AI重點 文章重點整理： 重點一： 6招行李打包術，幫助旅客多出一半空間。

6招行李打包術，幫助旅客多出一半空間。 重點二： 捲衣與分裝保養品，可有效減少體積和重量。

捲衣與分裝保養品，可有效減少體積和重量。 重點三：重物靠底、善用隨身包，超重時可靈活應對。

編輯/鄭欣宜撰文

每次準備出國，興奮歸興奮，但面對攤在床上的大堆衣物跟化妝品，是不是常覺得自己的行李箱彷彿裝了黑洞，怎麼塞都塞不滿？更崩潰的是，好不容易拉上拉鍊，一過磅竟然直接超重。身為一個走跳各大機場的精緻女子，不能讓超重費破壞了血拚預算。今天就把旅行常客私藏的6個打包狠招一次大公開，讓妳帶著美美的心情出門，行李箱還能多出一半的空間。

千萬不要把衣服像疊豆腐一樣一件件疊好放進去。聰明的做法是把衣服通通捲成緊實的圓柱體。這種捲筒式收納不僅能把衣服之間的空氣全部擠掉，省下驚人的空間，更神奇的是拿出來時幾乎沒有摺痕。搭配真空收納袋或衣物分裝袋，簡直是把行李箱空間放大兩倍的魔法。

把衣服捲成圓柱體。這種收納能把衣服之間的空氣擠掉，省下空間，拿出來也幾乎沒有摺痕。圖/123RF圖庫

第二招：善用多功能同色系極簡穿搭

出國最常犯的毛病，就是這件也想拍、那件也想穿，結果帶了一堆穿不到的衣服。建議以同色系或百搭單品為核心進行重複搭配。例如帶一件白色毛衣或百搭T恤，透過配件與外套的變化就能變出好幾套不同風格的造型。衣服帶得少又精準，自然就不會超重。

第三招：鞋子內部空間大改造，塞好塞滿

鞋子是佔據行李箱空間的頭號殺手，但妳知道鞋子裡面其實藏著巨大空間嗎？把襪子、充電線，或是容易碎的小飾品通通塞進鞋子內部。這樣不但能利用零碎空間，還能防止鞋子在運送過程中被擠壓變形，可說是一舉兩得。

第四招：液體保養品分裝與精準減法

出國旅行最怕整罐的洗面乳跟乳液佔重量又佔體積。把保養品通通換成小容量分裝瓶，或是利用試用包來應付幾天的行程。如果真的非帶不可，請務必嚴格篩選，只帶這幾天會用到的明星品。把重量留給戰利品，才是明智的選擇。

第五招：重物貼地原則，維持重心平衡

行李箱也是有物理原則的。打包時一定要記得把最重的物品（像是筆電、厚重的鞋子或吹風機）放在靠近行李箱輪子的底部。這樣當妳把行李箱直立拖行時，重心才不會偏移，推起來輕鬆省力，也不會常常走兩步就翻車。

第六招：隨身包包隱藏大絕招，應急

如果行李箱真的在機場過磅時宣告超重，先別慌張。把身上最重的外套穿在身上，或是把相機、行動電源等比較重的電子產品塞進隨身側背包裡。通常航空公司對於隨身行李的重量計算比較寬鬆，這可是老手們在緊要關頭的合法過關撇步。

極致收納術！6招教妳讓行李箱多出一半空間 出國血拚不再超重！圖/123RF圖庫

出國旅行的意義在於享受探索世界的快樂，而不是跟沉重的行李箱搏鬥。只要掌握好這6個打包技巧，不僅能告別手忙腳亂的窘境，還能讓妳的行李箱保持在完美狀態。準備好出發了嗎？祝妳這趟旅程拍出無數美照，買得痛快、玩得開心！

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