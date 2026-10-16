2026最新花東縱谷【玉里光復線】郵輪式公車試營運：春日派出所、瑞穗美食、大農大富、鳳梨公園、北回歸線

AI重點 文章重點整理： 重點一： 花東縱谷郵輪式公車推玉里光復、玉里池上雙線試營運。

花東縱谷郵輪式公車推玉里光復、玉里池上雙線試營運。 重點二： 試營運期間2人同行1人免費，每人最低250元超划算。

試營運期間2人同行1人免費，每人最低250元超划算。 重點三：沿途串聯春日派出所、大農大富、鳳梨公園與北回歸線。

花東縱谷遊2026絕美新路線啟航囉！10月、11月假日推出花東縱谷郵輪式公車全新推出「玉里光復線」和「玉里池上線」兩條新路線試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，本篇來開箱【玉里光復線】繽紛有趣的行程3大亮點唷！郵輪式公車主打免開車、隨車專業導遊與專車定點接駁，讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

亮點1「超值優惠」：雙線試營運期間推出超值優惠，2人同行、1人免費，每人只要250元，樂齡族還享有專屬300元優惠價。

亮點2「輕鬆慢遊」：結合火車與郵輪式巴士，一車到底免規畫行程，沿途造訪春日派出所、瑞穗生態教育館、瑞穗車站吃美食、大農大富平地森林園區、富興社區鳳梨公園與北回歸線標誌公園等景點和體驗。

亮點3「深度導覽」：沿途由專業志工導遊提供精采導覽解說與貼心互動，讓旅客兼具省時、省力與高CP值的療癒假期。

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

【玉里池上線】玩樂攻略開箱文、影片請見：

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

https://youtu.be/s-ef0JS_v2w?si=SY4NLCZjbsoWi4bI

郵輪式公車新路線試營運：玉里光復、玉里池上

為慶祝「光輝10月」，花東縱谷郵輪式公車推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。由花蓮玉里啟航，規劃【玉里光復線】、【玉里池上線】雙線試營運，期間推出超值優惠，2人成行1人免費，本來就很划算的原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！

這波優惠也太佛了吧！果然大家積極開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！兩條試營運路線座位都所剩無幾了！看來旅客需求旺盛，人氣超旺捏！應該很有機會日後正式被列入【台灣好行】郵輪式公車路線！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭台灣好行輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！500元！250元！？花小錢玩花東縱谷！而且還是郵輪式公車＝隨車導遊＋專車接駁！就類似旅行團，遊客自行搭車前往集合火車站上車，展開遊程，性價比CP值高。相較於台灣遊客常去的日本，像這樣的一日遊行程，少說也要2000、3000新台幣起跳。

尤其是慢遊花東縱谷好療癒！聰明懶人天秤座的我想懶到極致～大推輕鬆玩花東聰明玩法！省錢又省力！坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）。玩美實現：免開車，1個人說走就走！花小錢輕鬆出去玩！帶孩子、帶爸媽、揪閨蜜都很適合。樂齡族還可享優惠價300元就go！

郵輪式公車【玉里光復線】行程介紹、時間、亮點

玉里光復線

郵輪式公車【玉里光復線】 時間表

玉里光復線時刻表

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php

切記【台灣好行】每一站都是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！像這次花東縱谷郵輪式公車試營運路線【玉里光復線】的花蓮志工導遊謝文慶不但專業還很熱情，「謝老師」是退休的英文老師，對觀光景點、路線的歷史、人文、地理等等如數家珍，真的可以不做功課，跟著專業導遊吃喝玩樂超嗨森！

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我是從台北車站前往花蓮玉里火車站，沿路欣賞東海岸的美景就是療癒就是Chill！從台北可搭乘週日早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站。

10：30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10：55-11：05 春日派出所（停留時間：10分鐘）

11：20-12：10 瑞穗生態教育館（停留時間：50分鐘）

12：15-13：15 瑞穗站（停留時間：60分鐘）

13：35-14：25 大農大富平地森林園區（停留時間：50分鐘）

14：35-15：45 富興社區鳳梨公園（停留時間：70分鐘）

16：05-16：30 北回歸線（停留時間：25分鐘）

16:55 玉里火車站

10：55-11：05（停留時間：10分鐘）春日派出所 北回歸線、太陽圖騰、鐵馬驛站、齊導樹

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第一站來到鄰近玉里火車站的「春日派出所」可不是一般的派出所唷！它同時串起了北回歸線、原住民文化、自行車旅行，以及花東縱谷的影像故事。

