2026-10-15 08:43 卡娃思 / 開心趴趴走
偽出國尋寶樂，超好逛的「唐吉訶德」台灣首家【DONKI西門店】，24小時全年無休營業日本折扣連鎖店
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：DONKI西門店主打24小時營業與偽出國尋寶感。
- 重點二：文章推薦美妝、零食、生鮮等10類熟齡好物。
- 重點三：西門店還有日本直送生鮮與熟食，樓層分明。
第一次拜訪逛到暈，三個小時才走出來，第二次來還是三個小時，之後成了常客週週甚至天天都會想來，退休熟齡女享受著也可以滿足偽出國在日本的尋寶樂，超好逛的【DONKI西門店】…
前陣子臉書分享了近來幾個月在【DONKI西門店】尋寶，好友問，有那麼好逛嗎？從不曾見過這樣的我⋯
挺好逛是真的，市面上熱門寶物商品好多好多，稍不留神購物藍就爆滿，究竟有哪些是能博得熟齡眼球的幾樣好物呢？卡娃思第一次逛發掘的10個購物新歡。
一、黑眼圈和助眠救星：熱敷眼罩、眼膜
- 舒緩眼部疲勞、助眠放鬆的高人氣開架商品。
- 耳掛式熱敷眼罩，開袋即自動加溫至約 40°C，並釋放微細溫熱蒸氣循環滋潤眼周，持續時間約 20 分鐘。（廠牌，花王）
- 眼膜的特點「黑眼圈的救星」，溫和漢方護眼，成分裡有艾草和薏仁蒸凝膠
二、寶石級水光感唇釉
- 日本彩妝品牌 DAISY DOLL by MARY QUANT（黛西朵兒） 推出的熱門商品「小花糖晶寶石唇釉」，妙齡女人必備的唇釉，不是唇蜜喔！
- 透明糖霜般包覆雙唇，滑順好推，沒有傳統唇蜜的厚重的黏膩感，視覺上自然好看（愛人看了都會忍不住想親親）
三、公仔泡澡球，又稱玩具入浴球、驚喜發泡錠
- 結合了沐浴與盲盒樂趣的產品，泡澡球投入水中後會產生碳酸氣泡並逐漸溶解，當外層完全融化後，裡面藏著的隨機公仔玩具就會浮出水面。
- 這類產品在台灣幾個購物平台momo 、蝦皮都相當熱銷，價格都比在日本當地貴很多。DONKI的標價有便宜一點。
- 若聯名公仔的泡澡球有促銷活動，買來贈禮還不錯。
四、日本國產水果，近年風靡全亞洲的「頂級無籽綠葡萄」，及台灣高級水果
- 有來自日本主要三大產區岡山、長野、山梨的三大品種，有麝香葡萄、貓眼、陽光胭脂紅等。
- 麝香葡萄最迷人之處，在翠綠飽滿的外觀、果肉Q彈爽脆、皮薄無籽，連皮食用都好吃的美味，同時帶有獨特香氣，有荔枝或花蜜般的濃郁麝香香氣，糖度通常高達 18 至 20 度以上。 （糖尿病有淺嚐就好）
- 台灣溫室雅君西瓜，中型大小的一個台幣199元，價格公道，物美價廉。
五、日本超紅萬能調味料「堀西」，集「香料」和「調味」的萬用粉😋
- 四種口味可選，大推不辣的「煙燻岩鹽」、「松露調味粉」。
- 優惠價一瓶1台幣300有找（網路熱銷二瓶都要610元以上）。
- 燙青菜和水煮肉食最佳佐料，和橄欖油搭配調味，有提鮮食物的口感和香氣。
六、18禁區的情趣用品，日本女性情趣與私密護理
- iroha 是日本知名情趣品牌 TENGA 旗下的女性專屬自愉與私密科技品牌，越來越重視私密處護理和保養，在熟齡女人圈越來越受到關注，私密處沐浴乳，兼顧保濕、清潔與呵護的產品。
- 芳香噴霧，有二種香氛，體貼自己在不同情境使用，解除疲憊。①芳瓣花香：浪漫花香味，提升浪漫慾望。②洋甘菊香氛：寢室、浴室空間噴點洋甘菊香氛，在疲憊時可舒緩穩定情緒。
七、日本國產米水洗面膜
二年前親友旅日贈送過，用了一陣子，好用，面膜在泡澡時按摩臉後當面膜敷臉使用，美白柔膚的效果還蠻明顯的。
八、海之寶石「海葡萄」，號稱綠色魚子醬，在追求健康與美顏的族群中大受歡迎。
- 超級健康食品沖繩旅遊必吃經典美食。
- 含有豐富的「玻尿酸（透明質酸），是保濕乳液與護膚品中常見的明星成分，對於皮膚保濕、修護與細胞修復都有所幫助。這些好處全都鎖留在高膳食纖維，每 100 克僅有 4 大卡的低熱量食材中。
- 怎麼吃呢？一張海報告訴你。
九、香脆刷嘴海鮮類零嘴「海帶芽酥」、「黑胡椒烤星鰻捲」
十、開放式廚房和熟食 / 二樓
十一、涮嘴零食點心（伴手禮）
口感酥脆有海洋的鮮味和白芝麻香，微微鹹味很涮嘴，吃起來沒什麼負擔爽口健康的零嘴，同同系列人氣商品還有烤鱈魚片、炙燒干貝、杏仁小魚乾、酥脆干貝裙帶乾等海洋系的涮嘴零食。
DONKI 西門店三大特色
- 台北市中心少有的24小時日本超市，深夜也能隨時補貨美妝或購買日本零食。
- 純日本直送生鮮：引進大量日本空運水產、現切日本和牛、高級鮮果（如草莓、麝香葡萄）以及現做日式便當與壽司。
- 偽出國的驚安尋寶體驗，店內讓人秒現身日本，西門店承襲日本唐吉訶德的經典手寫海報與洗腦主題曲。
第一次逛的注意事項及小技巧建議（網友分享資訊，卡娃思有共同的想法）
- 至少留 1～1.5小時，尤其第一次逛，很容易從零食、美妝、生活用品一路看到忘記時間
- 小技巧：先不要在前面買太多東西，有看到喜歡的可以先記住或者拍下紀錄，逛完整間的三樓層後再決定要不要買。
樓層介紹，從三樓逛，結帳在一樓
- 3樓：販售美妝、家居雜貨、零食餅乾、寵物食品等。
- 2樓：販售生鮮食品、日本鮮果、和牛、海鮮與熟食便當等。
- 1樓：設有收銀台、驚安商品區、現烤地瓜及日本美食區
店舖資訊
- 地址：台北市萬華區西寧南路123號1-3樓
- 營業時間：24小時
- 聯絡電話：(02) 2331-6811
精華 FAQ
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最吸引人的是24小時全年無休，且店內有濃厚日本唐吉訶德氛圍，從海報、主題曲到商品陳列都很像在日本逛街，能帶來偽出國的尋寶感。
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文中推薦熱敷眼罩、唇釉、泡澡球、調味粉、日本水果、情趣與私密保養品、面膜、海葡萄及各式零食，涵蓋美妝、保養、食品與生活用品。
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作者建議至少預留1～1.5小時，先逛完整棟再決定購買，避免一開始就買太多；樓層則可先從3樓逛到1樓，最後在一樓結帳最順。
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