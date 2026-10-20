2026-10-20 15:02 旅遊經
韓「冬」台灣專屬禮遇2大慶典推薦 蒐羅「4」必把握好康，「機」不可失！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：韓國推釜山煙火節與洪川江冬季節，供台灣旅客體驗冬日慶典。
- 重點二：兩大活動提供台灣專屬禮遇，含聯名餐盒、專屬冰釣區與紀念品。
- 重點三：韓國觀光公社同步祭出機票折扣、LINE Pay回饋與多項抽獎好康。
韓「冬」慶典2大推薦，還有台灣專屬禮遇 ,蒐羅「4」必把握好康，「機」不可失！
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國的秋楓冬雪，相當受到國人的喜愛，國人除了追「韓楓」外，感受韓國冬日的雪景與慶典更是受旅人喜歡，故為國人推薦韓「冬」必玩慶典，而且參與慶典還能享TAIWAN ONLY台灣旅客專屬禮遇。另蒐羅不可錯過「4必」把握優惠好康「機」會，這是韓國觀光公社台北支社於2026年攜手7-ELEVEN、航空公司及LINE Pay，推地方航線現折優惠活動，LINE Pay還可享回饋。除此之外，還可憑指定日期航線，有機會獲AAA頒獎典禮門票，免費看偶像，以及知名彩妝名店優惠折扣，還能免費吃釜山魚板等！
※. 推薦韓「冬」2大必玩慶典，並享台灣專屬禮遇：
一、「釜山煙火節」：
釜山煙火節 （圖：釜山觀光公社提供）
一年一度「釜山煙火節」即將於11月7 日（六）登場，除了欣賞絢爛煙火、感受釜山璀璨夜景及夜晚的浪漫氛圍外，韓國觀光公社和可樂旅遊還共同準備了一場限定體驗！這次特別邀請《黑白大廚》人氣主廚「學餐名家」李美英主廚，為來到釜山的台灣旅客獻上限定聯名餐盒，讓大家都能親口品嚐到主廚推薦的美味。此外，現場還有機會與主廚近距離互動、合照，一起留下難忘的釜山之旅回憶，相關內容可至「可樂旅遊」查詢！
TAIWAN ONLY_釜山煙火節_學餐名家
二、「洪川江冬季節」盛典：
冰釣
冬日才能享受到的「洪川江冬季節」盛典，將於明(2027)年1月8日至24日於江原道洪川江沿岸一帶連續舉行17天！不只有大小朋友皆宜的冰釣體驗，現場也備有室內館、雪橇場、冬季民俗遊戲區、鄉土飲食餐廳等，感受冬雪慶典多元的玩樂體驗！TAIWAN ONLY為台灣旅客安排了專用冰釣區以及徒手抓魚體驗場次，更將贈送價值約4萬韓元的超可愛專屬紀念品組。
「洪川江冬季節」盛典
徒手抓魚體驗
雪橇體驗
台灣旅客專屬紀念品(野餐組-價值約4萬韓幣)
※.4必把握好康，「機」不可失──
一、「Fly-Pay-Enjoy」，從一張機票，開啟韓國日常：
韓國觀光公社台北支社於2026年攜手7-ELEVEN與7大航空公司及LINE Pay，共同推出「Fly-Pay-Enjoy 從一張機票，開啟韓國日常」優惠活動，地方航線現折500元起、LINE Pay最高享15%回饋，讓旅客「Fly」得輕鬆、「Pay」得聰明，「Enjoy」更多韓國生活的每一個精彩瞬間。
此次與大韓航空、中華航空、可依航空、台灣虎航、易斯達航空、泰瑞航空、濟州航空合作，旅客在搭乘地方航線如清州、大邱、釜山、濟州航線時，能享票價優惠現折500元起，還有抽機票、精美周邊等豐富加碼活動。10月23日起至12月11日，旅客於韓國指定店家使用LINE Pay付款，最高享15% LINE POINTS回饋，相關活動回饋訊息，可於10月23日起至 LINE Pay 活動頁瀏覽。
