台北免費展覽＋1！王玫玲近40件新作10/17誠品松菸登場，粉嫩花海、夢幻雪景美如萬花筒

曾獲文化部藝術銀行計畫典藏的台灣藝術家王玫玲，自2023年開始發展「關鍵字」系列，將社群常見的Hashtag概念融入創作，把描述自己、家人及生活的詞語藏進層層交織的線條與網格中。

這次《關鍵字—延續》帶來近40件全新作品，以「熱愛一切」作為創作核心，透過繽紛色彩、細密筆觸與抽象圖案，呈現旅行、親情與日常生活中的美好片刻。仔細欣賞，還能在畫作中發現人物、動物及花卉等元素，讓每件作品都有不同的故事。

3大作品亮點！粉嫩向日葵、北海道雪景超吸睛

這次展覽有不少值得細看的作品！其中〈可愛的〉以王玫玲的小外甥女為靈感，透過粉嫩色彩、向日葵與海鷗，描繪少女活潑可愛的性格

近年藝術家王玫玲的創作視野逐漸轉向生活周遭，旅途中的自然景致、與家人相處的日常片刻，皆成為她持續創作的靈感來源。圖片來源：官方提供

〈牽絆〉則畫下兩位外甥女牽手前行的身影，勾起藝術家與姊姊的童年回憶。

〈牽絆〉描繪王玫玲陪伴家人的體會，畫面中兩位小女孩手牽著手正是她的兩位外甥女，相伴前行的身影喚起她與姊姊共度的童年記憶。圖片來源：官方提供

喜歡旅行的朋友，也可以留意取材自北海道滑雪經驗的〈冰凍〉，細密筆點彷彿冰晶與雪花，呈現雪地的寧靜氛圍。

近年藝術家王玫玲的創作視野逐漸轉向生活周遭，旅途中的自然景致、與家人相處的日常片刻，皆成為她持續創作的靈感來源。圖片來源：官方提供

另外，〈不屈不撓〉、〈夢想家‧成真〉是王玫玲首度挑戰的大尺幅創作，〈鳳凰〉則以火紅色調象徵生命力，展現不同的藝術風格。

〈不屈不撓〉、〈夢想家‧成真〉為王玫玲首度嘗試的大尺幅創作。面對全新挑戰，時時以不屈不撓的態度自我勉勵，也展現出持續探索、勇於突破的創作精神。圖片來源：官方提供

從運動找到創作力量！10/31還有藝術家對談

1984年出生於桃園的王玫玲，曾從事廣告設計，後來投入抽象藝術創作。她擅長使用小狼毫與紅豆筆，以細膩筆觸反覆堆疊畫面，甚至將線條延伸至畫布側邊，打破傳統畫作的視覺邊界。

私下的她也是運動愛好者，熱衷登山、跑步、滑雪、騎單車，甚至挑戰鐵人三項。她將運動中累積的耐力與毅力帶進創作，認為運動能療癒身體，藝術則能療癒心靈。

台灣藝術家王玫玲，將於10月17日起於誠品畫廊舉辦個展《關鍵字—延續》，展出醞釀3年近40件新作。圖片來源：官方提供

新作亦展現王玫玲創作上的探索與轉變，原先清晰可辨的具象「關鍵字」，逐漸融入繽紛交織的點、線與網格中，甚至不易一眼辨識。圖片來源：官方提供

誠品畫廊也將於10月31日舉辦藝術家對談，邀請保利香港拍賣現當代藝術部門總監林亞偉與王玫玲分享創作歷程，帶領觀眾更深入認識作品背後的故事。

王玫玲《關鍵字—延續》展覽資訊

展覽名稱：王玫玲個展《關鍵字—延續》

展覽日期：2026年10月17日（六）至12月12日（六）

展覽地點：誠品畫廊（誠品生活松菸B1）

開放時間：週二至週六11:00～19:00

公休日：週日、週一

入場費用：免費參觀

線上展廳：https://viewingroom.eslitegallery.com/viewing-room/

王玫玲以「關鍵字」為創作切入點，並以「熱愛一切」作為「關鍵字中的關鍵字」，傳遞她對生活的熱情與持續探索的創作態度。圖片來源：官方提供

藝術家對談活動 活動日期：2026年10月31日（六）

活動時間：15:00～16:00

與談人：藝術家王玫玲、保利香港拍賣現當代藝術部門總監林亞偉

活動地點：誠品畫廊