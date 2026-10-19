再會啦，台南車站！ 邀您與百年鐵道告別VS新里程鐵道迷必收的三件「出新」紀念！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺南車站地上鐵道將於16日晚間走入歷史。

臺南車站地上鐵道將於16日晚間走入歷史。 重點二： 最後一夜舉辦紀念活動，以路牌交接與三響鳴笛致敬。

最後一夜舉辦紀念活動，以路牌交接與三響鳴笛致敬。 重點三：臺鐵同步推出紀念車票、一卡通與限定便當。

台南車站(圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】







台南車站最後一夜，以路牌交接與三響鳴笛向地上鐵道致敬



邀請您與百年鐵道記憶溫柔告別 VS 新里程鐵道迷必收的三件「出新」紀念！





臺南鐵路因地下化工程推進，南車站地上鐵道將走入歷史，將於今(16)日晚間10時29分，第145次自強號將自臺南站地上月台開出後，將成為地下化啟用前最後一班駛離地上車站的南下自強號，也為臺南車站地上鐵道的百年歲月，留下最後一個歷史畫面，為邀請鐵道迷、台南市民，(曾)是台南學子或旅客，不妨再次回到車站，向陪伴城市走過百年歲月的地上鐵道來場告別，今(16)日晚間9時將在臺南車站舉辦《最後一夜．永遠臺南》紀念活動。除此之外，為迎新車站也將推出紀念車票與便當，鐵道迷必收三件時代紀念小物！





台南百年月台(圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)





臺南車站自日治時期落成以來，長年伴隨城市發展，不僅是南臺灣重要的交通樞紐，也承載幾代人的生活記憶。有人從這裡或到這裡離家求學、工作，也有人在月台等待久別返鄉的家人；一次次的出發與抵達，讓車站不只是交通空間，也成為許多臺南人記憶中的城市座標。隨著鐵路地下化工程進入重要階段，地上軌道及既有月台即將完成階段性任務，臺南車站也將迎向新的交通時代，其經典的古蹟站體更承載跨世代的文化記憶，隨著地下化新站體落成啟用，不僅大幅改善市區路網動線，更展現古蹟保存與現代化運輸設施共榮共存的願景。

臺南車站鐵路由地上轉入地下，改變的不只是列車行駛的位置，也象徵城市交通安全、都市縫合及未來發展邁入新的里程碑。在迎向新車站的同時，臺鐵也希望為即將走入歷史的地上月台，留下一個屬於城市的告別夜晚，活動將安排市民故事募集、回憶留言牆、老照片展示、音樂演出等分享。







其中全場最重要的儀式，將在第145次自強號進站後登場。臺鐵規劃以「百年路牌．世代交棒」作為最後一夜的主儀式，由臺鐵董事長鄭光遠、臺南市市長黃偉哲及交通部部長陳世凱依序傳遞象徵臺南車站歷史記憶的路牌，最後交到第145次自強號司機員手中。這面路牌，代表的不只是車站勤務與鐵路文化，也象徵百年來守護列車、旅客與城市的責任，在這一夜由一個世代交到下一個世代手中，並隨著列車繼續向前，路牌交接完成後，現場音樂及主持聲將暫時停止，月台回到最單純的模樣，只留下車站燈光、列車運轉聲，以及旅客熟悉的鐵道聲響，所有人將一起靜候最後一班南下自強號啟程。列車出發前，司機員將長鳴笛三次，這三聲皆有所代表，第一聲，告別過去；第二聲，感謝陪伴；第三聲，迎向未來。

今晚10時29分時第145次自強號將緩緩駛離臺南車站地上月台，當列車離站的那一刻，也象徵臺南地上鐵道完成百年來的歷史任務，城市正式準備迎接下一段鐵路旅程。所有告別都將以另一種方式相會，翌日10月17日臺鐵公司臺南鐵路地下化將於第一階段通車啟用，雖然陪伴府城民眾逾百年的地面鐵路正式走入歷史，但也為迎來臺南鐵路新面貌並為讓民眾留存這段珍貴的鐵道記憶。為此臺鐵公司推出三項紀念「品」，鐵道迷必收！

一、紀念車票：







府城躍昇 臺鐵EASY紀念套票





明(17)日上午9時，分別於臺南新車站3號出口穿堂層辦理發售紀念套票及於永康車站推出以傳統硬卡紙（名片式）車票為基礎，在票面底部加印紅字紀念文字的永保安康紀念車票，讓喜愛鐵道民眾購買珍藏並鼓勵民眾親自走訪地下化車站探索車站之美。









紀念戳章1







紀念戳章2







紀念套票經過精心設計，透過專屬紀念票卡與各式車票結合，加上藉由新站體之美設計出專屬紀念戳章，構成「府城躍昇 臺鐵EASY」創新套票。每份套票內含有永康至保安間指定自強異級去回名片式車票1張、永康-保安指定區間車票一張、臺南站薄紙式月台票1張及林森站，南臺南站名片式月台票各1張(紀念珍藏用)，共計有5張車票，深具收藏價值，每套售價399元，共計2000套，每人每次限購2套。售票現場另備有臺南車站紀念戳章可供民眾蓋印，另永保安康紀念車票限量發售1萬張，每張售價31元，售完為止。









永保安康紀念車票樣章









二、「臺南車站地下化紀念一卡通」，今(16)日限量發售：









臺南車站地下化紀念一卡通





臺鐵特別與一卡通公司攜手合作推出「臺南車站地下化紀念一卡通」，今(16 )起開賣，限量1000張，每張售價新臺幣 150 元，邀請鐵道迷與廣大市民一同見證臺南鐵道發展的新篇章！「紀念一卡通」卡片正面以香檳粉的簡約線條勾勒現代化新站立面，背面則細膩還原臺南車站的古蹟風華，透過新舊站體在正反面隔空呼應，將現代建築與歷史記憶完美交融於一張卡片之中，設計精緻細膩，無論是典藏或是日常乘車使用，皆為記錄臺南軌道建設跨入現代化新紀元的首選，欲購買的民眾線下可至臺鐵夢工場（臺北旗艦店、花蓮店、臺東店）；臺鐵便當販賣店（臺北2號店、臺中販賣臺、臺南販賣臺）；線上可以臺鐵夢工場網路商店購買！



三、推出期間限定「府城歡慶豐味便當」：







府城歡慶豐味便當









另為迎接臺南新站通車，臺鐵便當特別結合府城在地特色食材，推出期間限定「府城歡慶豐味便當」，以經典滷排骨搭配虱目魚香腸、府城蝦捲、香菇虱目魚丸、將軍蘆筍及梅嶺脆梅等臺南風味，自10月17日起至11月1日午餐時段限量販售，每份199元，讓旅客在見證臺南鐵路邁向新時代的同時，也能透過味蕾感受府城的在地滋味與熱情。





臺鐵邀請市民及旅客於今(16)日晚間走進臺南車站，看看老照片、寫下記憶、聽一段鐵道故事，也為陪伴臺南百年的地上月台，留下最後一張照片。也能購買臺南鐵路地下化通車紀念小物，一起來迎接這「跨時代」的瞬間，與「迎新」的喜悅！

以上圖片：國營臺灣鐵路公司提供