二、持指定機票抽AAA頒獎典禮門票，免費進場見偶像：
亞洲明星盛典AAA連續兩年於高雄舉辦，熱愛K-POP、韓劇、韓綜的韓流迷們怎麼可以錯過？即刻起至11月22日前，憑「指定出發日期之地方機場航線機票」或「韓國實體免稅店單筆消費滿10萬韓元 / 73美金（含）以上之收據」，即能填寫報名表單參加抽獎，有機會抽中AAA頒獎典禮門票，免費入場看偶像！
三、台北支社粉絲專屬K-Local優惠！13項折扣一鍵申請：
「韓國的日常就是旅行！Enjoy K-Local」，韓國觀光公社台北支社於2026年全新推出「K-Local 100選」，望透過體驗韓國日常，令台灣旅客擁有嶄新旅遊經驗，走進韓國人的在地生活。不僅與中華航空、雄獅旅遊攜手合作，推出各自的限定折扣，同時亦準備了台北支社粉絲專屬優惠。2026年12月31日前，憑尚未使用之台灣出發至韓國機票（不限搭乘航空公司），即可將多達13項折扣好康一鍵申請。包括：小法國村＆義大利村、愛寶樂園、晨靜樹木園、韓國民俗村、加平遊輪、樂天租車、仁川潮湯、SONO Calm、Aquafield、東洋鹽田、#MEPlus、嶼海浪、稻花農夫等，最多能讓荷包省下50%！
四、韓國優惠券好評再追加！OLIVE YOUNG 10%折扣、釜山魚板免費領：
OLIVE YOUNG
釜山三進魚板（圖：釜山觀光公社提供）
韓國觀光公社與釜山觀光公社攜手推出的韓國優惠券領取活動，因應民眾熱烈支持，好評再追加！凡持有2026年12月31日前出發之韓國機票，即可於11月30日前至KOREA PLAZA（信義區基隆路一段333號國貿大樓3208室）免費領取OLIVE YOUNG 10%折扣券；若為11月30日前出發釜山之機票，則再享加碼三進魚板券一張！提醒數量有限。
除此之外，韓國觀光公社為讓國人在台就能了解韓國的文化、風情與好康，台北支社聯合大邱文化藝術振興院、京畿觀光公社、釜山觀光公社、濟州觀光公社等駐台辦事處，於10月17日、18日分別前往桃園和高雄舉辦免費韓國旅遊講座。除了提供韓國旅遊資訊及經驗分享外，還有最新韓國旅遊優惠好康，另備有糯米艾草年糕、藥飯、蜜糕等韓式傳統點心餐盒。
10月17日桃園場於拓學院舉辦，名額限100位，可參加燙布貼、咖啡渣鑰匙圈塗色體驗；10月18日高雄場於R23糖倉會展中心物五會展館舉辦，名額限200位，可參加螺鈿鑰匙圈、柿子核桃卷體驗等豐富手作活動。此外，前述提及的OLIVE YOUNG 10% 優惠券活動，講座現場特別開放申請，只要備妥並出示符合條件之機票（實體或電子證明皆可）與護照資料，即能獲得。因名額有限，請把握難得機會報名參與！
備有糯米艾草年糕、藥飯、蜜糕等韓式傳統點心餐盒
相關活動資訊可至活動網頁(https://linktr.ee/kto_taipei)或韓國觀光公社台北支社官方Facebook、Instagram查詢！
以上圖片：韓國觀光公社台北支社提供
精華 FAQ
-
文章推薦的2大冬季慶典是11月7日登場的釜山煙火節，以及明年1月8日至24日舉行的洪川江冬季節，兩者都提供台灣旅客專屬體驗與禮遇。
-
釜山煙火節除可欣賞煙火與夜景，還有《黑白大廚》李美英主廚聯名餐盒，並可能與主廚近距離互動合照，相關活動可向可樂旅遊查詢。
-
好康包含地方航線現折500元起、LINE Pay最高15%回饋、抽AAA門票、K-Local 13項折扣，以及OLIVE YOUNG 10%券與釜山魚板券，依機票條件即可申請或領取。