2026-10-20 19:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
亞利桑那迎接旅遊旺季 從直升機遊覽、歷史文化體驗到特色美食 搶先收藏秋冬旅行亮點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：亞利桑那推出直升機、歷史體驗與西部度假行程。
- 重點二：鳳凰城、圖桑等地多家特色旅宿持續開幕翻新。
- 重點三：亞利桑那19家餐廳入選首屆美國西南米其林指南。
【旅奇傳媒/編輯部報導】原本就有著世界級旅遊資源的亞利桑那州，今年又即將迎來各式主題秋冬旅遊旺季，從「斯科茨代爾」飛越山巔直升機之旅、「普雷斯科特」重現19世紀風華的沉浸式體驗，到「圖巴克」結合騎馬、健行與射箭的西部度假行程，從高空俯瞰到深入牧場，提供更多探索自然景觀、歷史文化與沙漠生活的方式。
亞利桑那旅遊局台灣代表處蔡璧如處長表示：「從入口門戶『鳳凰城』、美食之都『圖桑』到度假勝地『天堂谷』，亞利桑那多間旅宿陸續迎來開幕、改造與翻新計畫，為亞利桑那之旅升級更多住宿選擇，值得第一次來訪以及回訪旅客期待。」
串聯自然、歷史與西部風情 開箱亞利桑那秋冬玩法
・H5 Helicopters 推出全新「山巔探索」直升機行程，自「斯科茨代爾」（Scottsdale）私人機場起飛，展開約兩小時的空中旅程。沿途俯瞰「沙瓜羅湖」（Saguaro Lake）、「峽谷湖」（Canyon Lake）、「阿帕契湖」（Apache Lake）與「羅斯福湖」（Roosevelt Lake）等湖泊，以及蜿蜒其間的「鹽河」（Salt River），並於「羅斯福角」（Roosevelt Point）停留約30分鐘，欣賞開闊景致、拍照與享用野餐。返程途中還可遠眺「四峰山脈」（Four Peaks）與「維德河谷」（Verde River Valley）從高空感受沙漠與綠洲交織的地貌。
・普雷斯科特（Prescott）「夏洛特·霍爾博物館」（Sharlot Hall Museum） 推出每月第四個星期六登場的「維多利亞日」（Victorian Days），由博物館維多利亞主題社群成員透過沉浸式演出重現昔日生活場景。旅客可漫步園區、參觀拓荒時期展覽，並與身著時代服飾、演繹早期亞利桑那重要人物的解說員互動，在情境體驗中深入認識地方歷史。
・廣受歡迎的「Otero Ranch Experience」將於2026/11/15-2027/04/30重返「圖巴克高爾夫水療度假村」（Tubac Golf Resort & Spa）。全包式行程結合騎馬、健行與射箭等經典西部活動，搭配 hacienda 風格 casita 住宿，完整呈現亞利桑那南部的牧場度假風情。
旅客亦可前往電影《千萬風情Tin Cup》取景的錦標賽高爾夫球場揮桿、探索圖巴克藝術聚落，或造訪「圖馬卡科里國家歷史公園」（Tumacácori National Historical Park）的西班牙殖民時期傳教遺址之旅，行程建議至少入住三晚以展現完全的體驗之旅。
從鳳凰城到圖桑 特色旅宿新貌登場
・鳳凰城（Phoenix）市中心「Denū Hotel & Spa」已正式開幕，以索諾蘭沙漠為設計靈感，館內設有 Solstone Holistic Spa、Sarté Kitchen & Bar，以及可眺望城市天際線的頂樓泳池。
鄰近鳳凰城會展中心位於「Arizona Center」園區內的一棟19層辦公大樓，則將改建為擁有340間客房的 JW Marriott 預計於2029年開幕，並規劃15,000 平方英呎活動空間、戶外場地、餐飲設施與泳池。
・圖桑（Tucson ）的「JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa」近期完成住宿空間改造，更新524間客房與51間套房，並新增13間精緻套房、家庭上下舖套房，以及房內 JW 露營體驗（JW Camper Experience），另設四間索諾蘭星空套房，私人露台配備望遠鏡，讓旅客在房內即可欣賞圖桑著名夜空。
・凱爾弗里（Carefree）的「CIVANA Wellness Resort & Spa」亦完成八間獨棟度假屋翻新，以兩房格局、寬敞客廳與私人戶外露台打造更舒適的療癒住宿，並提供每週超過 100 堂健身與正念課程。
・天堂谷（Paradise Valley）的「Sanctuary Camelback Mountain」則預計於2027年夏季啟動全館翻新。多年期工程首階段將重新設計110間客房與獨棟屋，預計2027年9月完成，Sanctuary Spa 與餐飲空間則將於2028年陸續升級。
亞利桑那餐廳入選美國西南地區首屆《米其林指南》
・亞利桑那餐飲產業獲得重要肯定，共有19家餐廳入選首屆《米其林指南》美國西南地區版。其中7家餐廳獲頒「必比登推介」肯定其以親切價位提供優質料理，另有12家餐廳獲選為「米其林指南入選餐廳」。
亞利桑那州三位餐飲代表人物亦獲得特別獎項，分別是鳳凰城「 Bacanora」與「Huarachis Taqueria」的主廚 René Andrade 獲頒 「年度年輕主廚獎」（Young Chef Award）、斯科茨代爾「FnB」主廚 Charleen Badman 獲得得「永續理念獎」（Mindful Voices Award）、斯科茨代爾 「Reserve」的侍酒師 John Germain 則獲得 「年度侍酒師獎」（Sommelier Award）。
智慧交通版圖再擴大 Waymo 串聯鳳凰城都會區
・「Waymo」持續擴展鳳凰城都會區自動駕駛叫車服務，「East Valley」服務範圍新增55平方英哩，進一步涵「蓋吉爾伯特」（Gilbert）與「錢德勒」（Chandler）使整體服務區域超過350平方英哩。
未來亦規劃進駐「梅薩機場」（Mesa Gateway Airport），加上現有「鳳凰城天港國際機場」（Phoenix Sky Harbor International Airport）與「斯科茨代爾機場」（Scottsdale Airport）服務，進一步強化都會區機場與主要旅遊區域的交通串聯。
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精華 FAQ
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文章聚焦斯科茨代爾、普雷斯科特與圖巴克等地，主打直升機觀景、維多利亞歷史沉浸體驗，以及騎馬、健行、射箭等西部牧場度假行程。
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鳳凰城市中心Denū Hotel & Spa已開幕，JW Marriott Phoenix預計2029年登場；圖桑JW Marriott Starr Pass完成客房改造，CIVANA與Sanctuary也推動翻新計畫。
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亞利桑那共有19家餐廳入選首屆美國西南米其林指南，並有3位餐飲人物獲獎；Waymo則擴大鳳凰城都會區自駕服務，串聯機場與主要旅遊區。