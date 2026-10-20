2026-10-20 09:02 旅遊經
「食在全羅道」名不虛傳 韓國美食之都「全州」深度文化與舌尖巡禮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：全州被譽為韓國美食之都，融合韓屋文化、影視取景與舌尖巡禮。
- 重點二：全州韓屋村聚集730多間韓屋，是韓服旅行風潮與傳統體驗重鎮。
- 重點三：古宮水剌間、三百家與Veteran刀切麵展現全州經典老店風味。
「食在全羅道」名不虛傳 韓國美食之都「全州」深度文化與舌尖巡禮！(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國民間流傳著一句俗語——「食在全羅道」，而作為全羅北道首府的全州，是這座國家公認的飲食文化核心與美食之都，從歷史悠久的傳統韓屋景觀、近代復古懷舊景點，到傳承數十載的老字號美食與獨特的馬格利店內飲酒文化，全州以極具魅力的風土人情吸引著無數饕客與旅人，而且全州還是啦啦隊女神「李多慧」出生地及故鄉。
※.「全州韓屋村」千年古韻與韓服風潮──
全州韓屋村(攝影：洪書瑱)
位於全州市豐南洞與校洞一帶的全州韓屋村，聚集了730多間櫛比鱗次的韓國傳統韓屋，這裡不僅是韓國代表性的傳統文化體驗勝地，更是掀起全韓「穿韓服旅行」風潮的發源地之一。村內典藏著飛檐翹角的美麗屋頂曲線，建築結構清晰展現了傳統男女分居的空間智慧，有位於隱密深處的「裡屋」與設有閨房的女眷空間，以及多作為書房使用的男性「舍廊房」。此外，韓屋靈魂所在的「暖炕」系統，藉由屋外灶孔加熱地板，展現冬暖夏涼的居住工藝。
遊客漫遊韓屋村之際，除了去慶基殿、殿洞聖堂及梧木台等歷史古蹟外，還可在韓屋生活體驗館內入住暖炕房、品嚐盛裝於納淸鍮器中的傳統韓食，深度體驗昔日生活景貌。這裡也是著名的影視取景地，奧斯卡獲獎電影《寄生上流》與《狼少年》皆曾在此留下足跡。
韓屋村街景(攝影：洪書瑱)
韓屋村街景(攝影：洪書瑱)
慶基殿(攝影：洪書瑱)
全州韓屋村很大，可用可愛的代步車來個巡禮(攝影：洪書瑱)
全州韓屋村很大，可用可愛的代步車來個巡禮(攝影：洪書瑱)
(攝影：洪書瑱)
朝鮮太祖李成桂把自己的故鄉全州稱做「豐沛鄉」、「豐沛之鄉」，而全州「豊沛之館」，是朝鮮王朝時期，用來接待中央官員及使節的住宿設施(攝影：洪書瑱)
全州是全韓「穿韓服旅行」風潮的發源地之一，韓屋村有許多韓服出租店(攝影：洪書瑱)
朝鮮太祖李成桂把自己的故鄉全州稱做「豐沛鄉」、「豐沛之鄉」。而作為全州城南門的「豐南門」，其名即由豐沛之鄉南門而來！(攝影：洪書瑱)
全州殿洞聖堂(攝影：洪書瑱)
韓劇《請輸入檢索詞WWW》拍攝場景(攝影：洪書瑱)
韓劇《請輸入檢索詞WWW》拍攝場景，充滿文藝氣息與浪漫情調的咖啡廳(攝影：洪書瑱)
※.舌尖上的百年傳承，三大經典美食名店──
全州之所以能在國際與本土享譽盛名，離不開其對傳統食材與烹調工藝的嚴苛堅持。推薦有三：
一、古宮水剌間（韓屋村店），半世紀的傳統拌飯名家：
古宮水剌間（韓屋村店）(攝影：洪書瑱)
擁有50年歷史底蘊的「古宮」品牌所創立的「古宮水剌間」，以平實價格提供正宗健康的全州韓式定食：
傳統拌飯：嚴選新鮮蔬菜、蕨菜與香菇等多種山菜，層次豐富且負擔少。
生牛肉拌飯：採用鮮嫩生牛肉，完美保留肉質本香與滑嫩口感。
厚實年糕排骨（떡갈비）：肉汁飽滿、質地軟嫩，為拌飯的最佳黃金副餐。
藥草甜馬格利酒（母酒）：帶有淡淡藥草香甜，為餐點增添濃郁風味。
全州拌飯套餐(攝影：洪書瑱)
全州拌飯是韓國最具代表性的三大拌飯之一(攝影：洪書瑱)
厚實年糕排骨(攝影：洪書瑱)
海鮮蔥餅(攝影：洪書瑱)
全州特有的母酒，是以韓國傳統的馬格利酒（濁酒）為基底，加入多種中藥材與香料，透過慢火熬煮而成的特色甜飲。(攝影：洪書瑱)
