巷弄裡的「嘉義式生活」享受特色店家形象再造的漫遊日常

2026-10-20 15:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
獲市府青年創業獎勵補助支持的「惡工甜點」（Dolcivillain）日前正式開幕。　圖：嘉義市政府／提供
獲市府青年創業獎勵補助支持的「惡工甜點」（Dolcivillain）日前正式開幕。　圖：嘉義市政府／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：嘉義市舉辦舊城創新成果展，展現文旅創新與青年創業成果。
  • 重點二：特色店家形象再造計畫5年改造37店，帶動街區活化與業績成長。
  • 重點三：今年9家店家獲補助，從咖啡、醬油到設計展現嘉義式生活。

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市政府日前於市府一樓中庭盛大舉辦「115年嘉義市文旅創新特色推廣計畫記者會暨十大旗艦計畫－舊城創新生成果展」，展現近年推動青年創業、場域創生與文旅創新的豐碩成果。

其中，「特色店家形象再造計畫」特別集結111年至115年度改造成果，以「嘉義式生活」為主題打造特色展區，傳遞「從一間店，到一條街，到一座以『家』為名的永續城市」核心理念，引導民眾從認識一間店開始，進一步探索嘉義市的街區魅力。

▲特色店家成果展。　圖：嘉義市政府／提供
▲特色店家成果展。　圖：嘉義市政府／提供

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市的城市特色，不僅來自在地老店長年累積的專業與人情味，更有許多新創品牌選擇在此扎根所帶來的創意與活力。市府積極推動「十大旗艦計畫－舊城創新生」，透過跨局處資源整合，串聯創業支持、空間活化與文化體驗。

黃敏惠市長指出，「特色店家形象再造計畫」深入經營第一線，陪伴餐飲、零售、生活服務及地方產業轉型升級。5年來投入約1,700萬元,改造了37間特色店家，透過專家學者的診斷建議與專業設計團隊的貼身陪伴，協助老店延續經典特色、新品牌精準建立定位。7家改造後接續申請街角館延伸文化參與度，更有部分店家來客數成長超過30%以上。可以說改造效益從單一店家擴散至整體街區，並從東區延伸至西區，讓地方產業與文化在生活中生生不息，持續厚植嘉義市面對未來變化的城市韌性。

建設處長羅資政表示，此次成果展展區內容豐富多元，透過小報記錄店家轉型故事，並以手繪地圖串聯街區走訪路線。

現場展出多件承載品牌精神的物件：例如「三宅一室」保存的早期雞標醬油與北香街門牌，記錄著家族產業與傳統街區的歷史脈絡。「朗木設計」展出日式鋸與劃線刀，呈現老屋翻修與職人手作的工藝連結。「KAKALOVE CAFE」則透過取樣棒與杯測匙，展現專業烘豆與風味把關的堅持。

一件工具承載專業、一只包裝傳遞品牌、一件老物保存記憶，將品牌的轉型故事轉化為可閱讀、可感受的質感體驗。

▲2026特色店家計畫－嘉義《二通圈散策地圖》。　圖：嘉義市政府／提供
▲2026特色店家計畫－嘉義《二通圈散策地圖》。　圖：嘉義市政府／提供

羅資政處長指出，今年度「特色店家形象再造計畫」共投入350萬元補助，輔導包括「珈頌川棠」、「惡工甜點」（Dolcivillain）、「朗木設計」、「真珠大飯店」、「建成洋酒」、「義興嘉釀醬油」、「三宅一室」、「KAKALOVE CAFE 」及「卡古早餐」等9家特色店家。

羅處長強調，今年最大突破在於改造範圍成功延伸至西區，且呈現更多元的跨界型態。例如「珈頌川棠」結合嘉頌重奏團的藝文能量與精品咖啡，打造兼具展演與交流功能的空間，在品嚐咖啡的同時也能親近嘉義管樂文化。「義興嘉釀醬油」透過廠域開放與手作體驗，帶領遊客深度認識傳統釀造技藝。「朗木設計」則以老屋整修為起點，保留建築古韻的同時，更在施工與經營過程中拉近與鄰里街坊的距離。

參與計畫的店家，也回饋了設計導入帶來的深刻改變。

「朗木設計」分享，老屋整修完成後成為鄰里熱議的話題，鄰居好奇的打招呼與交流，建立起更深厚的社區連結。

「建成洋酒」則表示，陪伴過程促使團隊重新思考空間規劃、品牌定位與在地的關聯，進一步釐清自身優勢，並將酒款選擇與品酒交流融入門市體驗中。

這些實施經驗充分證明，專業設計的陪伴能協助店家挖掘自身價值，開啟與顧客及社區互動的全新可能。

邀請大家順著導覽地圖走入街巷，親身體驗在地優質商品與服務。讓展場中的故事延伸為街巷裡的溫暖相遇，以實際消費與分享支持地方商業發展，共同感受從東區到西區、多元且富含底蘊的「嘉義式生活」。

