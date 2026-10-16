墾丁五星飯店【墾丁夏都沙灘酒店】擁有綿延2.8公里的沙灘，公設完善，步行可到墾丁大街。享受海景度假、親子玩沙的墾丁住宿推薦。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏都位於墾丁路上，步行可到墾丁大街，並提供免費停車與接駁服務。

夏都位於墾丁路上，步行可到墾丁大街，並提供免費停車與接駁服務。 重點二： 飯店擁有2.8公里私人沙灘、海景泳池與多元親子設施，度假感十足。

飯店擁有2.8公里私人沙灘、海景泳池與多元親子設施，度假感十足。 重點三：客房略有老飯店年代感，但早餐、生日禮遇與整體設施仍具吸引力。

超級熱愛墾丁的我，其實有一個心願，

就是要住遍墾丁所有經典的飯店。

所謂經典的定義，就是四星級以上、具有一定知名度的老牌飯店。

像是：墾丁凱撒大飯店、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁福華渡假飯店、墾丁悠活渡假村、華泰瑞苑墾丁賓館……等等。

這些飯店各有各的特色，

有的擁有無敵海景與私人沙灘，有的主打豐富的親子設施，也有的走高質感的度假路線。

其中凱撒、福華跟悠活我都住過了，

而這次，終於輪到我口袋名單中的墾丁夏都沙灘酒店啦!

墾丁夏都沙灘酒店 地理位置與停車

墾丁夏都沙灘酒店位於墾丁路上，基本上如果你要去墾丁大街，都會經過它。

我們去墾丁一定都是自行開車，

如果乘坐大眾運輸，可以坐到高鐵的左營站，再利用飯店接駁服務。

不過飯店接駁車班次跟座位都有限，建議有需要的話，提早向飯店預訂。

墾丁夏都沙灘酒店提供免費停車位，也有電動車免費充電站。

停車場就在飯店大廳廣場前，不過我覺得車位不算多，

建議提早抵達或事先致電飯店確認。

墾丁夏都沙灘酒店 大廳

飯店共有三個館，分別是普羅館、馬貝雅館與波西塔諾館。

歷史最久的是普羅館，最新的則是2007年啟用的波西塔諾館，

雖說是最新，但也快20年了，它真的是一間歷史悠久的飯店啊!

而無論你是住哪一館，Check in 大廳都在波西塔諾館，

先到這裡辦理入住手續，接著工作人員會帶你去到你所屬的館。

大廳整片的落地窗，直視大海與沙灘。

我們住的那兩天，墾丁偶爾有陣雨，

即使天空不算太藍，但看到這片海景，心情還是很好。

墾丁夏都沙灘酒店 馬貝雅館 山景家庭房

三個館都各有自己的優點，而我訂的是馬貝雅館的山景家庭房，

訂房時選擇這個館，純粹因為它位置剛好在三館的中間，我只是想擇中入住。

家庭房配有兩張雙人床，12坪的空間大小。

有一個雙人座小沙發，倚著陽台。

小冰箱有一些迎賓飲料，是可以免費取用的。

說真的，墾丁夏都的房間就是有點老飯店的年代感，

如果你想要那種新穎的時尚設計風格，可能看不到。

不過房間住起來也是舒適，整體該有的住宿機能都有具備。

衛浴為乾濕分離設計。

廁所地磚我個人覺得蠻美的，哈哈!附的是免治馬桶。

我們的房型沒有浴缸，採淋浴式。

山景房的陽台，望出去是停車場，簡單說沒有什麼view。

如果你想要更有度假的感覺，建議多花一點錢住海景房。

因為隔天我們要入住的茉莉灣海景渡假酒店已經是海景房，

文章看這:https://cetustar.com/jessamine-bay-hotelresorts/

所以夏都我才只選山景房。

墾丁夏都沙灘酒店 公共設施

房間普通沒關係，來到夏都，

我本來期待的就是它得天獨厚的海灘環境，以及豐富的公共設施。

海景游泳池

它有著許多獨特海景親子游池，也有成人游泳池、面海水療SPA池、以及月亮造型池。

尤其是帶孩子來度假，根本不怕無聊，

光在飯店裡玩水、玩沙，就能消磨掉大半天的時間。

很不錯的一點，SPA池上方有遮蔽的天花板，有點半室內的感覺。

不是說我們到的那幾天，墾丁天氣不是很穩定嗎?

