2026-10-17 14:09 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區「來一碗牛肉麵」隱藏版白蘿蔔清甜湯頭！台南「來一碗牛肉麵」，厚切牛筋Q彈麵條好吃。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：來一碗牛肉麵位於台南北區忠義路三段，2022年創業以來累積456則評論、獲4.9星高評價。
- 重點二：店家主打大量白蘿蔔熬煮清燉湯頭，喝起來帶有大骨與蔬果的清甜甘醇風味。
- 重點三：清燉牛肉麵售價140元，厚切帶筋牛肉與Q彈中捲麵條，整體份量足且價格合理。
位在忠義路三段上有掛扛棒很顯眼。
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「來一碗牛肉麵」Google擁有456則評論獲得4.9顆星，創業於2022年已邁入4年時間，小高發現老闆是位年輕的男生，選在忠義路現址，創立這間帶有文青風牛肉麵店，店家主打大量白蘿蔔去熬煮湯底，湯頭喝起來有著大骨清甜的滋味，觀察菜單，這裡菜色品項不多整體定合理，小高就外一碗清燉牛肉回家享用，品嚐完覺得美味值得推薦給您品嚐。
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鐵皮店面騎樓下放置料理台當作廚房，一旁有擺放桌椅供顧客坐下用餐。
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老闆本人親自掌廚中也服務著顧客。
這是店家室內開放式用餐空間，空間不大有裝置冷氣供客人舒適用餐。
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食物攝影
入口處有放置菜單供顧客自取使用。
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這張是店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要有牛肉麵、豬肉麵及滷味等。
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這碗是清燉牛肉麵140元。
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這外帶牛肉麵使用很貼心的包裝盒，一體成型的設計用餐起來相當的方便。
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餐飲指南
這碗牛肉麵份量十足定價合理範圍。
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這湯頭充滿蔬果和大骨的甘醇很好喝。
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這帶筋厚切牛肉有嚼勁不柴好吃。
這中捲麵拉麵麵條有Ｑ勁好吃。
選購優質穀物樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「來一碗牛肉麵」用餐空間很文青舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：來一碗牛肉麵
營業時間:11:30–19:30（週四、週日公休）
地址：704臺南市北區三德里忠義路三段34號
電話:06-221-7100
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家最大特色是以大量白蘿蔔熬煮清燉湯底，入口能感受到大骨與蔬果融合的清甜滋味，喝起來順口不膩，是文章中特別推薦的亮點。
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清燉牛肉麵售價140元，份量看起來十足，牛肉帶筋且切得厚實，口感Q彈不柴，搭配中捲麵條有嚼勁，整體評價相當不錯。
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店內屬於文青風格的小空間，設有冷氣，騎樓也有座位，整體用餐感受舒適。Google上共有456則評論、平均4.9星，服務也被形容親切。
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