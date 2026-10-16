信義區聚餐新選擇！教父牛排旗下AMBER HILL推限定美饌，Reale進駐A9吃松露起司輪麵

信義區聚餐口袋名單又能更新了！教父牛排餐飲集團旗下 Amber HILL 信義店推出美西風味限定菜單，從極黑和牛、帶骨豬排到核桃派，一餐吃進秋日豐收滋味；樂軒餐飲集團旗下 Reale 餐酒沙龍則進駐新光三越A9，以手工義大利麵、脆皮豬肉捲與藝術空間，替閨密聚會、情侶約會增加新選擇。

1. AMBER HILL信義店！極黑和牛、蔓越莓豬排限時登場

想吃牛排，也想換點新口味？AMBER HILL 信義店攜手美國西部農業貿易協會（WUSATA®），自2026年10月15日起推出為期一個月的「豐饒美西・深度品味」限定單點菜單，集結愛達荷州肉品與馬鈴薯、俄勒岡州蔓越莓、加州核桃，以及蒙大拿州、科羅拉多州精釀啤酒，適合揪朋友一起分享。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

主菜「SRF美國極黑和牛／愛達荷州薯泥」選用蛇河農場極黑和牛菲力，煎烤出微酥表面與軟嫩口感，搭配帶有紅辣椒、蒜頭與香料氣息的哈里莎醬，讓濃郁肉香多了微辣層次。一旁的迷迭香奶油薯泥，也讓人想一口牛排、一口薯泥接著吃。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

偏愛豬排則可選「SRF極黑帶骨豬里肌／蔓越莓醬汁」，以高溫鹽煎保留肉香，再刷上蔓越莓與豬骨汁熬製的醬汁，烤出誘人光澤。酸甜莓果襯托豬肉脂香，配上撒了辣椒粉的炸薯塊，滋味更豐富。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

前菜可搭配「加州核桃柯本沙拉」，以雞胸肉、毛豆、甜菜根、生菜與藜麥，加入核桃、蔓越莓乾及無花果巴薩米克香醋；喜歡海鮮則有「核桃茴香章魚沙拉」，炭烤章魚結合茴香、佩科里諾起司與核桃碎，吃得到焦香與清爽草本氣息。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

甜點別漏掉「核桃派佐香草冰淇淋」，酥脆派皮包進核桃、楓糖與肉桂內餡，搭配冰淇淋一起入口，替秋日聚餐留下甜蜜收尾。

2. Reale餐酒沙龍進駐A9！580元松露起司輪麵太誘人

逛完百貨，想找個地方坐下來慢慢吃？樂軒餐飲集團旗下 Reale 餐酒沙龍進駐新光三越台北信義新天地A9，將義大利料理、葡萄酒、藝術與音樂放進同一個空間，從午間聚會到晚餐約會都能安排。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

餐點先從適合分食的「義大利味覺序曲」開始，420元可任選6個威尼斯風格開胃小點；還有380元的「羅馬泰斯塔喬街頭炭烤黑白切」，以炭火帶出肉品焦香，以及580元的「手工Chianti茴香香腸」，讓草本香氣替餐桌開場。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

麵食控可以鎖定580元的「溫布利亞起司輪拌松露麵」，以火焰炙燒起司輪，再拌入熱騰騰的松露胡椒麵，讓麵條裹上融化乳酪，濃郁起司與松露香氣一次滿足。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

想吃得更豐盛，還有1,280元的「羅馬慢烤脆皮豬肉捲」，慢火烘烤搭配香草，呈現金黃脆皮與厚實肉感；1,480元的「米蘭炸牛排」則以酥脆麵衣搭配柔嫩肉質，適合多人聚餐一起分享。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

最後留點胃給350元的「特雷維索提拉米蘇」，感受咖啡、馬斯卡彭起司與可可的經典組合；或選380元的「Amaretto焦糖羅馬黃金麵包」，品嚐薄脆焦糖與杏仁甜酒香。

圖片來源：官方

空間以酒紅、藍色為主調，搭配藝術作品與日夜不同的音樂安排，讓聚餐多了幾分自在氣氛。店內每日也提供近20款單杯紅、白酒，可依餐點與喜好挑選，慢慢享受義式餐桌時光。