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精華 FAQ

  • 這場成果展聚焦青年創業、場域創生與文旅創新等成果，並以特色店家形象再造為亮點，呈現舊城創新生的整體進展，也讓民眾看見街區活化的實際效益。

  • 該計畫5年投入約1,700萬元，改造37家特色店家，部分店家來客數成長超過30%，且有7家接續申請街角館，讓改造效益擴散到整體街區。

  • 今年共有9家店家受補助，包括咖啡、甜點、設計、醬油與早餐等類型，像是珈頌川棠、朗木設計、義興嘉釀醬油與KAKALOVE CAFE，呈現跨界融合的嘉義式生活。

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#嘉義 #老店 #黃敏惠

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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#展覽 #徐若瑄 #DIY #免費展覽 #羅慧夫顱顏基金會

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不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

2026-10-15 07:35 網路溫度計DailyView
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六福村墓碑鎮10週年回歸，奪下全台萬聖節聲量第1名。
  • 重點二：桃園萬聖城與SKM Park等活動以造景與遊行吸睛。
  • 重點三：天母、海安商圈到衛武營，各地萬聖派對主打討糖變裝。

2026萬聖節去哪玩？每年10月底，全台各地都會換上「搞鬼模式」，街頭出現滿滿變裝人潮，主題樂園、城市活動與特色派對也陸續登場，讓大小朋友都有機會沉浸在濃濃的萬聖節氣氛裡，無論想挑戰膽量或帶小朋友出遊，都有不少選擇。2026年萬聖節適逢週六，想趁著週末好好玩一波，可得先把活動清單存起來！

今年有哪些萬聖節活動值得朝聖？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大萬聖節活動，不論是想帶孩子開心討糖、約朋友一起變裝，還是挑戰刺激的驚悚體驗，都能找到適合自己的萬聖節玩法唷！

No.10 漢神巨蛋｜酷黑萬聖魔法嘉年華

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

高雄漢神巨蛋於萬聖節當日舉辦「酷黑萬聖魔法嘉年華」活動，不僅邀請綾藝彩繪老師劉玳綾免費為大小朋友畫上限定妝容，更打造隨機舞蹈舞台，讓喜歡K-POP的人一起變裝狂歡。最後也別忘記穿上黑色、紫色、橘色或含萬聖元素的衣服，跟著大家參與討糖遊行，還有限定造型氣球、魔術師與小丑表演等著小搗蛋鬼們來玩樂。

此外，在Threads上分享萬聖妝容體驗照並於漢神巨蛋消費，或是參與萬聖隨舞派對、萬聖搗蛋大遊行，即可獲得抽獎機會。今年場館搭配酷洛米主題造景，也引發網友熱烈討論：「2026萬聖節酷洛米登場，小朋友先瘋掉了」、「幸福的節日又來啦！」「我已經準備好了」。

No.9 心中山線形公園｜反派童話派對

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

心中山線形公園今年以「反派童話派對」為主題，推出甜點輕食、特色餐飲、衣服飾品、香氛蠟燭、選物玩具及寵物商品等市集特色攤位，部分週次還有占卜攤位，鬼怪工作人員也會不定時現身送糖果，讓每個人度過驚喜又難忘的萬聖節。

有網友透露活動現場是「一個充滿樂趣、活力四射的地方」，也有網友建議可以順遊捷運中山站周邊、赤峰街小店，「萬聖節帶孩子來走走，免費又不用開車」。

逛街也有好康可以拿！活動期間每日16時起，台北捷運Go App會員前往市集服務台，出示當日台北車站、中山站或雙連站出站紀錄，即可免費領取「捷運點」20點，每位會員每日限領1次，每日限量200份、送完為止。

No.8 華泰名品城｜南瓜谷魔法村

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

華泰名品城「南瓜谷魔法村」也正式開村！從高鐵桃園站、機場捷運高鐵桃園站經連通空橋抵達華泰一期廣場，映入眼簾就能看見南瓜飛車、醉酒南瓜、秋收摩天輪、奇趣營火派對等萬聖限定裝置，不論是想要鑽進醉酒南瓜擺拍，還是坐在稻草捆取景，都能感受濃濃萬聖氣息。不少網友在Google評論區表示：「萬聖節造景還不錯」、「不論是白天的童趣豐收感，或是入夜點燈後的魔幻派對氣息，隨手一拍都是質感美照！」

