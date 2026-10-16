AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓國熱門咖啡糖多為中國 OEM 製造，輸台受限。

韓國熱門咖啡糖多為中國 OEM 製造，輸台受限。 重點二： 集運與代購業者因產地問題紛紛暫停寄送台灣。

集運與代購業者因產地問題紛紛暫停寄送台灣。 重點三：旅客可自帶入境自用，但大陸食品總量限 6 公斤。

韓國熱門伴手禮「咖啡糖」爆運送危機？ 那自帶可以嗎？(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國熱門伴手禮「咖啡糖」爆運送危機？近期社群平台 Threads 上引發大量網友熱議，紛紛驚呼：「韓國買的咖啡糖居然不能寄台灣了？」，根據了解，事實上，目前韓國市面上的咖啡糖商品，包含許多韓國連鎖咖啡店推出的自營品牌，大部分皆屬於「中國 OEM（委託代工）」製造，依據台灣現行「大陸物品輸入管理機制」，無論是在韓國、日本或全球任何地區購買，只要商品產地為中國製造，欲輸入台灣皆須符合相關法規，未全面開放輸入。故不少集運業者相繼發布緊急公告，宣布暫停將咖啡糖寄送到台灣。那旅人是否也有「糖糖危機」引發關注！











近期許多國人到韓國旅行，不少人都會採購甜甜、清涼又有咖啡香──熱門的「IMINT 無糖木糖醇咖啡糖」(攝影：洪書瑱)







近期許多國人到韓國旅行，不少人都會採購甜甜、清涼又有咖啡香──熱門的「IMINT 無糖木糖醇咖啡糖」或是各大連鎖咖啡品牌推出的咖啡糖作為伴手禮，這款爆紅商品近日卻成為代購業者與韓國集運商的頭痛對象，因原產地標示「中國大陸」 屬未開放進口糖果類食品造成這次運送危機的主因，相關食品需經經濟部專案核准，中間可能得多支付額外費用與時間成本，為免退運、扣留或拒絕輸入後引發爭議，紛紛取消代購暫停寄送，直接發出公告──「暫停代購與寄送服務」！





那自己帶回台灣可以嗎？根據財政部關務署公告資料顯示，只要是旅客隨身攜帶或托運入境供自用，少量攜帶是沒有問題，但必須遵守重量限制。根據《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》第 4 條附表「入境旅客攜帶自用農畜水產品、菸酒、大陸地區物品、自用藥物、環境及動物用藥限量表」之規定，旅客攜帶自用之大陸地區食品（含中國製糖果餅乾），限制為總量 6 公斤。注意此事項 6 公斤額度為「合併計算」。亦即您個人攜帶的所有大陸製食品、各類糖果餅乾等，總重量加總不得超過 6 公斤。











若單純只買咖啡糖，單盒約 32克，1公斤約31小盒，6 公斤的額度上限約可攜帶 186小盒，切記得和其他食品合併計算(攝影：洪書瑱)





那6 公斤大概能買幾盒？以市面上最常見的 IMINT 咖啡糖包裝為例：單盒約 32克，1公斤約31小盒，若扣除其他食品，若只是單純購買咖啡糖，6 公斤的額度上限約可攜帶 186小盒。但切記是總量計算，含算餅乾及糖果等其他食品，故若旅人好心想幫親友購買，可能得先「斤斤」計較一下。相關第四條附表修正規定可至(https://gazette2.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg030117/ch04/type1/gov30/num6/images/Eg01.pdf)查詢！









購買小秘訣──機場便利商店有機會可大量購買，8 小只隨身盒為一中盒，可享優惠價，而且若超過15,000韓元，秀出護照，還可以直接抵稅(攝影：洪書瑱)







另外，提供購買小秘訣，除了在街道上的CU或 GS25購買限定咖啡糖外，部份機場便利商店可以「優」先購買，8只小盒隨身盒為一中盒，不僅可享優惠價，而且若超過15,000韓元，秀出護照，還有機會可以直接抵稅，提醒先行查看是否貼有 TAX FREE 或 Tax Refund 標示或先行詢問！