軟絲、螃蟹直送餐廳。 重點三：菜色多元且份量豐富，適合家庭聚餐、包場與多人宴席。

每到秋天，我最期待的事情之一，就是和家人、朋友相約到萬里、野柳一帶走走，安排一趟北海岸一日遊。除了到野柳看女王頭、走訪駱駝峰，或沿著海岸欣賞風景，當然也少不了品嚐萬里當地著名的萬里蟹。

這次來到位於野柳東澳漁港旁的「漁山自家漁船平價海鮮」。店家擁有自家漁船，每日出海進行近海捕撈，新鮮漁獲上岸後直接送回餐廳。從活魚、現釣軟絲、小卷到當季螃蟹，都能依照季節與當天捕獲的海鮮，品嚐不同的海味。

這次我們一口氣吃了十多道料理，從綜合生魚片、現釣軟絲、蔥油龍虎斑、清蒸三點蟹、桂花炒花蟹，到龍蝦板條與小卷米粉，用不同料理方式品嚐海鮮本身的風味。餐廳就在東澳漁港旁，用餐時還能望向海面與港邊漁船，一邊看海，一邊品嚐一桌豐盛的海鮮。

漁山自家漁船平價海鮮｜自家漁船直送，東澳漁港旁現撈現秤

漁山自家漁船平價海鮮就在東澳漁港旁，鄰近野柳地質公園與駱駝峰。如果安排萬里一日遊，可以順著北海岸一路走訪周邊景點，再來這裡吃海鮮。我很喜歡漁山的位置，附近有客運站，也有免費私人專用停車場，無論自行開車或搭乘大眾運輸前往都很方便。餐廳門口就是東澳漁港，坐在店內就能望向海面與駱駝峰，寬敞的用餐空間搭配第一排港灣景色，也多了一份來到北海岸才有的悠閒感。

除了港灣景色之外，漁山最大的特色，就是擁有自家漁船。每天出海捕撈後，新鮮漁獲會直接送回餐廳，依照季節與每日捕獲的魚貨，提供不同的船釣海鮮。還沒走進餐廳，就能看到店門口一整排活海鮮水族箱，除了秋天來到萬里必吃的萬里蟹，還有龍虎斑、小卷與各式當季海產，可以依照當天的種類挑選自己想吃的海味。

選好之後，店家會直接從水族箱現撈、現場秤重，重量與價格都能清楚看到，再依照不同食材選擇適合的料理方式。從第一排港灣景色、自家漁船，到門口現撈現秤的選購方式，也讓「來萬里看海吃海鮮」成為這裡很有特色的用餐體驗。

漁山自家漁船平價海鮮菜色｜從現釣軟絲、活魚到萬里蟹一次上桌

這次我們在漁山一口氣品嚐了十多道料理，從秋天必吃的萬里蟹、現釣軟絲、活魚到各式當季海味都有，料理方式包含生魚片、川燙、清蒸與熱炒，透過不同做法呈現各種海鮮的特色。

川燙鮮蝦｜簡單川燙吃得到蝦肉鮮甜

整盤川燙鮮蝦一上桌就很吸引目光，橘紅色的蝦子個頭飽滿，以簡單川燙的方式料理，不需要太多調味，就能直接品嚐蝦肉本身的鮮甜。剝開蝦殼後，蝦肉帶有彈性，口感紮實，很適合作為這桌海鮮料理的開場。

綜合生魚片＆現釣軟絲｜爽脆鮮甜，品嚐當日海味

現釣軟絲是我非常推薦的一道。上桌前，我們先在門口的水族箱挑選，看著店家現撈後再送進廚房料理。切片後的軟絲色澤透亮，吃起來爽脆彈牙，咀嚼時還能感受到自然的鮮甜。

現釣軟絲搭配綜合生魚片一起上桌，每一塊生魚片都切得厚實，入口能感受到魚肉細緻的口感，一盤就能品嚐多種海鮮的不同風味。

蔥油龍虎斑｜活魚現撈現做，整尾上桌很有份量

我們挑選的龍虎斑秤重約 1.15 公斤，整尾上桌相當有份量。魚身鋪上蔥絲與辣椒絲，再淋上蔥油與醬汁，趁熱上桌時，蔥油香氣也隨著熱氣散開。

魚肉細緻鮮嫩，筷子輕輕一夾就能順著紋理分開，入口帶有彈性，也吃得到魚肉本身的鮮甜。蔥油與醬汁增添鹹香，卻不會蓋過魚肉原本的味道；靠近魚皮的部位更加滑嫩，搭配蔥絲一起入口，也讓整體風味更有層次。

