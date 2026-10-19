凱撒飯店連鎖推ITF線上旅展 住宿券1.8折起、餐券445元起，還能參加滿額抽獎！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凱撒飯店連鎖10館推ITF線上旅展，住宿券2,799元買10送1

凱撒飯店連鎖10館推ITF線上旅展，住宿券2,799元買10送1 重點二： 聯合自助餐券890元起，並加碼買50送8、買100送22

聯合自助餐券890元起，並加碼買50送8、買100送22 重點三：墾丁、台南、台東等館推特色住宿與餐飲限時優惠。

圖4：阿樹國際旅店為凱撒飯店連鎖旗下精品設計旅店，與中崙市場共構，步行可達台北小巨蛋及台北大巨蛋，憑凱撒飯店連鎖聯合住宿券一張平日入住標準雙人房每房加價800元。圖 凱撒飯店連鎖提供

【旅遊經 廖晨光報導】



一年一度的旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日起，一連四天在南港展覽館盛大登場，其中國旅部份國人最愛的住宿券、餐券部份，飯店業者也紛紛推出旅展優惠，其中全台插旗的凱撒飯店連鎖，集合旗下10間飯店，搶先於明(16)日中午12:00至11月9日晚間23:00推出線上旅展，祭出住宿、餐飲多重優惠。此次「聯合住宿券」每張2,799元，買10送1，換算每晚最低只要2,545元起。「聯合自助餐券」每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起。活動期間單筆消費滿8,800元即可參加「聯合住宿券」抽獎，滿16,000元再參加「凱撒頂級假期」抽獎，總值逾40萬元。凱撒飯店連鎖會員更享專屬加碼，單筆消費滿萬元免費送千元餐飲抵用券，可使用於旗下飯店任一餐廳。









台南趣淘漫旅為凱撒飯店連鎖旗下主打冒險體驗的主題飯店，坐落於曾文水庫風景區，適合喜愛自然景觀與戶外活動的旅客。憑凱撒飯店連鎖聯合住宿券，平日可入住探索客房，假日依規定加價600至2,500元。圖 凱撒飯店連鎖提供









台東趣淘漫旅為凱撒飯店連鎖旗下全台唯一熱氣球主題飯店，鄰近台東火車站，步行約3分鐘即可抵達。台東趣淘推出ITF線上旅展回饋優惠，「探索客房住宿券」每張2,099元，最多可入住4人。圖 凱撒飯店連鎖提供





ITF線上旅展中許多消費者每年必搶的凱撒飯店連鎖「聯合住宿券」，無論是提前囤券或揪團購買都相當划算，每晚最低2,545元起即可暢遊全台。住宿券使用彈性高，可單張使用，也能自由搭配多張兌換，從雙北城市輕旅，再到台南、台東漫遊至墾丁山海風光，都能依照旅遊需求彈性規劃。持1張住宿券平日可入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，並享各館專屬加碼好禮。持2張券平日可入住板橋凱撒豪華雙人客房或墾丁凱撒景觀客房，皆含早餐。墾丁凱撒再依使用券數提供不同房型選擇：持3張可入住池畔花園客房、6張入住豪華花園套房，10張則可入住擁有150坪寬敞空間的獨棟VILLA。



同時，凱撒飯店連鎖依據各館所在地特色與旅遊需求，推出「限時限量獨家住宿商品」1.8折起，從城市輕旅行、家庭出遊到寵物度假、戶外冒險，提供旅客多元選擇。台北凱撒推出「精緻4人房住宿券」5,299元，含早餐4客，適合家庭或好友相約北上旅遊；板橋凱撒推出「薈萃客房住宿券」4,999元，加贈早餐買一送一優惠及行政酒廊使用權；台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋、台北新板希爾頓及阿樹國際旅店也同步推出多款限量住宿優惠，涵蓋家庭3人房、套房、行政客房及豪華雙人房，價格從3,333元起，並搭配早餐，提供旅客不同城市住宿選擇。









ITF線上旅展推出限時限量商品，墾丁凱撒「毛孩假期花園客房一泊一食住宿券」10月16日限量開賣，單張售價6,999元，原價9,899元，適合毛孩家庭一同度假。圖 凱撒飯店連鎖提供





度假飯店也有不同優惠特色，墾丁凱撒特別為毛孩家庭打造「毛孩假期花園客房一泊一食住宿券」，每張6,999元，含早餐2客及毛孩專屬鮮食，每房可攜帶1隻20公斤以下犬貓入住，並提供毛孩專屬備品及迎賓禮，讓旅客與毛孩一起享受愜意假期；台南趣淘漫旅推出「2人一泊二食住宿券」，每張3,999元，含早餐及晚餐各2客，並加贈六項冒險活動及曾文水庫門票，入住期間不只吃得飽，更能體驗多項刺激好玩的戶外活動；台東趣淘漫旅則推出「2人連住3晚住宿券」，每張6,999元，含早餐2客，適合安排4日台東深度旅行，以優惠價格暢遊台東山海美景。









