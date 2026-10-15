2026居家佈置新品太燒！IKEA藝術家聯名599元起、寬庭台北新店開幕，邵雨薇也愛

想讓每天回家都像住進五星級飯店？頂級寢居美學品牌KUAN'S LIVING寬庭，全球最新概念店正式進駐台北微風廣場復興館1樓，將義大利精緻工藝、當代藝術與頂級寢具融入生活空間。開幕活動更邀請邵雨薇、温昇豪現身，分享各自的睡眠習慣與居家美學，原來想提升生活幸福感，從每天接觸的寢具開始就很有感！

2026居家新品1. 寬庭全球最新概念店進駐微風！

寬庭全新概念店以簡潔線條、柔和弧形打造舒適空間，更結合德國當代藝術家Aurel K. Basedow的裝置藝術，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier的手工漆器，讓逛寢具店也像欣賞一場居家美學展。

圖片來源：品牌提供。頂級寢居美學品牌Kuan's Living寬庭全球最新概念店

除了展示頂級寢具，店內也提供一對一專屬諮詢服務，依照個人睡眠習慣、居家環境與喜好，協助挑選合適材質。品牌更推出高級訂製系列，從尺寸、色彩到材質都能依需求規劃，打造專屬自己的舒適臥室。

圖片來源：品牌提供。Kuan's Living寬庭全新概念店 嶄新空間設計讓藝術與頂級寢居相互映襯

圖片來源：品牌提供。Kuan's Living寬庭全新概念店 展現頂級寢居的美學靈感

邵雨薇分享居家美學！最愛像嬰兒肌膚般柔軟的寢具

邵雨薇對寢具可是相當講究！這次她體驗寬庭義大利原裝GIZA埃及長纖細棉Angel Skin®寢飾，主打如嬰兒肌膚般細緻柔軟的觸感。她挑選寢具時，除了重視親膚感，也特別在意透氣性，以及多次清洗後能否維持舒適質感。談到理想臥室，邵雨薇偏愛柔和色彩、舒服的光線，搭配自己精心挑選的寢飾，讓回家成為一天中最放鬆的時刻。

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温昇豪重視睡眠修復！天然纖維舒適層成亮點

工作行程忙碌的温昇豪，則特別重視休息品質。這次他體驗由荷蘭工坊手工製作的「寬庭・舒適層」，結合天然馬毛、羊毛、有機棉與亞麻等材質，打造兼具支撐力、包覆感與透氣性的睡眠體驗。對經常投入拍攝工作的温昇豪來說，結束忙碌行程後，回家好好睡上一覺，就是最直接的充電方式。他也以「品味」形容全新概念店，認為從材質到空間設計，都能感受到對生活細節的講究。

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頂級嬰幼兒寢具也有！天然材質打造溫柔呵護

除了成人寢具，寬庭也推出Baby嬰幼兒精品系列，包含義大利原裝GIZA埃及棉寢飾、法國手挑白鵝絨嬰幼兒被，以及手工拉製的春牡丹頂級長纖蠶絲嬰幼兒被，將天然材質與細緻工藝融入寶寶的睡眠日常，也為新手爸媽提供質感送禮選擇。寬庭全球最新概念店目前已於台北微風廣場復興館1樓亮相，喜歡居家佈置、精品寢具，或正在規劃新家的人，不妨親自走訪，尋找提升日常舒適感的靈感。

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IKEA全新KONSTRUNDA系列以「讓藝術品人人都負擔得起」為理念，集結7位藝術家與設計師，以「自由、快樂、無所畏懼」為創作精神，將大膽色彩、幾何線條與趣味造型融入日常家具。從天然松木、柔軟織品到玻璃裝飾，每件作品都充滿獨特個性，讓藝術不只存在於美術館，也能成為生活的一部分。

IKEA造型椅凳1,299元起！松木雕塑設計超吸睛

這次最有特色的單品之一，就是宛如立體雕塑的松木椅凳！設計師Lisa Hilland以圓潤起伏的椅面搭配高低錯落的圓柱椅腳，打造充滿趣味的造型椅凳（3,499元），擺在家中就像一件藝術作品。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA松木椅凳出自設計師 Lisa Hilland，以圓潤起伏的椅面搭配高低錯落的圓柱椅腳，從不同角度都能看見富有變化的雕塑，讓實用家具也多了一點趣味與想像

另一位設計師Andu Masebo則推出兩款松木椅凳，包括亮眼藍色幾何椅凳（1,299元），以及保留天然木紋的立方造型椅凳（1,299元），簡單搭配就能為居家空間增添設計感。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA 椅凳由設計師 Andu Masebo使用厚實松木製成，以俐落三角柱造型，搭配大膽的藍色漆面，鮮明又充滿個性

IKEA藝術地毯、藍色掛毯登場！客廳瞬間變身小藝廊

想讓房間更有個性，地毯與掛毯也是改造空間的好選擇！設計師Akanksha Deo打造的飽和藍色掛毯（2,499元），以鮮明色彩成為牆面焦點，無論單獨懸掛或搭配其他裝飾都很吸睛。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA掛毯以大面積飽和藍色為空間注入活力，頂部細孔方便掛上牆面，可單獨懸掛，也能搭配其他畫作與牆面裝飾，輕鬆創造視覺焦點

另外，黑白條紋地毯（3,499元）以粗線條與鋸齒狀邊緣呈現幾何美感，適合喜歡極簡又帶點個性的居家風格；另一款繽紛圖樣地毯（8,999元），則透過鮮明色彩與不規則圖案，讓客廳多了活潑氛圍。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA地毯以大膽的粗黑白條紋與獨特的鋸齒狀幾何邊緣，透過強烈對比與不規則形狀，讓地面成為展現個性的藝術畫布

圖片來源：品牌提供。帶有鮮明色彩與趣味圖樣的KONSTRUNDA地毯，為空間增添富層次與動感

IKEA質感家飾599元起！波浪花瓶、橘色擺飾超值得收藏

如果不想更換大型家具，也能從小物開始改造！KONSTRUNDA系列推出多款藝術感裝飾，像是紅黑配色靠枕套（599元），以棕櫚葉圖案為靈感，輕鬆為沙發換上新風貌；黑白條紋花瓶（699元）則以層疊圓環造型打造強烈視覺效果，單獨擺放就很有特色。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA銀色效果裝飾品運用鏡面銀漆玻璃與流動線條打造，呈現截然不同的視覺感受

另外，亮眼橘色拱形裝飾品（1,499元）結合波浪線條，充滿俏皮藝術感；透明綠色玻璃裝飾品（899元）則以口吹玻璃搭配流動曲線，展現柔和又夢幻的視覺效果。喜歡低調風格的人，也可以選擇消光黑色不對稱花瓶（899元），為空間增添沉穩質感。

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA花瓶帶來大膽黑白條紋與與層疊圓環造型，兩種不同尺寸既能搭配花材，也能單獨作為裝飾，以鮮明對比為居家增添藝術個性

圖片來源：品牌提供。KONSTRUNDA橘色裝飾品以拱形輪廓結合波浪線，搭配亮眼橘色，讓小型擺飾也有十足存在感