清蒸三點蟹｜簡單清蒸，品嚐萬里蟹的鮮甜

秋天來到萬里，最讓我期待的就是品嚐當季萬里蟹。這次的三點蟹以清蒸方式料理，沒有加入太多調味，上桌前也已經處理成方便分食的大小，剝開蟹殼就能直接品嚐。

蟹肉細緻飽滿，蟹螯與蟹腳的肉質較為紮實，咀嚼後帶出自然鮮甜，蟹殼裡還藏著香濃的蟹膏。蟹膏的濃郁與蟹肉的清甜交錯在一起，不需要額外沾醬就很有味道。

桂花炒花蟹｜金黃蛋花包裹蟹肉，香氣更加豐富

如果說清蒸三點蟹吃的是螃蟹本身的鮮甜，桂花炒花蟹則多了炒製後的香氣。這裡的「桂花」不是加入桂花，而是將蛋炒得金黃細碎，外觀看起來就像桂花綻放，因此有了「桂花炒」這個名字。

花蟹切塊後與蛋花一起拌炒，細碎的蛋花附著在蟹殼與蟹肉之間，吸收螃蟹的鮮味，吃起來多了一層蛋香。蟹肉本身依然保有鮮甜，搭配帶有鹹香的蛋花一起入口，風味比清蒸更加濃郁。兩種螃蟹料理一清一濃，也讓這次品嚐萬里蟹有了不同的變化。

鮮蚵煎蛋｜厚實蛋香裡藏著飽滿鮮蚵

鮮蚵煎蛋一上桌就能感受到厚實的份量，表面煎得金黃，夾開後可以看到一顆顆鮮蚵包覆其中。外層帶著煎過的香氣，裡面則保留柔嫩口感，鮮蚵飽滿滑嫩，搭配煎蛋一起入口，每一口都能吃到濃郁蛋香與海鮮的鮮味。

酒蒸牛奶貝｜大顆飽滿，鮮味融入湯汁

酒蒸牛奶貝一上桌，就能看到一顆顆打開的貝殼鋪滿整盤，個頭不小，裡面的貝肉也相當飽滿。以清蒸方式料理，再搭配薑絲、蔥花提味，沒有太多複雜調味，更能品嚐牛奶貝本身的鮮味。

貝肉吃起來柔嫩中帶著彈性，咀嚼時帶出自然的鮮甜。蒸煮過程中釋放出的鮮味也融入湯汁裡，喝起來清甜鮮美。除了吃貝肉之外，盤底的湯汁也是這道料理很值得品嚐的部分。

焗烤蝦蛄｜剖半焗烤，濃郁香氣襯托厚實蝦肉

焗烤蝦蛄是這次很有記憶點的一道料理。料理時將蝦蛄從中剖開，露出藏在厚實外殼裡的蝦肉，再鋪上焗烤醬料烘烤，表面烤至金黃，濃郁香氣也隨著熱氣散開。

剖半的方式讓取肉變得更加方便，可以直接挖出完整的蝦肉品嚐。肉質厚實飽滿，入口紮實中帶著彈性，咀嚼後慢慢帶出自然的鮮甜；搭配表層滑順濃郁的焗烤醬料，鹹香中保留海鮮本身的風味，也讓整體口感多了一層變化。

龍蝦板條｜吸附海鮮醬汁，板條也是這道料理的亮點

龍蝦板條一上桌就很有氣勢，龍蝦切成方便分食的大小，鋪上大量蔥絲，底下則藏著吸收醬汁的板條。龍蝦肉厚實鮮甜，入口帶有彈性，搭配蔥香與醬汁一起吃，風味更加豐富。

我覺得這道的亮點不只有龍蝦，板條也很值得一吃。板條口感滑順帶有Q度，吸附龍蝦與醬汁的鮮香後，每一口都很有味道。尤其吃完龍蝦後，再把盤底沾滿醬汁的板條夾起來吃，也讓這道料理多了主食的滿足感。