我們就真的玩水玩到一半，突然遇到下雨，

這時候SPA池突然變成熱門選項，所有人都擠在這裡。

開放到晚上十點的SPA池，晚上也可以玩水。

夏都私人沙灘

夏都的招牌，應該算是它們有自己的沙灘吧!

這裡的沙灘可不是只有一小段喔！

根據飯店官網介紹，夏都有著長達2.8 公里的貝殼沙灘。

除了玩沙、踏浪，夏都提供多項付費設施活動給旅客，

像是海上腳踏車、海上龍舟、SUP、獨木舟...等等活動，

不過海上活動會依天候、海象及現場開放狀況有所不同，出發前記得先確認。

對我來說，有這片海景加沙灘就無敵了，

也因為住夏都，我們這趟去墾丁就不用再去南灣或白沙灣這些海灘。

這就是我心目中度假的理想模樣，

住一間好飯店，有一片美麗大海，就這樣看著海放空。

寫著寫著，又好想再衝墾丁一趟，

我真的對墾丁偏愛到不行耶!

射箭區

除了玩水，還有許多不同的體驗。

比如戶外射箭區，提供住客免費體驗原住民傳統狩獵射箭教學。

木球區

如果帶長輩同行，長輩可以去木球場，玩玩溫和的木球，運動一下。

觀海健身房

在泳池的後方，有一個室內的健身房。

面向大海的方向，白天可以邊運動邊看海。

波西休閒中心

波西塔諾館有一個休閒中心，裡面有手足球、撞球....等設備。

還有一些夾娃娃機跟電動機台，需要自行投幣的喔!

兒童星樂園

夏都的兒童星樂園，專為0~12孩童所設計的室內遊戲室。

對親子家庭來說，飯店有室內遊戲室真的太重要，

尤其遇到天候不佳或者小孩電力太滿時，一定要有個地方可以讓孩子放電。

不過，苳已經是12歲的國中生了，

對她來說，這些夾娃娃機還比較有吸引力。

馬堤斯咖啡酒吧

夏都裡面有很多餐廳及咖啡廳，這一個是我最喜歡的，

位於波西塔諾館3F的馬堤斯咖啡酒吧。

開放式座位空間可以俯瞰大廳，加上窗外的美景。

我們來這邊是為了要換我的生日蛋糕，

飯店提供壽星專屬禮遇，當日壽星入住即贈送 4 吋生日蛋糕一個；

而當月壽星若申辦或持有夏都會員卡，只要是當月壽星，就可贈 4 吋蛋糕喔!

非會員當日壽星就有免費的生日蛋糕，不錯不錯誠意滿滿，

壽星本人我表示非常滿意，哈哈!

墾丁夏都沙灘酒店 自助式早餐

自助式早餐提供中西式多樣化料理，用餐時間為早上7點到10點。

一般都在愛琴海西餐廳，或者普羅館的熱海餐廳享用，

提供的餐點內容是一樣的，

主要看當天用餐人潮多不多，需不需要多開放一個餐廳來分散人流。

餐點內容我覺得還不錯，選擇算是滿豐富的。

不管是喜歡吃中式早餐，還是習慣西式的朋友，都能依照自己的喜好挑選。

也有一些比較特別的品項，像是粽子?

整體來說，早餐表現中規中矩囉!

墾丁夏都沙灘酒店 入住心得

其實夏都會一直在我的墾丁住宿口袋名單裡，

還有一部分原因，是因為電影海角七號，海角七號部分場景就是在夏都拍攝的。

當年這部電影紅遍全台，

讓人對墾丁的陽光、海洋，留下了深刻的印象。

飯店裡面也可以看到電影海報、每個場景。

這次終於把夏都這個口袋名單解鎖，飯店比我想像中還要大，

裡面商店、餐廳、設施都完整，整體度假氛圍很有吸引力。

不用特地跑景點，

光在飯店裡玩水、玩沙、看海，就能悠閒地度過一天。

墾丁夏都沙灘酒店 相關資訊

喜歡墾丁的人，真的去幾次都不膩，

這份熟悉的海風與陽光，始終讓人很著迷。

墾丁夏都沙灘酒店

地址:屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路451號

官網:https://www.ktchateau.com.tw/