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其最大的特色，就是北回歸線從附近通過，大家可以站在標線上體驗「一腳跨越熱帶，另一腳在亞熱帶」的趣味唷！瞧～派出所上方有個太陽圖騰，這也恰恰融入了在地原住民族的文化意象。

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春日派出所也是193縣道上著名的鐵馬驛站，過去許多單車旅客騎行花東縱谷時都會在這裡補水、休息。外國遊客可能會覺得有趣，為何派出所的「迎賓櫃台」會放一包「綠色乖乖」啊～這神奇的「守護神」是台灣科技界與各行各業廣為流傳的「護身符」，主打一個「有放有保佑」哈哈。

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咱的導遊謝文慶老師還介紹了派出所院子裡的一棵大樹，它有一個特別的名字—【齊導樹】，「祈禱？又是另一個守護神嗎？」不是啦！是齊柏林導演的「齊導」啦！據說齊柏林導演在拍攝《看見台灣》時，曾經在樹下和團隊討論拍攝，因此留下了這段很有溫度的地方故事唷！然後～謝導開始了謝老師帶動喊的第一課，跟大家玩起了互動遊戲，氣氛好嗨森唷！

11：20-12：10（停留時間：50分鐘）瑞穗生態教育館 趣味DIY、全球首見生態紀錄片

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花蓮「瑞穗生態教育館」是一處免費參觀的寓教於樂的熱門親子景點，老少咸宜，從瑞穗火車站後站步行約3～5分鐘的距離，是林業及自然保育署設置的生態教育場館，主要以玉里野生動物保護區、花蓮地區生物多樣性及國土生態綠網為展示核心。1樓展區聚焦「山林與生態廊道」、2樓展區則是「保育主題與互動體驗」。

現場常態播放多樣化的自然生態紀錄片，這次我們欣賞到了由農業部林業及自然保育署臺中分署所製作、拍攝的全球首筆野生百步蛇完整生殖生態的紀錄片《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》，WOW～真是太酷了！這帶有神秘感，被排灣族人視為「祖先」、「守護神」與「頭目」象徵的百步蛇耶～～～以前聽排灣族人訴說種種傳說和神話，如今可以目睹「神的護卵孵化」，真是大飽眼福。

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【台灣好行】的行程和這次試營運的花東縱谷郵輪式公車【玉里光復線】行程，每人只需500元，竟還包括手作DIY活動！這也太超值了吧！原來「瑞穗生態教育館」本來就提供免費手作體驗活動唷！不定期舉辦生態相關的手作體驗活動，像是：蝸牛泡澡球、苔球手作等，名額有限需關注粉專報名，我們這次做的台灣黑熊，快來看看誰做的卡古錐，我特別做了一個揮手版的唷！

1樓展區「山林與生態廊道」亮點：

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★「森在此山中」立體場景：挑高空間以大樹幹、動物塑像與雄鷹畫像，重現中央山脈「玉里野生動物保護區」的原始森林樣貌。

★我的動物化身互動裝置：透過翻閱木製展盒與互動小遊戲，認識在地野生動物與物種。

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★國土綠網與溪流廊道：透過立體地圖與解說牆，展示從淺山溪流到海岸的生態廊道，以及如何協助魚蝦打造「洄游之路」。

2樓展區「保育主題與互動體驗」亮點：

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★鎮館之寶「台灣黑熊」標本：展示雄壯威武的台灣黑熊毛皮標本，並介紹人熊共存觀念及「臺灣黑熊生態服務給付」方案。

★鳥類友善防撞貼（防「避咚」設計）：拜託！可愛的小鳥兒們～不要避咚啦！長廊玻璃貼滿了具備視覺警示作用的白色小圓點與飛鳥貼紙，教導大眾如何防治鳥類「窗殺」。

★多元互動體驗：提供樹木拓印區、年輪展示、足跡雕鑄、鳥音辨識 以及定期更新的主題特展（如《與萬物共筆：人人都是科學家》）。

原來玉里的野生生態如此豐富！野生動物保護區因地形陡峭、易達性不高，然而保護區內植被類型多元，孕育豐富的動植物資源，因此教育館就像是進一步認識中央山脈生態環境的一扇窗口，透過展示與教育推廣，讓民眾認識這些珍貴的自然資源。就在潛移默化下，大家也都成為環保守護者。水靜葳身為資深的吃貨旅遊記者／作家／部落客，我深深認為，人類與大自然和諧共生的里山生活，是旅遊的終極目標和意義。

