2026-10-15 21:15 小蝶的小小廚房
【食譜】雞肉肉夾饃｜早餐吃什麼？來份蔥抓餅料理，創意肉夾饃做法分享
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：以冷凍蔥抓餅代替麵皮，輕鬆做創意肉夾饃。
- 重點二：雞里肌先用鹽水醃漬，再煎熟切塊作為內餡。
- 重點三：餅皮捲成錐柱後壓平氣炸，口感更酥脆有層次。
包子饅頭、漢堡三明治吃膩了？想不到早餐吃什麼？可以來試試這個「雞肉肉夾饃」食譜！
這次分享一個簡單的肉夾饃做法，不用自己揉麵、製作餅皮，只要利用很好買到的「冷凍蔥抓餅」就能變身創意肉夾饃，肉夾饃餅皮可提前整形好冷凍常備，想吃的時候退冰一下再氣烤或烤箱烤脆，就能夾餡做肉夾饃，當早餐、下午茶點心或宵夜都可以～
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【雞肉肉夾饃】早餐吃什麼？來份蔥抓餅料理，創意肉夾饃做法分享～
◆份量：2個
◆熱量：1個約380大卡
註：本食譜的熱量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
◆材料：
冷凍蔥抓餅 2片、雞里肌 100g、柚皮焦糖燒烤粉 1/4小匙、鹽 1/2小匙、水 80cc
◆作法：
步驟1、雞里肌放入乾淨容器或塑膠袋中，倒入調勻的鹽水，醃漬1小時以上
步驟2、冷凍蔥抓餅放冷藏退冰軟化，從圓心往外切一條半徑長的線（如紅線標示）
步驟3、從切線部分開始捲，以蔥抓餅圓心為中心捲成一個錐柱形
步驟4、將捲好的蔥抓餅立起，錐柱尖端朝上
步驟5、尖端蓋上原包裝的塑膠膜，用手將蔥抓餅錐柱往下壓，壓成圓餅狀
步驟6、將蔥抓餅肉夾饃餅皮放入氣炸鍋/氣炸烤箱/烤箱中，175度氣炸15分鐘
步驟7、將醃漬好的雞里肌煎熟，用鍋鏟切小塊，撒入柚皮焦糖燒烤粉成內餡
步驟8、氣炸好的蔥抓餅肉夾饃餅皮用熟食剪刀或菜刀從中橫切開來，夾入雞肉餡即可
除了雞里肌，我還順路煎了點香腸片增加色彩XD
原本要再塞入苜蓿芽，結果肉餡已經塞滿滿，只好在一旁當沙拉～
◆Tips：蔥抓餅做肉夾饃的小秘訣
1.蔥抓餅捲成錐柱再壓成餅，層次感更明顯
2.內餡可依個人喜好更換做成不同口味創意肉夾饃
3.煎雞肉時若直接從調味瓶中倒出調味粉，容易因濕氣造成調味粉受潮，可先倒在小勺子上，再撒在雞肉上
4.每家氣炸鍋/氣炸烤箱的火力不同，蔥抓餅氣炸時間可依個人使用器具調整，可先氣炸12~15分鐘，再依情況調整至表面金黃酥脆
◆延伸閱讀（更多氣炸鍋/氣炸烤箱食譜在這）
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精華 FAQ
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最大特色是不用自己揉麵做餅皮，而是直接用冷凍蔥抓餅變化成肉夾饃，做法簡單又方便，適合想快速完成早餐的人。
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雞里肌要先放入乾淨容器或塑膠袋中，加入調勻的鹽水醃漬1小時以上，之後再煎熟切小塊，拌入柚皮焦糖燒烤粉成餡。
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先將退冰軟化的蔥抓餅從圓心切一刀，再捲成錐柱形立起壓平，接著氣炸到金黃酥脆，最後橫切開來夾入雞肉餡即可。
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