除了拍照打卡、逛街購物以外，10月24日至26日下午4時至5時，只要追蹤華泰官方社群就能免費領取限量南瓜萬聖糖果；10月31日萬聖節當日還可以帶著家中12歲以下小寶貝參加「萬聖節親子變裝爭霸賽」，換上最有創意的萬聖造型，跟著南瓜谷其他村民一較高下，報名成功即贈500元購物金、冠軍最高可獲得5,000元購物金。

No.7 海安商圈｜海安萬聖節：來自地府的萬聖派對

每年台南海安萬聖節總是吸引許多在地人與觀光客走訪，今年海安商圈以「來自地府的萬聖派對」為主題，舉行為期兩天的遊行活動，10月24日從河樂廣場出發，行經康樂街、民生路、海安路及中正路；25日則行經康樂街、尊王路、海安路及正興街，邀請大家盛裝打扮共襄盛舉，報名成功即贈送限定硅藻土杯墊、萬聖糖果袋及來自地府的抵用券（適用於海安商圈會員店家與虎翔市集），同時還有機會贏得獎盃與獎金。

不僅如此，今年活動更有台式電影車、廟口布袋戲隆重登場，網路也開放預購刺繡襪、黑令旗T恤、發財符T恤等周邊商品。雖然活動尚未開始，卻已在社群媒體上引發網友討論：「我現在已經想好萬聖節海安路要扮什麼會不會太早？」「我想在10/24海安路萬聖節封街活動完，跟朋友變裝完去唱個J-POP或K-POP」。

No.6 麗寶樂園｜萬聖節活動

想要感受萬聖節的節慶氛圍，絕對不能錯過麗寶樂園一連串的精彩活動！上午在世界劇場可以欣賞萬聖節特別版《繽紛序幕：糖果王的幸福之旅》，盡情享受雜耍、歌舞劇與魔術表演；下午在POPA歡樂王國至魔法森林則有《怪怪糖果研究所-萬聖搗蛋大遊行》，有機會還能從糖果怪物身上拿到好吃的糖果。

若是剛好入住麗寶福容大飯店，則能免費體驗「尋找南瓜兌換獎品」活動，以及手偶、束口袋與搞怪棉花糖等萬聖節限定手作DIY。趁著萬聖節來到麗寶樂園，白天看表演、跟著糖果怪物一起搗蛋，晚上再入住飯店享受親子手作樂趣，留下滿滿歡樂回憶吧！

No.5 衛武營｜高雄萬聖節

一年一度的「高雄萬聖節」將於衛武營國家藝術文化中心登場！回顧去（2025）年活動，現場打造360度全台最大南瓜光影秀，搭配市集活動、精彩表演與熱鬧遊行，吸引大批民眾前來參與，也讓網友對今年的活動內容充滿期待，紛紛好奇主辦單位又會帶來哪些驚喜。

雖然官方目前僅公佈活動日期與地點，但「2026高雄萬聖節」的網路聲量已衝上排行榜第五名，顯見活動尚未正式開始，就已引起不少網友關注。不只有住在附近的居民直言「去年被停車的盛況嚇爆」，更有人迫不及待表示今年也要到場參加，「雖然人超級多，但我還是覺得一年一次享受一下人擠人的氣氛好像也不錯哈哈」，還有網友表示，「不知道今年有沒有滿滿大南瓜？」「期待今年又會有什麼花樣的擺飾」。

No.4 台北天母｜天母搞什麼鬼18

邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」將於10月23至25日熱鬧登場！活動率先由「百鬼夜行」揭開序幕，邀請大人小孩換上搞怪裝扮，上街討糖、收集貼紙，感受天母獨有的萬聖節氣氛。10月24日則將在天母運動公園舉辦主題園遊會，集結特色市集、音樂演出及多元互動體驗，還有日本人氣角色「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」與「假面騎士MY-TH」現身同樂，讓粉絲近距離合影。

親子族群也別錯過！活動串聯天母商圈約250家特約店家，推出「不給糖就搗蛋」討糖活動，沿途還能探索各式萬聖節主題攤位、參加趣味遊戲，部分地點更準備限量南瓜桶，讓小朋友裝滿節日驚喜。網友也表示：「天母每年的裝扮遊行盛會，太精彩了」、「每年都有南瓜桶很棒，我孩子都參加到長大了」。

