2026-10-17 21:55 女子漾／編輯周意軒
龍蝦免費吃、秋蟹加菜！台北2家餐廳優惠，CANVAS滿額送龍蝦、玖尹點蟹送好料
秋天聚餐想吃點好的，海鮮大餐先安排！CANVAS推出秋季新菜，從海膽吐司到炭烤章魚都能吃到，五週年還加碼滿額送炭烤龍蝦；玖尹則以11道秋蟹料理迎接肥美蟹季，將紅蟳、沙公變出南洋、和風與閩台風味。女子漾整理兩家新菜亮點與限時優惠，約會、聚餐先收藏！
1. CANVAS秋季新菜！海膽吐司、炭烤章魚端上桌
位於台北大安區的CANVAS主打現代澳洲料理，以海鮮搭配直火、炭烤等手法，呈現精緻又輕鬆的用餐風格。店內提供單點料理，部分前菜還能依件數點餐，兩個人約會也能多試幾種口味。
10月19日起登場的秋季新菜，先從兩款海鮮拼盤開吃！「鮮味拼盤」集結生蠔、海膽吐司與柑橘漬鮭魚，售價1,100元；喜歡熱食則可選「炙香海味」，一次品嘗炭烤章魚、香煎干貝與蝦多士，售價820元，也有加入龍蝦的1,680元版本。想吃得更豐盛，還能選擇2,680元的組合，將鮮味拼盤、炙香海味與龍蝦一起端上桌。
其他新菜也加入秋天的味道。「椪醋漬生鮭魚」搭配椪柑油醋、柿子與漬蘿蔔，以果香與酸甜滋味開胃，每份400元；「炭烤松露雞腿」則搭配馬鈴薯泥、炒菇與松露雞汁，濃郁香氣很適合當作聚餐主菜，每份1,280元。
迎接五週年，CANVAS即日起至11月5日加碼招待「直火炭烤龍蝦」，以香草奶油、蝦夷蔥與炙烤黃檸檬襯托鮮甜，符合指定人數與消費門檻即可享用。
- 1至2人消費滿2,500元，招待半隻炭烤龍蝦。
- 3至4人消費滿5,000元，招待1隻炭烤龍蝦。
- 5至6人消費滿7,500元，招待1.5隻炭烤龍蝦，依此類推。
餐點與飲品消費皆可累計，10%服務費不列入計算；同一人數區間內，超過門檻也不會增加招待份量。活動龍蝦須提前預訂，每日限量，不接受現場候位或當日加點。
CANVAS餐廳資訊
- 秋季新菜：2026年10月19日起供應
- 龍蝦活動：2026年10月6日至11月5日
- 地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄11號
- 訂位電話：02-2711-6336
- 訂位方式：電話或inline線上訂位
2. 玖尹秋蟹盛宴！胡椒紅蟳、乾燒薑母鴨一鍋兩吃
以新派粵菜與精緻港點為特色的玖尹，今年秋蟹盛宴推出11道料理，包含8款全新創作與3道人氣經典。行政主廚李冠儀攜手港點主廚李國聖與團隊，將紅蟳、沙公結合不同地域風味，從開胃冷菜到暖呼呼的砂鍋料理都有選擇。
港點先看「明太子蟹粉鮮蝦餃」，將蟹粉、草蝦與明太子醬包入晶透餃皮，吃得到鮮蝦彈性與微辣鮮香，每份228元、共3顆。「蟹皇白醬松葉蟹腿」則運用杜拜巧克力常見的卡達伊夫金絲，包覆松葉蟹腿肉、蟹粉與蟹黃白醬，炸出外酥內滑的口感，每份298元、共2件。
整隻紅蟳料理更有看頭！「秘調胡椒焗紅蟳」以山奈粉、白胡椒與香蒜粉帶出南洋辛香，再搭配裹上花生粉的芋頭湯圓，讓胡椒蟹多了台式辦桌趣味，每份1,688元。同價位的「蓮子腸薏仁紅蟳湯」，則結合粵式老火湯與台式四神湯概念，加入蓮子腸、薏仁及寧波年糕，適合喜歡溫潤湯品的人。
想吃得更澎湃，可選每份2,288元的「紅蟳乾燒薑母鴨」。麻油爆香老薑，加入鴨肉與紅蟳收汁，先吃乾燒鹹香，接著倒入雞湯，將海味與薑香變成暖湯，一鍋享受兩種滋味。
偏愛厚實蟹肉，沙公新菜也值得留意。「陳醋燒沙公」以陳醋、香醋與冰糖調出酸甜醬香，搭配日本山藥及紫地瓜；「蒜香紅麴焗沙公」則融合柱侯醬、紅糟與避風塘蒜酥，濃郁蒜香讓人忍不住想配飯。
即日起至10月31日，點沙公或紅蟳料理還能享加菜優惠，吃完鮮味再喝湯、吃甜點！
- 點任一沙公料理，招待價值528元的養生煲例湯一鍋。
- 點任一紅蟳料理，贈送價值188元的玖尹流沙菇菇包一份。
- 優惠期間為9月15日至10月31日。