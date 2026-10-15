2026-10-15 20:36 Mei-wen Wang
西江水坊 Tea and Cocktail Bar
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：西江水坊以台灣茶為核心，結合茶酒與料理甜點。
- 重點二：店內規矩明確，重視安靜品飲與尊重彼此空間。
- 重點三：調酒與茶點表現亮眼，楊枝玉露與蛋黃酥特別受讚。
西江水坊的茶與酒均是強項，調酒可謂耳目一新。
知道礁溪西江水坊一段時日了，自述是一間可以喝茶的酒吧，也是一間喝酒的茶室。 西江水坊以台灣茶為核心，將茶融入調酒、料理與甜點。江湖傳言調酒的確厲害，而店裡規矩不少，例如禁止大聲喧嘩與陌生搭訕或騷擾，主人很有想法，並努力施行：希望每個人都能自在地喝茶喝酒，好好享受自己的夜晚。事先訂位是必要的，我早早訂位，當日準時抵達，主人致力於維持理想空間，客人我感激而尊重，若真有狀況，誠心溝通都能理解。
西江水坊的位置略低於馬路，走下階梯後進入古典優雅放鬆空間，中式座椅相當舒適。入座後先喝杯冠軍茶，喉頭回甘，一排精緻茶罐玩個心理測驗遊戲，選出當下最愛的茶葉香氣，再看紙籤上說明，在美國中餐廳會有Fortune Cookie，在礁溪有Fortune tea。西江水坊的茶與調酒是強項，是個強強聯手的概念，端出的茶與調酒都很好懂，無須花俏裝飾，直接以香氣口感滋味直球對決。我點的探春令，以紅心芭樂香氣泡沫為開始，氣息清香中滋味爽利，沒有銳利的酒氣而知道酒下很足。女兒點了楊枝玉露，西江水坊主人介紹這杯像甜點，靈感來自楊枝甘露；我對這杯沒有期待，元素裡有我不喜歡的存在，而且我本就不愛楊枝甘露。一嚐大為驚豔！整體風情是楊枝甘露而輕盈些，的確是調酒，酒味就這麼溫柔的與其他元素共舞，更令我訝異的是調酒滑過口腔的質感猶如絲綢輕拂，愛極。西江水坊端出的餐點中均可見茶元素，難得的是茶味出現的剛剛好，主人亦致力於不斷研究新作品。礁溪的夜晚，由於西江水坊，帶出氤氳茶香的微醺美好。
晚上來到西江水坊，入場前要先讀過入場需知。
先來玩Fortune Tea
當晚我最喜歡的茶香是包種茶。 包種茶對應的箴言。
送上冠軍茶。無需贅述，這杯入口就感覺厲害，香醇回甘。
室外礁溪繁華，室內茶酒靜品。
浮生六夢1000元，六杯茶酒建議依序品飲「小團圓」、「平安」、「紅玫瑰與白玫瑰」、「金鎖記」、「暮紫」與「色戒」。我很佩服服務生妹妹俐落流暢的背出來，這套茶酒更著重茶香與酒體間的層次變化。
秘製炸雞腿，青花椒醬280元。酥炸雞腿肉搭配自製青花椒醬汁，雞腿肉外酥內嫩中，椒麻香氣正好。
探春令400元，元素有文山包種茶，伏特加，楊桃，紅心芭樂泡沫，梅粉，氣泡。氣息清香中滋味爽利。
熟普洱茶牛肋條牛肉麵450元。以牛大骨慢火熬煮48小時的高湯，搭配牛肋條及熟普洱茶。
包種茶琴通寧，蘭花清香，琴酒，氣泡。450元。
紅烏龍茶香滷肉飯180元，這道我很喜歡。
包種茶窩窩頭兩顆200元。
脆薯片，青花椒皮蛋醬180元。
完美的佐酒小食。
楊枝玉露400元，元素有：文山包種茶、伏特加、芒果、乳酸、椰子、奶蓋。一嚐大為驚豔！我確定喜愛西江水坊的楊枝玉露。
溫潤蜜香套組，東方美人茶與茶香蛋黃酥。
外皮採用法式千層酥皮手法製作，融入阿里山紅玉紅茶，紅豆餡溫柔包裹酒漬鹹鴨蛋黃。我們一致覺得這個茶香蛋黃酥是上乘之作。
西江水坊 Tea & Cocktail Bar
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路24巷6號
電話：03 988 0266
未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康，飲酒不開車。
精華 FAQ
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它以台灣茶為核心，將茶融入調酒、料理與甜點，定位成既能喝茶也能喝酒的空間，強調香氣、口感與層次並重。
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店家要求入場先看規範，禁止大聲喧嘩、陌生搭訕或騷擾，並鼓勵事先訂位與準時到場，讓客人能自在安靜地品飲。
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作者特別稱讚楊枝玉露的酒體與絲滑口感，也喜歡紅烏龍茶香滷肉飯與茶香蛋黃酥，認為整體茶味拿捏得剛剛好。
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