12：15-13：15（停留時間：60分鐘）瑞穗站 大啖在地特色美食、排隊名店

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郵輪式公車【玉里光復線】中午用餐時間安排在花蓮瑞穗站，瑞穗車站周邊擁有獨特的在地客家與原住民飲食文化，結合當地知名的蜜香紅茶、綠茶肉圓等在地美食，還有富含礦物質的黃金湯溫泉。短短1小時當然要把握機會好好吃飯，想泡溫泉不如在瑞穗住一晚，舒泡暖湯超療癒。

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吃貨旅遊作家水靜葳我和瑞穗在地友人打聽，決定來個60分鐘挑戰吃瑞穗車站人氣排隊美食【華玉冰菓店】，這間創立於1976年、傳承三代的老字號50年老店，每逢用餐時間常常爆滿，所以有經驗的導遊和在地人都會建議你直接跳過！因為不知要排多久捏～時間太緊繃！可能會吃不到捏～～～瑞穗車站美食還有在地經典小吃：瑞穗綠茶肉圓、涂媽媽特級香粽，海越魚行日式居食料理和綠精靈瑞穗鮮奶鍋也有不少人推薦唷！

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車子一抵達瑞穗站，我立馬直奔【華玉冰菓店】，走路3～5分鐘，果然餐廳室內已經客滿，我排到2號，先拿菜單點好餐，沒多久就叫到我，火速點餐！真是太有效率了！

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雖然餐廳名字是「冰菓室」，但最著名的是鹹食正餐與冰品結合的獨特體驗。招牌推薦有古早味剉冰：每碗可自選4種配料（如：芋圓、芋頭、米苔目、粉粿）。招牌推薦餐點有：華玉小麵（麻辣）、滷肉飯加半熟蛋、沙朗牛排、綜合拼盤。

鐵板沙朗牛排（220元）為網傳隱藏版招牌，其實不算隱藏版啦！根本就是人氣招牌餐點，黑胡椒與蘑菇雙醬搭配軟嫩肉質與鐵板麵，就是我們從小吃到大的鐵板牛排，像我家牛排、某某世家之類的。因為我只有一個人，所以點了招牌「華玉小麵」和很多人推薦必吃的滷肉飯、滷味拼盤。

★華玉小麵（可加餛飩、滷蛋）90元

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味道近似重慶小麵，主打麻辣口味，彈牙的麵條搭配酥炸豌豆、堅果、肉燥等，鹹香辣爽，香氣濃郁，金涮嘴！

★滷肉飯加荷包蛋55元

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滷肉肥而不膩、鹹香夠味，荷包蛋建議可選半熟唷！劃破半熟蛋，蛋液汨汨流出混裹著米飯，是老饕必點的古早味。

★綜合拼盤 小份60元、大份120元

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店內的滷味小菜7、8種，都是大眾愛吃的國民菜色，來個黑白切一次吃滿！小份有滷蛋、豆干、甜不辣與豬頭皮，我點了大份的，因為想吃滷牛腱、嘴邊肉、豬頭皮、海帶、豆干和滷蛋。有趣的是，「華玉冰菓室」對辣醬很講究耶！店內提供特製的辣油、「新鮮發酵辣椒醬」與獨有的「恐龍辣醬」供客人自由取用。小心！真的挺辣的唷！3種辣醬各有特色，都挺不錯，拿來配滷味小菜超搭！

【華玉冰菓店DATA】

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞穗村中華路39號（近瑞穗火車站）

電話：03-8872064

營業時間：11:00－13:50、17:00－19:30（每週四公休，其餘不定休需看粉專公告）

13：35-14：25（停留時間：50分鐘）大農大富平地森林園區 療癒系！全台第一座平地森林園區

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從瑞穗來到光復鄉的【大農大富平地森林園區】囉！四季景色皆美，是個很森情盎然，很療癒系的景點。我去年在光復採訪，特地從花蓮光復糖廠的「松錳租車連鎖店」租借自行車，一路挑戰好漢坡前進【大農大富】，這又成為我體力充沛的一項證明，因為聽到不少年輕人從糖廠騎到大農大富已是氣喘如牛，累到忍不住開嗆：「下次絕對不騎了！」哈哈～其實我真的覺得還好啊！

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「松錳租車連鎖店」在【大農大富平地森林園區】也有設店，提供一般單車、親子車、協力車與電動輔助自行車等，如果不急於探索整座園區，步行散策也是親近自然，跟裝置藝術、自然美景同框美拍的好方式。

