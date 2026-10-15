豬排控快收藏！日本名店「成蔵」登台、定食8推爆漿起士，兩家亮點一次看

最近的炸豬排很有話題！東京名店「成蔵」進軍台北，以雪白炸衣搭配板前套餐，讓吃豬排多了儀式感；定食8則端出三款起士豬排，牽絲、炙燒、爆漿通通有。這篇女子漾整理兩家亮點，下一餐就安排起來！

1. 成蔵登台！招牌「粉雪炸衣」搭配板前套餐

來自東京的炸豬排名店「成蔵（とんかつ 成蔵）」台北店於10月6日開幕，帶來招牌低溫炸豬排。最吸睛的就是那層宛如初雪的淺色炸衣，光看外表，就和熟悉的金黃豬排很不一樣。

圖片來源：官方

創辦人三谷成蔵以特製生麵包粉搭配低溫慢炸，起鍋後再靜置，透過餘溫讓肉品達到適合享用的狀態。輕盈酥脆的「粉雪麵衣」包覆飽滿肉汁，也成為品牌的代表特色。

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台北店採板前Course-style套餐，以「一部位一炸」的方式逐道上桌，依照不同部位掌握火候與入口溫度，期間穿插冷菜、季節料理，讓豬排控慢慢品嚐肉質與風味的差異。空間也延續粉雪意象，邀請藝術家高雅婷打造《編織酥脆》，以純白、米白與柔粉色立體緞帶，呼應炸衣質地與油脂光澤，從餐點到環境都充滿細節。

2. 定食8起士豬排開戰！三款新品280元起

喜歡濃郁口味的人，這波可以鎖定定食8！10月15日起推出「最強豬排爭霸戰」，把招牌豬排結合起士，變出牽絲、炙燒與爆漿三種吃法，最低280元就能開吃。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

「拉爆牽絲起士豬排」售價300元，在酥脆豬排中夾入香濃起士，再以明太子點綴。咬下時拉出長長起士絲，乳香搭配鹹鮮滋味，開吃前記得先讓手機準備好！

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「炙燒明太子起士豬排」售價280元，將明太子與起士鋪在豬排表面，經過炙燒帶出焦香。喜歡明太子海味，又想吃到滑順起士口感的人，可以先選這一款。

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「四重奏爆漿起士豬排」同樣售價280元，以四款起士堆疊濃郁奶香，讓金黃豬排浸在起士鍋中，還能拿薯條沾著吃，適合想好好放縱一餐的起士控。

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愛吃泡芙的你，對台中「旅禾泡芙」一定不陌生！現在不用跑台中，在定食8也能吃到焦糖口味泡芙，即日起至1月6日開放單點，每顆50元。

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