No.3 桃園藝文廣場｜桃園萬聖城

全台最萌萬聖節來了！2026桃園萬聖城首度攜手全球人氣IP Peanuts™角色史努比（Snoopy），推出7款結合拉拉山、大溪老街、永安漁港、桃園國際機場等在地景點的限定視覺，並融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，打造充滿奇幻氛圍的「Peanuts玩具屋」。現場規劃主舞台、入口意象、鬼屋及9座特色藝術裝置，還有萬聖節限定動畫秀與周邊賣店，讓大小朋友都能盡情拍照、挖掘驚喜。

桃園萬聖城將於10月24日開城，當天以開城演唱會揭開序幕，活動期間還有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姐姐、DJ電音派對及史努比見面會等精彩節目。每天晚上6時起，限定動畫秀每半小時展演5分鐘，讓史努比換上萬聖節造型亮相。無論是親子出遊、粉絲朝聖，還是相約好友拍照打卡，都能感受熱鬧又可愛的節慶魅力！網友得知消息後也開心表示：「天啊啊啊啊，好可愛！」「一向對萬聖城沒什麼興趣的我，這次被史努比燒到了！那個南瓜造型也太可愛，忍不住要衝一波了」。

No.2 SKM Park Outlets｜南瓜鎮之狐妖娶親

SKM Park Outlets高雄草衙今年推出為期近2個月的「南瓜鎮之狐妖娶親」活動，打造濃濃日式妖怪氛圍！現場設置「狐妖幻境」、「夜行南瓜町」、「妖影之門」、「妖界候車亭」及「百鬼迎親號」五大必拍據點，讓遊客彷彿走進奇幻的妖狐世界。萬聖節當天還有重頭戲「百鬼大遊行」，邀請民眾穿上萬聖節、和風或狐妖主題裝扮，一起加入熱鬧的迎親隊伍。若來不及報名遊行也別擔心，還有萬聖故事活動、彩繪專屬面具體驗，10月22日至11月1日打卡萬聖節主題造景即贈限量好禮。

想和狐妖近距離互動的人，也別錯過「百鬼合影會」，有機會與狐妖們同框拍照，留下難忘的萬聖節紀念。有網友提醒：「今年只有在廣場表演，狐妖娶親的隊伍從人群中穿過去走進表演區域，所以想拍到表演，最好傍晚6點就去廣場卡位」。

No.1 六福村｜墓碑鎮10週年：決戰時刻

今年萬聖節，六福村《墓碑鎮10週年：決戰時刻》正式回歸！9月12日至11月22日，美國大西部主題區將化身詭譎恐怖的「墓碑鎮」，沉睡十年的封印逐漸鬆動，鬼娃芮妮將加入日間遊行，夜晚更有高達5米的巨型惡靈「鹿魔」現身街頭，帶來令人屏息的驚悚體驗。除了日夜兩場遊行，園區還推出沉浸式「惡靈餐廳」，包含骷髏王盛宴、亡靈屍骨特餐及膽顫魂飛特餐，讓遊客深入墓碑鎮的亡靈故事；喜歡可愛風格的人，今年還有同步登場的「Snoopy萬聖祭」，準備以南瓜園、巨型Snoopy裝置與特色巴士，為暗黑氛圍增添療癒亮點。

想挑戰膽量或帶小朋友一起討糖，六福村也安排了豐富玩法！活動期間每週五及假日下午3時30分，除了能跟著吉祥物「哈比」大聲喊出「不給糖就搗蛋」，還能參加變裝活動，化身英雄、魔女或獵人，加入墓碑鎮的冒險行列。活動期間另推出萬聖主題變裝票599元、13:00後午後票699元等優惠，只要符合全身70%變裝等條件，就能盡情享受節慶氣氛。

無論想體驗驚悚遊行、挑戰沉浸式餐廳，還是與史努比拍照打卡，都能在六福村一次感受恐怖與可愛交織的萬聖節魅力。網友實際走訪後分享：「今年六福村墓碑鎮10週年，表演很精彩，一定要留到晚上」、「這邊除了很多角落都有史努比可以拍以外，還有史努比商店可以逛」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月6日至2026年10月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章以輿情聲量盤點2026年全台10大萬聖節人氣活動，整理各地活動日期、地點與特色，從樂園驚悚遊行到商圈討糖、親子變裝與拍照造景，提供民眾週末出遊參考。

  • 六福村推出墓碑鎮10週年：決戰時刻，結合日夜遊行、惡靈餐廳與變裝優惠，還有Snoopy萬聖祭同場加持，兼具驚悚、可愛與優惠話題，因此討論聲量最高。

  • 像桃園萬聖城主打史努比限定造景，SKM Park有日式妖怪與百鬼大遊行，天母、海安商圈則強調商圈討糖與變裝遊行；衛武營、華泰名品城和麗寶樂園也都有適合親子同樂的節慶內容。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#萬聖節 #主題樂園

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

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2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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