夜訪吸血鬼的故鄉：錫吉什瓦拉驚魂夜，與暴君弗拉德的歷史悲歌 (中)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青年旅舍閣樓與山洞餐廳營造出溫馨又神秘的吸血鬼氛圍。

青年旅舍閣樓與山洞餐廳營造出溫馨又神秘的吸血鬼氛圍。 重點二： 深夜聽見敲門聲，最後發現只是門窗對流造成的虛驚一場。

深夜聽見敲門聲，最後發現只是門窗對流造成的虛驚一場。 重點三：錫吉什瓦拉街頭處處可見龍騎士招牌，連結佛拉德家族歷史。

山洞餐廳裡的溫馨與神秘

到了我的閣樓小房間後，依照慣例，我會巡視一下廁所在哪裡，並且把背包放下。在一切環境都熟悉之後，會開始搜尋超市或餐廳。由於羅馬尼亞消費比較低，超市又在山下，所以我選擇走出青年旅舍，去看看還有燈光的地方是否還有餐廳。

我發現還有三、四家餐廳，並且外面都有圖片和價位。我選擇了比較親民的小餐廳，但卻出乎我意料之外，它就像是個山洞餐廳，不但有鄉村純樸的氣氛，也有種原始吸血鬼風格山洞的神秘感。這兩種互相衝突的氛圍，居然巧妙地搭配在一起，卻完全沒有違和感。我心裡卸下了心防及不安全感，取而代之的反而是一種溫馨和敬畏。

(山洞餐廳，溫馨和敬畏的兩種風格，完全沒有違和感。圖／Vivi羅琳)

深夜閣樓的驚魂敲門聲

吃飽喝足後，我回到青年旅舍的閣樓小房間，規劃明天步行的行程。當我準備洗澡刷牙的時候，我在廁所裡面聽到外面似乎有人敲門的聲音。一開始我以為有人要用廁所，但是不管我怎麼回應，對方還是一直敲。於是我打開門看，但門外並沒有人，所以我又回到廁所。過沒多久，又發出敲門的聲音。這一次我輕輕地走近門邊看，深怕我一靠近，對方又不見了。我心想，這吸血鬼的電影還沒演完，現在門外面到底究竟是鬼還是人？

結果發現，原來是窗戶和門對流的聲音，所以我把窗戶關了起來，就沒有敲門聲了，真是虛驚一場！回到房間後，我覺得很冷，但是歐洲九月是不會開暖氣的，所以我更加地確定：我果然是住在吸血鬼城堡內！於是我就穿著我的皮外套，蓋著薄薄的棉被，進入夢鄉。

(廁所裡面聽到外面似乎有人敲門的聲音，到底究竟是鬼還是人？圖／Google Map)

穿梭小鎮古巷，尋訪龍騎士傳說

隔天，我在吃早午餐的時候，終於看到有其他的旅客以及老闆了！這讓我終於不用再繼續演出吸血鬼電影的續集，因此鬆了一口氣！用餐過後，我在鐘樓的附近逛一逛、拍拍照，而德古拉的餐廳就在那裡。我想先把附近逛完，再回餐廳吃晚餐、玩鬼屋。

我在小鎮街上還發現了很多「龍騎士」的招牌，我覺得特別地漂亮，於是多拍了幾張，後來才知道原來這是有典故的：在中古世紀的時候，佛拉德三世的爸爸佛拉德二世有加入神聖羅馬帝國的龍騎士團，這象徵著極高的榮譽：「維護天主教的貴族們共同抵禦鄂圖曼土耳其帝國。」因此，整個小鎮都瀰漫著龍騎士的神秘及榮譽氣氛，很多的店家也會分別打造一條條龍騎士的招牌掛在門外。

(小鎮龍騎士招牌1。圖／Vivi羅琳)

(小鎮龍騎士招牌2。圖／Vivi羅琳)

凝視流浪客的閣樓雙眼

接著，我不斷地往上爬，看到了山腳下美麗的風景。也注意到有很多房子閣樓窗戶都是細長型的，這就彷彿是好多雙人的眼睛在注視著每個到這裡流浪的旅客。原來特蘭西瓦尼亞（Transylvania）這一代常常有很多這種閣樓的窗戶，是為了要保持通風、儲藏食物所建造的，而正好這每一雙眼睛又更增添了吸血鬼城堡的恐怖氛圍。

(爬上山丘後，所看到的美麗景色。圖／Vivi羅琳)

(特蘭西瓦尼亞Transylvania特有的閣樓眼睛窗戶。圖／Vivi羅琳)