到全州推薦品嚐「母酒」，相傳在過去，全州的母親們為了照顧經常飲酒晚歸、或是宿醉傷胃的家人，貼心地將馬格利酒加入紅棗、生薑、肉桂、甘草等具備保健與暖胃功效的藥材一起熬煮，來幫家人醒酒、調養身體的暖心飲品。(攝影：洪書瑱)
二、三百家（全州總店），傳奇「愛罵人老奶奶」與解酒豆芽湯飯：
傳承70年的豆芽湯飯專賣店「三百家」店面外觀，一早已排了長長人龍(攝影：洪書瑱)
傳承70年的豆芽湯飯專賣店「三百家」，背後有一段廣為人知的歷史趣聞。創辦人李鳳順老奶奶以脾氣火爆、邊罵人邊端湯的「愛罵人老奶奶」聞名，在世時維持著每日限量賣完三百碗即打烊的堅持。值得莞爾的是──曾有歷史趣聞，1970年代朴正熙總統私服造訪，老奶奶並未認出眼前貴客，打入雞蛋時破口大罵：「你這小子，長得怎麼跟朴正熙一模一樣！拿去，多吃個雞蛋吧！」這段當面罵總統的傳承佳話，也讓三百家一砲而紅，三百家是排隊名店，客人川流不息，如今的三百家湯頭清爽甘甜，隨餐附贈醬牛肉與辣蘿蔔塊，配上外酥內嫩的炸餃子，成為家庭用餐與解酒首選。別以為一早不適合，即使是外國人的我們，一早吃一碗豆芽湯飯，讓胃及人的精神十分舒服，不愧是解酒湯首選！
「三百家」豆芽湯飯套餐(攝影：洪書瑱)
創店老奶奶在世時維持著每日限量賣完三百碗即打烊的堅持(攝影：洪書瑱)
豆芽湯飯，讓胃及人的精神十分舒服，不愧是解酒湯首選！(攝影：洪書瑱)
三、Veteran刀切麵，打破傳統的濃郁香醇──
Veteran刀切麵(攝影：洪書瑱)
不同於常見的清湯刀削麵，Veteran刀切麵上層撒滿濃郁的芝麻粉（紫蘇粉）、辣椒粉與海苔絲，湯頭醇厚、帶有獨特香氣與微微辣感，店內同時提供薄皮內餡清晰可見的「蒸餃」（만두）、辣拌麵（쫄면）以及夏季限定的濃郁豆漿麵（콩국수），長年都大排長龍。
Veteran刀切麵(攝影：洪書瑱)
Veteran刀切麵上層撒滿濃郁的芝麻粉（紫蘇粉）、辣椒粉與海苔絲，湯頭醇厚(攝影：洪書瑱)
薄皮內餡清晰可見的「蒸餃」(攝影：洪書瑱)
※.穿梭時空與夜間食趣，近代博物館與馬格利街──
除了古蹟與主食，全州的旅遊魅力更延伸至近代歷史與獨特的夜間飲酒文化。
一、「全州亂場」跨越時空的近代史博物館：
全州亂場外觀(攝影：洪書瑱)
耗時25年收集文物、歷經3年6個月精心打造的全州亂場，是擁有70多個主題區的主題樂園型博物館。館內保存著擁有110年歷史、至今仍可汲水的古井，以及無數充滿復古感性的近代展品，讓年長者重溫歲月回憶，也給年輕世代帶來新鮮的復古體驗，更能讓國際旅客了解過往韓國民眾的生活史！
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
全州亂場(攝影：洪書瑱)
二、三川2洞馬格利街，指定「全州未來遺產」：
三川2洞馬格利街(攝影：洪書瑱)
長約200公尺的三川洞馬格利街形成於1990年代，集結了數十間歷史悠久的馬格利酒館。與日式居酒屋酒類放題的模式完全相反，這裡實行「點酒送小菜」的獨特食趣——只需點選一壺馬格利酒，店家即會奉上烤魚、煎餅、鍋物、炸物、三合等20多道豐盛時令下酒菜，展示了全州熱情好客的飲食盛宴。
三川2洞馬格利街(攝影：洪書瑱)
三川2洞馬格利街(攝影：洪書瑱)
三川2洞馬格利街(攝影：洪書瑱)
全州將歷史古韻、韓服體驗、影視文化與極致美食完美融合，無論是追求味蕾享受的饕客，抑或是熱愛文化探索的旅人，全州無疑是韓國之旅中，最不可錯過的必訪之地。
精華 FAQ
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因為全州同時保留傳統韓屋文化、豐富歷史景點與深厚飲食傳承，並孕育拌飯、豆芽湯飯、刀切麵與馬格利飲食文化，形成獨特的旅遊與味覺吸引力。
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全州韓屋村聚集730多間韓屋，能感受傳統屋舍、暖炕與裡屋空間設計，也可租韓服漫遊、入住體驗館，並造訪慶基殿、殿洞聖堂等歷史景點。
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文章推薦古宮水剌間的傳統拌飯與母酒、三百家的豆芽湯飯，以及Veteran刀切麵的濃郁湯麵與蒸餃，這些名店皆以長年排隊與經典口味聞名。