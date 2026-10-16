2026-10-16 20:12 女子漾／編輯王廷羽
貓貓、壬氏陪你吃飯！《藥師少女的獨語》咖啡廳限時登場，餐點特典、限定周邊一次看
人氣動畫《藥師少女的獨語》粉絲有新地方可以朝聖啦！FANFANS CAFÉ攜手《藥師少女的獨語》推出期間限定主題咖啡廳，將貓貓、壬氏及四位妃嬪化身特色餐點，還有角色小卡、12款限定抽卡及多款周邊商品。活動於台北西門、高雄兩地登場，女子漾整理聯名餐點、限定特典與活動資訊，快揪朋友一起入宮！
文章目錄
《藥師少女的獨語》聯名咖啡廳！貓貓藥膳雞湯、壬氏烤鴨捲餅登場
《藥師少女的獨語》聯名咖啡廳！貓貓藥膳雞湯、壬氏烤鴨捲餅登場
這次FANFANS CAFÉ以宮廷紋樣、花草植物與角色代表色打造主題氛圍，並推出多款角色限定餐點。主餐包含貓貓的「藥膳雞湯套餐」，以枸杞、紅棗與香菇燉煮雞湯，呼應她精通藥材的背景；壬氏的「御膳烤鴨捲餅套餐」則搭配片鴨、青蔥與甜麵醬，呈現宮廷風味。另外還有玉葉妃「煙燻鮭魚粉紅醬燉飯」、樓蘭妃「五彩時蔬雞腿拌麵」，每道都融入角色特色。
《藥師少女的獨語》限定甜點、飲品！壬氏焦糖布丁必吃
《藥師少女的獨語》限定甜點、飲品！壬氏焦糖布丁必吃
甜點同樣充滿巧思！貓貓「青梅蜜凍佐白玉」、壬氏「琥珀焦糖布丁杯」、梨花妃「蝶影藍莓慕斯蛋糕」，以及里樹妃「洋梨乳酪塔」，從色彩到口味都呼應角色形象。
飲品則推出6款專屬口味，包括貓貓「玄米抹茶歐蕾」、壬氏「蜜桃黃金奶蓋茶」、玉葉妃「香橙伯爵茶」、樓蘭妃「洛神葡萄氣泡飲」、梨花妃「紫蘇國寶茶氣泡飲」及里樹妃「白桃櫻花氣泡飲」，粉絲可以直接選擇自己的本命角色！
《藥師少女的獨語》限定特典！6款角色小卡、12款抽卡藏隱藏版
《藥師少女的獨語》限定特典！6款角色小卡、12款抽卡藏隱藏版
除了吃美食，收藏控也有驚喜！活動期間完成用餐，即可依活動辦法獲得限定「花影人物箋」隨機角色小卡，共有貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃及樓蘭妃6款設計。現場還設置限定抽卡機，全系列共有12款卡片，包含1款神祕隱藏版，每次隨機抽出一款，不過抽卡機僅開放餐廳用餐顧客使用，實際規則依現場公告為準。
《藥師少女的獨語》限定周邊！滿999元送角色小團扇
《藥師少女的獨語》限定周邊！滿999元送角色小團扇
這次聯名周邊包含盲抽徽章、角色立牌、明信片、透明鑰匙圈、布藝杯墊、刺繡手拿鏡及雷射票等商品。其中「花卉刺繡手拿鏡」結合角色代表花卉與宮廷紋樣，「花語透明鑰匙圈」則運用半透明材質呈現角色特色，兼具收藏與實用性。
活動期間單筆商品消費滿999元，還可獲得限定「清風小團扇」一份，推出貓貓與壬氏共4款設計，採隨機贈送，數量有限，實際滿額計算方式依活動辦法為準。
《藥師少女的獨語》聯名咖啡廳資訊
《藥師少女的獨語》聯名咖啡廳資訊
FANFANS CAFÉ 西門店活動日期：2026年10月15日～11月17日
地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
FANFANS CAFÉ 高雄店活動日期：2026年10月16日～11月18日
地址：高雄市前金區大同二路23號1樓
精華 FAQ
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主餐有貓貓藥膳雞湯套餐、壬氏御膳烤鴨捲餅套餐，另有玉葉妃煙燻鮭魚粉紅醬燉飯與樓蘭妃五彩時蔬雞腿拌麵，並延伸到甜點與飲品。
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完成用餐可依規則獲得6款「花影人物箋」隨機角色小卡；現場另有12款限定抽卡，其中包含1款隱藏版，但僅供餐廳用餐顧客使用。
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西門店活動為2026年10月15日到11月17日，高雄店為2026年10月16日到11月18日；單筆商品消費滿999元可獲限定「清風小團扇」。
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