森林園區坐落於中央山脈與海岸山脈之間，是台灣推動平地造林的重要成果，也是全台第一座平地森林園區。園區面積約1,250公頃，約當48座大安森林公園，種植近20種、超過百萬株低海拔常見樹種，形成花東縱谷中相當少見的大面積平地森林景觀。

「森林一定要在深山裡嗎？」

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大農大富最特殊的地方，就是讓人們看見森林也可以重新出現在平原，並同時具有生態、減碳、休閒與地方發展等多重功能及生態廊道，生物多樣性的重要性。所以，大農大富的價值不只是「有很多樹」，台灣平原地區過去因長期開發，大片原始森林逐漸消失，而平地造林則讓森林重新回到人類聚落及農業環境附近。

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大農大富最受歡迎的美景當屬每年春節前後，佔地11公頃的超大花海，漫山遍野的明亮繽紛波斯菊、油菜花，在中央、海岸山脈包圍下輕舞飛揚，徒步賞景或搭小火車穿梭其間，甚是浪漫！園區超適合騎單車追風趣！近20公里長的自行車道分為3條主要路線。服務中心周邊路線以圖騰花海、日地月池、大草皮與裝置藝術為主，視野遼闊。像我們只有50分鐘遊賞時間，建議可以以此為主。

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《築巢VII-台灣野豬》由林業保育署花蓮分署採用國產柳杉與桂竹設計製作，模擬山豬在林間收集乾草與枯枝所築成的巢穴，展現自然與阿美族原住民文化意涵。

還可以走到南環自行車道與絕美楓香林道同框美拍，長長的林蔭景深，尤以秋冬季節，楓香林由綠轉紅之際最為絢爛美麗！北環自行車道全長約11公里，涵蓋園區內近20種樹木，是賞鳥愛好者的天堂。

14：35-15：45（停留時間：70分鐘）富興社區鳳梨公園 搭幸福小火車、喝酸甜鳳梨汁

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花蓮縣瑞穗鄉的「富興社區鳳梨公園」全名為「富興社區森林公園」，據說是全台最大的土鳳梨（台農3號）產地，主打結合鐵道、田園與在地食農的特色觀光。

富興社區位於瑞穗鄉北端，早期農業發展曾以甘蔗為主，後來隨著鳳梨加工產業興起，鳳梨逐漸成為地方重要作物。當地氣候炎熱、土地多石，反而相當適合土鳳梨生長；加上鳳梨在台語中有「旺來」的吉祥寓意，觀賞用的鳳梨花也成為年節祭祀的重要農產品，使富興逐漸發展出鮮明的「鳳梨故鄉」特色。

★全台最大土鳳梨產地

來到富興社區，放眼望去盡是片片相連到天邊的鳳梨田！超愛吃鳳梨的我眼前大亮！這裡盛產台農3號土鳳梨，產季集中在每年7月至9月。雖然10、11月吃不到鳳梨，但社區小農們也在四季輪番種植時令水果，開放試吃，喜歡再買。

★1314幸福森林小火車

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利用廢耕地與重建的五分車鐵道打造全長1314公尺，寓意「一生一世」的輕軌小火車，由農用曳引機或小火車頭帶領遊客穿梭於綠意森林與一望無際的鳳梨田中。沿途由在地人員介紹富興社區的故事、鳳梨品種及人造林生態，讓旅客不只是搭乘小火車欣賞風景，更能深入認識當地的農村文化。行程途中還可欣賞夢幻湖及一望無際的鳳梨田園，感受花東縱谷悠閒純樸的自然風光。費用大人150元、小孩100元。吃不到新鮮鳳梨的，超殘念啊～～～老闆也很夠意思！特別給【台灣好行】搭乘幸福小火車的朋友1人1瓶酸甜美味的鳳梨汁！超級好喝！因為鳳梨汁是專屬加贈，現場有其他客人忍不住抱怨，他們也很想喝，卻喝不到啊～～～

★夢幻湖秘境

小火車行駛至520公尺處設有休息站與被稱為「藍寶石」的「夢幻湖」。

★可愛動物區

園區內設有與自然共生的可愛動物區，可近距離觀賞兔子、山羊、鵝、麝香豬與雞等小動物。

★在地導覽與食農體驗

提供由在地人領軍的深度解說、採果樂，以及鳳梨酥DIY、醃鳳梨DIY與食材採集、體驗。

★特色伴手禮與冰品

展售中心提供現切鳳梨、鳳梨冰棒、綿綿冰、太陽果鳳梨乾、鳳梨豆腐乳、鳳梨醋與鳳梨酵素等商品。

16：05-16：30（停留時間：25分鐘）北回歸線標誌公園 舞鶴台地 蜜香紅茶、舞鶴咖啡遠近馳名

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說到北回歸線，你首先想到什麼呢？

地球上，北回歸線經過的國家，大多是沙漠地帶耶！缺水、少綠植，尤以撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠最知名，所以說咱台灣就是「寶島」啊！多山、多雨、多森林，生物多樣性，生態豐富，還有最美的風景～台灣人！放眼望去一片綠油油，實在是太幸福啦！

