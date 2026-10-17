香港時髦打邊爐「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度登台客座晶華，7天限時開鍋！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港名店BIG JJ珍姐海鮮火鍋首度登台，於台北晶華酒店快閃7天。

香港名店BIG JJ珍姐海鮮火鍋首度登台，於台北晶華酒店快閃7天。 重點二： 主打港式打邊爐文化，結合霓虹氛圍、廣東歌與餐酒體驗。

主打港式打邊爐文化，結合霓虹氛圍、廣東歌與餐酒體驗。 重點三：套餐含三款經典湯底與台灣溫體牛、海鮮盤，並可搭配多款酒飲。

台北晶華酒店攜手香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴

【旅遊經 洪書瑱報導】







台灣溫體牛 vs 港式靚料



不用飛香港，在台就可以「打邊爐」

秋冬是大啖火鍋的季節，火鍋在各地有不同的名稱，如暖鍋，而鄰近的香港則稱為「打邊爐」！在香港被港媒譽為「香港最難訂位」之一的「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」，它從香港中環巷弄一路紅進置地廣場太子大廈，今年秋天首度將招牌港式鍋宴搬進台北晶華酒店一樓晶華會，相關活動於10月19至25日，只有七天，珍姐團隊將以最具代表性的港式火鍋、佐酒小食及餐酒文化，完整重現香港中環一位難求的熱鬧餐桌。活動主打不用飛香港，「珍姐揪友闔家組」每位1,980元，四位即可開鍋，活動期間加入「晶華會APP」並領取專屬折價券，平日預訂四位以上即享1,000元折抵優惠，親友同事餐敘不必飛香港，也能在霓虹燈、廣東歌與沸騰湯鍋交織的歡騰氛圍中，感受愈夜愈熱鬧的香港「打邊爐」文化。









晶華_BIG JJ珍姐海鮮火鍋創辦人Peter Pang此次將帶領團隊一同前來晶華進行快閃活動。







台北晶華酒店將於10月19日起攜手香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴





珍姐海鮮火鍋於2020年在香港中環開業，以不拘一格、熱鬧直率的用餐氣氛迅速走紅，更憑藉「手切肥牛、新鮮靚料」在香港火鍋界遠近馳名。品牌從蘭桂坊附近的巷弄小店出發，逐漸成為香港火鍋迷爭相訂位的人氣名店。甚至媒體更是爭相報導，如：《Time Out》雜誌曾報導過其顧客大排長龍的盛況，《The Standard》亦將其列為香港最難預訂的火鍋餐廳之一，2025年更入選美國《Food & Wine》「Global Tastemakers」全球15間最佳國際餐廳等。

在2026年，珍姐的「全球旗艦店」正式進駐香港中環置地廣場太子大廈，持續以國際化的方式演繹香港庶民火鍋，創辦人Peter Pang並不打算將火鍋變成拘謹的Fine Dining，而是希望以更好的食材、更好的酒與更完整的氛圍體驗，呈現香港人熟悉的飲食文化。從廣東歌、霓虹招牌到充滿玩心的港式幽默，到手切肥牛、精熬湯底及完整酒單，珍姐如今已創造出自我風格、成為港島獨一無二的美食社交場域。









BIG JJ珍姐海鮮火鍋遠近馳名的經典湯底之一「招牌豬骨蜆煲」以豬骨、豬腳與文蛤熬煮出濃郁鮮甜的海陸滋味。





此次來台快閃帶來三款珍姐經典湯底，包括以豬骨、豬腳與文蛤交織海陸鮮味的「招牌豬骨蜆煲」，甘香清甜的「清潤椰子竹絲雞湯」，以及溫潤濃滑、隨著涮煮愈發醇厚的「生滾無米雞粥」。套餐可任選一款湯底搭配美國無骨牛小排與台灣溫體牛大扇，以及由文蛤、鮮蝦、澎湖冰卷組成的時令海鮮盤，豐富的涮料還有鮮製雙寶手打肉滑、季節時蔬、香酥腐竹，以及大蝦多士、避風塘豆腐兩款佐酒小食，最後以蔥油生面及香炸饅頭收尾。

套餐吃不過癮的消費者亦可現場單點「台灣直送溫體牛四併」，一次品嘗橫膈膜、大扇、小扇與脆牛胸四款部位，或是美國無骨牛小排、美國翼板、澳洲橫膈膜、澳洲牛肩胛上蓋肉，以及時令鮮魚、九孔鮑等海陸好料。

珍姐不只把火鍋做得講究，更將自己定位為「一間有供應火鍋的Wine Bar」，讓酒成為餐桌體驗的重要主角。此次台北快閃特別引進珍姐限定「周生啤Ciao Beer」，這是珍姐與英雄啤酒主理人Chris經過16次反覆調整與測試完成的終極美味，選用帶有香茅與草本氣息的Sorachi Ace啤酒花，以微苦清爽的尾韻平衡火鍋的濃郁滋味，每杯320元+10%。活動酒單亦帶來伯爵茶馬丁尼、鳳梨啤酒、三得利角瓶Highball及極具香港性格的「可樂紅酒」，並推出每位599元+10%的「大口喝無限暢飲」。另精選珍姐選酒系列「Le Grande JJ Orange, Alsace」法國阿爾薩斯橘酒，每瓶2,380元+10%，延續珍姐一邊涮肉、一邊碰杯的餐酒文化。

看準企業年末聚餐逐漸從傳統桌菜走向更具主題性、互動感與話題性的聚會，台北晶華同步將多年累積的國際餐飲客座經驗導入宴會市場，推出「海外客座主題尾牙/春酒專案」，將海外人氣餐廳的料理、酒水、空間氛圍與品牌故事完整搬進宴會廳。珍姐主題宴以「到香港中環吃火鍋」為概念，包括招牌湯底、台灣溫體牛、鮮活海味，到周生啤、橘酒及佐酒小食，皆可依企業需求延伸為包場內容，搭配現場布置的香港街景、霓虹招牌與港式餐酒吧元素，讓企業賓客從進場開始，便如同置身香港中環。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，現今企業聚會不只重視餐點，更期待兼具話題性與參與感的完整體驗。晶華希望透過長年累積的國際名廚與人氣餐廳合作資源，將海外客座從餐廳延伸至宴會空間，讓企業尾牙與春酒成為讓人深刻印象的主題盛會。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

以上圖片：台北晶華提供