ITF線上旅展人氣商品「聯合自助餐券」每張890元，除延續「買10送1」優惠外，今年再加碼推出「買50送8」、「買100送22」，最高優惠換算每張僅729元。適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集、板橋凱撒蓮花餐廳。圖 凱撒飯店連鎖提供





餐飲優惠更是每年線上旅展老饕們最愛搶購的商品！「聯合自助餐券」每張890元，除延續「買10送1」優惠外，今年再加碼推出「買50送8」、「買100送22」，最高優惠換算每張729元起。持券用餐再加贈價值880元的法式羔羊羊排乙份，讓旅展囤券更超值。「聯合自助餐券」適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集，以及板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理吃到飽。各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。此外，10月18日將限時限量推出「聯合餐券」買一送一優惠，每人限購1組，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用，換算每客只要445元。







除了自助餐券外，台北凱撒Drink Bar、板橋凱撒Bar 98、台北凱達Bar 98及台北新板希爾頓逸廊酒吧四館聯手推出「聯合酒吧雙人套餐券」，每張988元，約為原價61折起，從午茶、輕食到特色餐點一次滿足，是此次旅展不容錯過的優惠亮點。台北凱撒Drink Bar提供前菜、牛肉麵或香烤雞腿主餐、甜點及兩杯指定飲品。板橋凱撒Bar 98則提供紅燒牛肉麵或總匯三明治附薯條，搭配精選蛋糕及茶飲或星巴克咖啡兩杯。台北凱達Bar 98可從總匯三明治、鮮蔬沙拉、牛肉起司漢堡及冠軍牛肉麵四款主餐中任選兩款，搭配精選甜點及兩杯飲品。台北新板希爾頓逸廊酒吧推出雙人英式下午茶，精選五款甜點、四款鹹點及兩杯飲品。











凱撒飯店連鎖旗下中餐廳推出ITF線上旅展限定「聯合中餐廳四人片皮烤鴨合菜券」，每張2,988元，可於四館中餐廳使用。憑此券於台北凱撒王朝中餐廳可享用「凱撒桃木片皮鴨四吃」，原價4,708元，約63折優惠，假日每張加價800元。圖 凱撒飯店連鎖提供







凱撒飯店連鎖推出ITF線上旅展餐飲優惠，台北新板希爾頓青雅中餐廳「嫣紅・四人鵝宴」原價6,680元＋10_，旅展優惠價3,988元，另享買10張送1張。四人共享嫣紅鵝半隻，搭配紅燒鵝掌參煲、脆米乾燒鮮海老等菜色，適合家庭聚餐。圖 凱撒飯店連鎖提供







凱撒飯店連鎖旗下板橋凱撒蓮花餐廳推出ITF線上旅展限時限量優惠，10月18日限定「泰式南洋料理點菜吃到飽」買一送一，平日午、晚餐及週日晚餐適用，原價2,376元，優惠價約37折。多款泰式、南洋料理吃到飽，現點現做，滿足聚餐與家庭用餐需求。圖 凱撒飯店連鎖提供



凱撒飯店連鎖旗下四館中餐廳同步推出旅展限定優惠，最低55折起，精選「主廚推薦美饌券」988元、「聯合中餐廳四人片皮烤鴨合菜券」2,988元等超值餐券。其中，主廚推薦美饌券可於台北凱撒王朝中餐廳品嚐「招牌黑鑽雞」、台北凱達家宴中餐廳「凱達冠軍豬腳」、板橋凱撒家宴中餐廳「長安葫蘆雞」，以及台北新板希爾頓青雅中餐廳「孜香燒烤脆皮雞」。四人片皮烤鴨合菜券則可於四館中餐廳享用各具特色的片皮烤鴨四吃合菜，包括：台北凱撒王朝中餐廳「凱撒桃木片皮鴨四吃」、板橋凱撒家宴中餐廳「皇城片皮御香鴨四吃」，以及台北凱達家宴中餐廳、台北新板希爾頓青雅中餐廳「明爐掛燒鴨四吃」。此外，板橋凱撒蓮花餐廳推出「泰式十人桌菜」15,888元限量買一送一，台北新板希爾頓青雅中餐廳則推出「嫣紅・四人鵝宴」3,988元，墾丁凱撒同步推出「饗食券」888元，滿足親友聚餐與品味佳餚的不同需求。







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