小卷米粉｜米粉無限續，適合多人一起分食

小卷米粉也是這桌很有聚餐感的一道。米粉吸收湯汁後帶著海鮮的鮮味，再搭配口感彈牙的小卷，熱熱地吃很舒服。

店家的米粉還可以無限續加，如果是家庭聚餐或多人一起來吃，可以依照食量續米粉一起分食。

咖哩中卷｜酥香外層搭配彈牙中卷

咖哩中卷切成方便入口的大小，裹粉炸至金黃，外層帶著酥脆口感，裡面的中卷依然保有彈性與嚼勁，咀嚼時也能吃到海鮮本身的鮮甜。

表面淋上沙拉醬，滑順微甜的滋味搭配炸得酥香的中卷，讓整體口感更加豐富。相較於前面的清蒸與川燙料理，這道風味更為濃郁，也替整桌海鮮料理帶來不同的變化。

涼拌珊瑚草＆蛋香海菜｜爽脆與滑嫩，替整桌海鮮增添清爽滋味

吃了不少魚、蝦、蟹料理後，涼拌珊瑚草與蛋香海菜正好穿插其中，讓口味稍微轉換。涼拌珊瑚草搭配小黃瓜、薑絲與辣椒拌製，珊瑚草吃起來爽脆，帶著清爽的酸香，冰涼開胃，很適合搭配味道較濃郁的海鮮料理一起品嚐。

蛋香海菜則是另一種口感，柔嫩的海菜搭配蛋花與蔬菜拌炒，入口滑順，帶著淡淡蛋香與海菜本身的鮮味。兩道料理一脆一嫩、風味清爽，在十多道海鮮之間穿插著吃，也讓整桌菜色多了一些不同的口感變化。

冰鎮石花凍｜冰涼滑嫩，用清爽滋味替海鮮大餐收尾

吃完一整桌海鮮後，最後以冰鎮石花凍作為甜點收尾。晶瑩剔透的石花凍切成小塊，冰冰涼涼，入口滑嫩中帶著微微的Q度，再搭配檸檬片增添清新的酸香。

石花凍本身味道清爽，淡淡甜味不會太過厚重，尤其在吃過螃蟹、焗烤蝦蛄與龍蝦等風味較豐富的料理後，來上一碗格外清新，也替這一桌豐盛的萬里海鮮畫下輕盈的句點。

漁山自家漁船平價海鮮評價｜看海吃海鮮，家庭聚餐與多人聚會都方便

這次來到漁山自家漁船平價海鮮，從門口挑選現撈海鮮、現場秤重，到坐在東澳漁港旁品嚐一整桌料理，讓我印象最深刻的，就是能很直接地感受到漁港與餐桌之間的連結。店家擁有自家漁船，菜色也會隨著季節與當日漁獲有所變化，秋天可以品嚐萬里蟹，平時也有活魚、軟絲、小卷與各式當季海產。

如果是帶小朋友一起來，漁山也是很適合家庭聚餐的萬里親子友善海鮮餐廳。店內用餐空間寬敞，設有免費專用停車場，停車位也不少，一家人或多人同行都方便。店家還會送小朋友貝殼，吃完海鮮、看看港灣，小小的貝殼也成為孩子來到海邊可以帶回家的紀念品。

除了家庭與朋友聚餐，店內空間可容納百人，也能安排公司聚餐、尾牙、宴會招待與辦桌包場。人數較多時，可以事先提供人數與預算，請店家協助推薦、設計菜單，從用餐空間、停車到餐點都能一起安排。對正在找萬里、野柳一帶辦桌包場的餐廳來說，也多了一個可以考慮的選擇。

如果計畫到野柳地質公園、駱駝峰一帶走走，很適合把漁山安排進萬里一日遊。吃完一桌當季海鮮，走出餐廳就是東澳漁港，再沿著北海岸看看海，也為這趟萬里小旅行留下充滿海味的收尾。

品牌資訊

漁山自家漁船平價海鮮｜官網｜IG｜粉絲專頁

地址：新北市萬里區野柳里東澳63號（野柳東澳漁港旁、駱駝峰附近）

電話：02-2492-1958

手機：0978-765-528

營業時間：週一至週日 09:30－20:00