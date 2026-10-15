紅龍煙燻起司雞塊、焗香披薩派開箱｜起司三重奏＋爆漿邪惡美味，追劇宵夜必吃！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紅龍推出煙燻起司雞塊與焗香披薩派。

紅龍推出煙燻起司雞塊與焗香披薩派。 重點二： 雞塊外酥內多汁，帶煙燻起司濃郁香氣。

雞塊外酥內多汁，帶煙燻起司濃郁香氣。 重點三：披薩派主打起司三重奏與方便宵夜食用。

這是紅龍新推出的療癒系產品。

焗香披薩派

有煙燻起司雞塊和焗香披薩派，一看到這麼罪惡的美味，手指在螢幕上停了整整三秒。三秒，不長。但那是一個男人在「理智」與「欲望」之間掙扎的全部時間。

我輸了。光榮的輸了。

收到包裹時，酪梨和小屁孩們就一直要我趕快用給他們吃，真是一刻也不能等。

這次買的紅龍新品

煙燻起司雞塊

焗香披薩派

❣️煙燻起司雞塊：

雞塊一直都是紅龍最受歡迎的產品，這次更是升級再升級，添加起司讓雞塊每一口都有濃郁風味更有煙燻香氣點綴。一入氣炸鍋，整個廚房便彌漫起一種帶著罪惡感的香氣。

一口咬下就停不下來，情不自禁的一塊接一塊。金黃酥脆的外衣下包覆著多汁的內裡，起司和煙燻的氣息糾纏著，真是迷人。

酪梨吃了一塊又一塊，霸氣的詮釋她的任性。

煙燻起司雞塊

煙燻起司雞塊

❤️焗香披薩派

有三種口味，這次我訂了火腿起司和蘑菇熏雞。

焗香披薩派

❣️火腿起司焗香披薩派

外層派皮非常酥脆，充滿了奶香。加熱後有類似千層酥皮的口感，一咬下去先享受到外層的香氣和薄脆，再來就是內餡的濃郁起司包覆著鹹香火腿丁，整個味覺是非常有層次也非常享受。

火腿起司

❣️蘑菇熏雞

蘑菇熏雞一直都是我很喜歡的經典口味。

內餡的口感非常豐富，除了起司的濃郁厚實外更多了披薩紅醬的酸甜開胃，再加上熏雞肉的獨特熏香，層層疊疊的美味，說不清楚卻停不下來。

焗香披薩派都採用了起司三重奏，外層灑上帕馬森起司釋放濃郁香氣，內餡添加了莫札瑞拉起司和切達起司，讓起司香氣更飽滿也柔滑拉絲，邪惡誘人。

燻雞蘑菇焗香披薩派

📝喃喃

這次紅龍的療癒系點心，真的很不錯。尤其適合追劇時搭配，心靈滿足了、腸胃也滿足了。

而且焗香披薩派更方便，單手拿著就能吃，簡單加熱就能吃，馬上就能享受美味塞滿嘴巴的幸福感。

我最喜歡半夜寫稿時吃，一邊享受文字產出的快感，一邊享受大口吃美食的幸福。

多巴胺，真是個誠實的東西。

焗香披薩派

煙燻起司雞塊

💡加熱方式：

焗香披薩派：

1️⃣、家用烤箱200度20分鐘。

2️⃣、氣炸鍋180度15分鐘。

3️⃣、微波盧750W2分鐘、1400W1分20秒。

焗香披薩派

煙燻起司雞塊：

1️⃣、油炸鍋182°C油炸4分鐘，炸至金黃即可。

2️⃣、家用烤箱180°C正面烤 7-10 分鐘，翻面再烤 5-7 分鐘。

3️⃣、氣炸鍋180°C氣炸 7 分鐘後，再以 200°C氣炸 2~3 分鐘（份量約 10 個）。

煙燻起司雞塊

👋QA

Q、紅龍炸物推薦品項：

A、紅龍經典雞塊、煙燻起司雞塊、美式脆薯、原味多汁炸雞腿、塔香鹹酥雞、無骨炸酥肉。

Q、焗香披薩派好吃嗎？

A、我喜歡蘑菇熏雞，真是方便又美味。

🏠紅龍：

官方網站：KKLife X 紅龍 食集

Facebook粉絲專頁：KKLife X 紅龍 食集

IG粉專：紅龍 冷凍炸物領導品牌

Google商家：KKLife冷凍食品專家—玉成門市





追蹤藝式酪梨，不漏失更多訊息：