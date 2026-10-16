2026台中自行車嘉年華將登場 邀您一「騎」來場鐵道文化、自然景致，並體驗人文風情！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026台中自行車嘉年華10月17日登場，吸引1,700人報名。

2026台中自行車嘉年華10月17日登場，吸引1,700人報名。 重點二： 17公里路線串聯東豐綠廊、后豐鐵馬道與多處鐵道景點。

17公里路線串聯東豐綠廊、后豐鐵馬道與多處鐵道景點。 重點三：完騎後可逛后里馬場市集，並參加數位認證抽獎活動。

跟著車輪穿越后豐鐵馬道-收藏山城最美風景





【旅遊經 洪書瑱報導】

秋意漸濃，正是出遊的好時節，騎自行車出遊，不僅結合了運動保健、休閒觀光與心靈紓壓等！在這時節，台中市順勢於10月17日舉行「2026台中自行車嘉年華」，已邁入第10屆，今年吸引1,700名民眾報名參與。活動以山城自行車路線串聯東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途融合鐵道文化、自然景致與人文風情，並於終點后里馬場安排市集、美食及精彩演出，民眾不妨趁著秋日好天氣，來趟兼具運動、休閒與觀光的單車之旅。







2026台中自行車嘉年華10月17日盛大登場





台中市觀旅局長陳美秀表示，今年適逢自行車嘉年華10週年，特別規劃山城單車行程，從東勢出發一路前往后里，串起東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道沿線景點，並於后里馬場設置特色攤位與表演節目，打造適合親子同遊、好友相約及單車愛好者參與的秋日休閒盛會。10月天候舒適宜人，歡迎大家來台中騎單車、遊山城、賞風景，在悠閒步調中度過充實愜意的週末時光。









東豐自行車綠廊周邊豐富的鐵道文化







后豐鐵馬道九號隧道-感受沁涼空氣







潭雅神綠園道途經多段s型彎道-兩旁濃密植栽-綠樹成蔭







石岡旅客服務中心-石間岡好





「2026台中自行車嘉年華」全程約17公里，自東勢區獨角仙生態公園出發，途經石岡旅客服務中心、零蛋月台、花梁鋼橋及九號隧道等知名景點，最後抵達后里馬場。沿途可穿梭舊鐵道遺跡與幽靜隧道，欣賞田園景致及山林風光，從歷史軌跡到自然景觀，一路串起台中山城獨具特色的鐵道文化與旅遊風貌，適合親子家庭及各年齡層輕鬆探索。

抵達后里馬場後，還有舞台演出及市集活動，現場集結冰品、烘焙甜點、茶飲、農特產品、風味小吃及特色選物等多元攤位，並安排魔術、雜技及吉他彈唱等精彩表演。完成騎乘後，還能逛攤、品嘗美食、欣賞演出，戶外運動與休閒娛樂一次滿足，享受悠閒愜意的秋日山城時光。

台中市觀旅局指出，台中擁有108條、總長度達1,190.66公里的自行車道路網，是全台具代表性的自行車旅遊城市之一。自行車嘉年華自105年創辦以來，持續以單車作為探索城市的媒介，帶領遊客深入山海屯城，認識在地景觀、人文及產業特色，並推廣低碳旅遊、健康生活與永續觀光，期盼透過年度盛會，讓更多人看見台中豐富多元的自行車旅遊資源。

此外，觀旅局今年首度推出「台中自行車道完騎數位認證」，串聯東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道等7條特色路線。即日起至10月31日止，民眾只要下載「大玩台中」APP，完成指定路線騎乘及數位認證，即可蒐集專屬完騎徽章，還有機會抽中香港來回機票及多項精美好禮，邀請喜愛騎自行車的民眾把握秋季好時光，探索台中不同區域的自行車道。







台中秋冬活動不斷，除了自行車嘉年華外，於10月31日前還有以「溫泉、自然、音樂」為主軸，串聯谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉區，推出音樂、市集、手作DIY、浴衣體驗、限量好湯體驗及旅宿優惠等的「2026台中好湯溫泉季」；明(16)日起至25日止的「2026台中爵士音樂節」，在市民廣場周邊帶來一連串音樂饗宴，可順遊草悟道、勤美綠園道，感受城市藝文氛圍；10月31日至11月22日登場的「2026台中國際花毯節」，繽紛花海搭配大型花藝裝置，逛完花毯節還可順遊新社、東勢、石岡及后里等周邊景點，享受賞花、品味農特產的秋日風情；10月24日至12月25日還有「台中購物節」。12月也將迎來充滿節慶氣氛的耶誕及跨年系列活動，從秋季暖湯、賞花、聽音樂到歲末歡慶，山、海、屯、城各「遊」不同特色的中台灣風情。

相關活動資訊請至「大玩台中－台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢，或下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程(iOS：https://shorturl.at/9axbD ；Android：https://shorturl.at/0uKP2 )。









2026台中自行車道完騎數位認證完騎抽香港來回機票

以上圖片：台中市觀旅局提供