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謝導說：「我們現在站的位置，正好跨在熱帶與北溫帶的重要地理分界附近，也是很多物種的分界線。」台灣正好被北回歸線穿越，在花蓮和嘉義都可以看到相關的地理標誌。位於花蓮瑞穗的舞鶴台地、台9線約275.5公里處的「北回歸線標誌公園」，白色標誌塔是當地相當醒目的地標。園區除了北回歸線紀念標誌之外，也融入了天文教育元素，包括日晷，以及代表東方蒼龍、西方白虎、南方朱雀、北方玄武的「四象」設計；兩側迴廊則有天象、氣候、節氣與地球科學相關解說。

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說到瑞穗的舞鶴台地，肯定少不了遠近馳名的蜜香紅茶和舞鶴咖啡，尤其是蜜香紅茶，這裡可是台灣蜜香紅茶的發源地。茶菁經小綠葉蟬吸吮後，散發出天然的熟果香與蜜香，口感甘甜不苦澀，熱泡、冷泡都超香甜好喝。

這裡約在北緯23.5度，是太陽在一年當中能夠垂直照射地表的最北界線；每年夏至前後，太陽直射位置會來到北回歸線附近，因此它不只是一條地圖上的緯線，也與四季、日照及氣候變化密切相關。

16:55玉里火車站 來都來了，橋頭臭豆腐、玉里麵吃了嗎？

2026花東縱谷最新推出的郵輪式公車【玉里光復線】豐富有趣的行程～咻一下就到尾聲了！還有好多想玩、想吃喝、想買的呢！10、11月玉里啟航的縱谷南北線：週六「玉里池上線」、週日「玉里光復線」，這兩條試營運的花東縱谷新路線，都是以花蓮玉里火車站為遊程起點。

花東如此多彩，我和許多朋友一樣都來過Ｎ次，真心建議來花東至少規劃個3、4天遊玩卡OK！因此，蠻建議直接安排週六「玉里池上線」、週日「玉里光復線」，一次走訪縱谷南北線啦！

週六晚上可在純樸美麗的玉里住一晚，玉里鎮是台灣面積最大的鎮，擁有獨特的板塊交界地景、豐富的多元族群文化（客家、閩南、外省與原住民）以及知名的在地美食，像是玉里麵，還有讓人又愛又恨的橋頭臭豆腐，臭到全身都是那股味兒～我六月來玉里採訪專題報導，前一晚吃了橋頭臭豆腐，沒洗薄外套，結果隔天發生超糗的採訪事件！受訪者聞著味兒當場倒退兩步，說真的，那股無孔不入、深入毛孔、纖維的臭～真的連自己都受不了，更何況是別人呢！

花蓮玉里群山之間、小鎮之路的「山鄰山林青年文旅」（Forest 3030 Hostel）

有一種味道，叫對味。鄰近玉里火車站的住宿推薦這家坐落於花蓮玉里群山之間、小鎮之路的「山鄰山林青年文旅」（Forest 3030 Hostel），這間文青旅店玩美融合「老建築」和「新潮流」，還有一股神奇的魔力，讓我很自在地把自己融進多元的友善空間裡，自然地貼近、走進小鎮的生活日常。就像館長所說的「山鄰山林不僅是一間旅館，更是一處匯聚旅人能量的場域。」

對於聰明懶人我來說，這裡有絕讚的地理位置，從玉里火車站走路3分鐘即抵，旁邊就是最接地氣的玉里市場，正是美味早餐聚集地啦！Check In後我立馬問：「有哪些好吃好喝的推薦？」走進文旅大門的牆上掛著玉里鎮地圖，上面密密麻麻標註著至少50、60處在地必吃美食唷！

【台灣好行】什麼是「郵輪式巴士」？

台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

火車／高鐵＋【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭【台灣好行】輕鬆啟程！

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，只需負責下車美拍＋吃吃喝喝就好！

值得一提的是，【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！別以為便宜沒好貨，以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！因為他們很熟景點，還熱心幫大家美拍，抓角度真是超強的啦！花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！

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【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

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