2026-10-20 10:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
突破都會光害重圍！桃園拉拉山榮獲國際「暗空勝地」認證 展現「生態與人文星空之島」魅力
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文章重點整理：
- 重點一：桃園拉拉山獲國際暗空協會「暗空勝地」認證。
- 重點二：成為全台第一座、亞洲第三座UNSP認證場域。
- 重點三：市府將以法制化管理帶動永續觀光與部落發展。
【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園推動「生態保育」與「星空治理」邁入歷史新紀元！歷經長年跨域整合與逆境突圍，桃園市長張善政10/14出席「2026 國際暗空論壇」（International Dark Sky Forum 2026），代表全體桃園市民自「國際暗空協會」（DarkSky International, DSI）手中接下「國際暗空勝地」（Urban Night Sky Place, UNSP）官方認證。
「拉拉山」不僅是全台第一座、亞洲第三座通過該項認證的場域，更是臺灣六都中首個獲此國際殊榮的城市！包括 DSI 主席 Nalayini Brito Davis、執行長 Ruskin Hartley 及台灣暗空協會會長林正修等國內外專家學者皆親臨見證。
張市長致詞時強調，過去國際多視臺灣為「晶片之島」，而今拉拉山憑藉壯麗銀河、泰雅文化與千年森林，成功打破單一印象，向世界展現臺灣作為「生態與人文之島」的另一面美麗容顏。
每一項認證指標都是硬仗，得來不易的成果須化為永續長跑。張善政市長於會中針對拉拉山「暗空勝地」的認證歷程與未來治理方針做出重要裁示，特別點出這項殊榮背後的艱辛挑戰與長遠使命：
一、突破都會光害重圍，在逆境中贏得國際肯定
桃園地處北台灣人口最稠密、光害最嚴重的都會走廊。在高度開發的環境限制下爭取「暗空認證」，難度遠高於高山偏遠地區，能成功突圍實屬極其罕見且得來不易。
這項成就是無數同仁長達數年克服光害、整合各界共識的血汗結晶。特別感謝台灣暗空協會的專業引領，以及市府團隊的跨局處合作－從觀旅局與風管處的衝鋒前線，到復興區公所、環保局、教育局、原民局、養工處、建管處等單位的全力投入，並深獲農業部林保署新竹分署與中央部會的通力協作。正因為挑戰嚴苛，這份榮譽才更具分量，讓桃園以實力傲立於國際舞台。
二、亞洲少數的極致肯定：從光害包圍中守護出「暗空勝地」
UNSP 認證門檻極為嚴苛，全球寥寥無幾，放眼全亞洲僅有日本、中國及臺灣成功取得。桃園能躋身其中，證明桃園市政府在人口密集與高度開發的壓力下，依然有能力守住純淨星空。這項得來不易的成果，不僅是對桃園生態治理的最高肯定，更是一把關鍵鑰匙。後續，將以此帶動復興區的永續觀光與部落產業，開創長遠且深刻的轉變。
三、嚴苛的國際認證考驗：每一項指標都是實打實的硬仗
國際暗空協會的審查以嚴謹著稱，五大核心標準每一步都是跨域協作的硬仗：
※ 夜空品質的長期實證：不憑感覺看星星，而是透過專業儀器建立長期的夜空亮度監測數據，確保星空資源與能見度具備長遠觀測與教育價值。
※ 大規模照明改善的硬指標：提出正式「照明管理計畫」（LMP），全區三分之二以上戶外燈具徹底改造－全面落實燈具全遮光（Full Cutoff）、抑制度向逸散光，且色溫原則不高於 3000K，在不影響居民用路安全下達成嚴格控光，極度考驗跨局處溝通與工程執行力。
※ 長期守護的制度承諾：成立專責管理單位並提出永續維護計畫，肩負「每年提交年度審查報告」的嚴格監督機制，確保保育不是曇花一現。
※ 深入部落與校園的公眾參與：推動觀星教育與星空解說服務，深度凝聚在地原鄉居民、校園與各利害關係人的暗空共識。
※ 在都會光害夾縫中證明保育實力：「暗空勝地」的核心精神，正是挑戰「在光害壓力龐大的都會周邊阻隔光害、提供優質夜空」，難度遠高於在無人荒野建置「暗空公園」。
四、觀光永續奠基於得來不易的珍貴資源
「拉拉山」最珍貴的資產，是其壯麗星空與泰雅千年文化、獨特高山生態交織而成的深度底蘊。正因為認證得之極為不易，絕不能以追逐短期人潮或一次性活動為目標，而要化為部落永續發展與經濟重建的堅實基石。將以最嚴謹的態度做好文化與生態保育，打造兼顧環境守護與地方繁榮的代表典範。
五、六都第一的榮耀與重擔：將得來不易的成果化為制度長跑
身為六都首個獲證城市，背後是沉甸甸的治理責任。守護夜空絕非一次性達標，而是長期的法制化管理，請各局處通力落實加速研議光害管理法制化方向，建立長遠法規依據。針對公共照明、商業廣告招牌與大型建築光源落實嚴格控管與防眩管理。深化夜間生態物種調查與棲地保育，降低人為光害對生物節律的干擾。
官民協力「暗天不暗地」400盞路燈改造與公私契約落地 在執行面上，為符合全區2/3以上戶外光源達標的嚴格條件，市府團隊秉持「暗天不暗地」（Dark Sky, Safe Ground）精神，在維護用路安全與原鄉生活作息的前提下，密集深入部落召開說明會與倡議工作坊，逐步消弭居民對照明變暗的疑慮。
最終順利改善全區超過400盞公有路燈（加裝燈罩、下修投射角、調整色溫），輔導數十家在地旅宿業者簽署「暗空勝地管理公約」，並率先公告《桃園市光污染防制要點》，讓區域內光源順利通過國際標準高門檻。
日夜連續型深度旅遊：北橫13條暗空主題遊程 10月15日起開放報名
「拉拉山」距都會區與桃園國際機場僅約2小時車程，具備無門檻、免費開放的絕佳親民性。桃園市政府將「拉拉山遊客中心」轉型為「暗空教育基地」，並將傳統走馬看花的半日遊程，升級為24至48小時的「日夜連續型深度旅遊」－白天走訪神木步道與原鄉部落，夜晚參與專業星空導覽、生態探索或高山茶席。
亦攜手優質旅行社推出「北橫13條暗空主題性深度旅遊」，整合沿線景觀、原鄉文化與在地產業，延長旅客停留時間，實質帶動部落經濟。遊程10/15起正式開放報名，詳細資訊請至各合作平台查詢：
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向世界發出邀請：Welcome to Lalashan!
張市長熱情宣告：「Welcome to Taoyuan. Welcome to Lalashan!」誠摯邀請國內外旅客走入北橫山林，白天體驗泰雅部落文化與巨木森林，夜晚抬頭仰望這片歷經多年艱辛守護、與世界接軌的璀璨星空。
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精華 FAQ
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因桃園市府長期推動照明改善、夜空監測與跨局處合作，並在都會光害壓力下完成嚴格標準，最終通過國際暗空協會審查，取得UNSP認證。
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它代表桃園不只展現科技城市形象，也成功守護星空、生態與原鄉文化，成為六都首個獲此殊榮的城市，並可作為永續觀光與地方發展的新基礎。
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市府將推動光害管理法制化、持續改善公共與商業照明，並結合暗空教育基地、星空導覽與北橫深度旅遊，帶動復興區部落經濟與長期保育。