2026-10-17 10:02 旅遊經
濟州秋冬必探花海及必遊新景點 還能三大優惠，資訊大公開！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：濟州秋冬正值蕎麥花、粉黛亂子草與山茶花花季。
- 重點二：泰瑞航空、樂天租車與KKday推三大自由行優惠。
- 重點三：2026年濟州將新增哈利波特、航海王等主題景點。
臥屹蕎麥村的蕎麥花
【旅遊經 洪書瑱報導】
還記得《孤單又燦爛的神－鬼怪》（도깨비）嗎？劇中男主角金信(孔劉)的私有秘密基地，與女主角池恩倬(金高銀)多次相遇，以及浪漫漫步的場景，那一大片白花花的花海，那就是蕎麥花花海，現在正是花季，在濟州就能看得到喔！而且秋天的濟州島的花海不只蕎麥花，還有粉黛亂子草，還有紫芒草，而冬季也有冬柏花(山茶花)等。在這個最適合探尋濟州島的秋冬，濟州觀光公社攜手泰瑞航空（前身為德威航空）及樂天租車，推出「濟州島秋冬自由行三大優惠」活動，從機票、租車到旅遊通行證，一次集結自由行旅客所需的旅遊優惠，讓旅客輕鬆規劃濟州行程，同時以更優惠的價格探索島上豐富多元的旅遊魅力。
臥屹蕎麥村的蕎麥花(濟州 蕎麥花花季是5月跟 9月底-10月)
보롬왓（Boromwat 甫龍瓦）蕎麥花開，吸引許多遊人及新人前往拍攝取景(圖：Tim提供)
카멜리아힐（Camellia Hill 山茶花之丘）的粉黛亂子草
보롬왓Boromwat 甫龍瓦，目前除了蕎麥花、粉黛亂子草外，還有雞冠花等花卉(圖：Tim提供)
山君不離銀芒草 (圖：Tim提供)
山茶花之丘(Camellia Hill)及山茶花森林 (동백포레스트)都是賞山茶花的好所在
※.濟州目前三大優惠好康：
欲前往濟州感受花海或探索海女的故鄉，於10月31日前，凡在活動期間，在泰瑞航空、樂天租車及KKday官網上預訂，即可享有專屬優惠，讓自由行旅客前往濟州之際，其交通、島上自駕到景點通行證，三大優惠一次涵蓋，更靈活地安排行程，在旅費上精打細算，把省下來的預算留給更多美食、景點與旅遊體驗。優惠包括：
一、泰瑞航空：台灣－濟州航線機票現折新台幣500元。
二、樂天租車：註冊會員並輸入指定折扣碼，即可享5,000韓元租車優惠。
三、濟州最新旅遊通行證 NOWDA GO：於KKday訂購NOWDA GO旅遊通行證，輸入專屬折扣碼再折5,000韓元，享有折上加折優惠。
相關「濟州島秋冬自由行三大優惠」活動資訊，可至活動網頁(https://www.trinityairways.com/app/promotion/event/retrieve/tLQHe46I23BmQcTVcANxdQ==/being/n)查詢！
※.濟州秋冬氣候舒適、景色宜人，是旅遊旺季，除了省錢秘方，現在還「遊」2026濟州島秋冬新玩法！蒐羅2026濟州島必訪新景點大公開──
一、LUNA FALL 月影祈夢，走進哈利波特魔法森林──
LUNA FALL
濟州島也能遇見哈利波特的魔法世界！「哈利·波特：禁忌森林體驗」將於12月17日在LUNA FALL 月影祈夢盛大開展，帶領旅客走進以電影《哈利·波特》及《怪獸與牠們的產地》世界觀為基礎打造的沉浸式森林。全長約1至1.5公里的森林步道，透過燈光、聲光特效及沉浸式場景，重現魔法世界中的奇幻生物與經典場景。旅客更能親自參與互動體驗，包括：施展咒語點亮幽暗森林、召喚護法等，彷彿置身電影中的魔法世界。園區同時規劃聯名餐飲及官方周邊商品店，從視覺、互動到美食一次滿足，對哈利波特粉絲而言絕對是不容錯過的冬季限定體驗。
LUNA FALL
LUNA FALL
二、Jeju Waterworld 濟州水世界，與《航海王》一起航向大海盜時代──
濟州水世界
喜歡《航海王》嗎？濟州水世界推出「海賊王：大海盜時代展」，展期自2026年7月4日至2027年1月3日，將《ONE PIECE 航海王》的經典世界觀與水景、多媒體藝術及沉浸式體驗結合，打造充滿海洋冒險氛圍的主題展覽。旅客可以走進作品場景，透過真實水景與多媒體演出感受航海王的冒險世界，園區內更設有角色雕塑、互動體驗區、主題咖啡館及周邊商品店等豐富設施。不論是航海王忠實粉絲，或是想尋找親子、情侶旅遊新玩法的旅客，都能在濟州水世界享受一趟充滿趣味的沉浸式旅程。
濟州水世界
三、Pahoehoe Lava Field Park Jeju，走進濟州獨特火山熔岩地貌──
Pahoehoe
想深入認識濟州島的火山熔岩景觀，2026年全新開幕的Pahoehoe Lava Field Park Jeju值得列入行程。園區位於濟州涯月一帶，以濟州獨特的帕霍伊霍伊（Pāhoehoe）熔岩地形為主題，旅客可以實際走進熔岩地景，沿著園區步道近距離觀察火山活動留下的自然痕跡，感受濟州島歷經漫長歲月所形成的獨特地貌。園區結合自然展示、步道及休憩空間，不僅適合喜愛自然景觀與戶外散步的旅客，也非常適合作為親子旅遊的自然學習景點。園區內另設有咖啡空間，旅客可以在探索火山地貌後稍作休息，一邊品嚐咖啡，一邊欣賞濟州中山間的自然景色。
Pahoehoe_
Pahoehoe
Pahoehoe
相關濟州旅遊資訊，可至(https://www.visitjeju.net/zh/?gad_source=1&gad_campaignid=24240371015&gbraid=0AAAABEolabvNgMoSI9HXNfCWDj3TGJK96&gclid=CjwKCAjw_pzWBhAkEiwAwDCi1bPRmTyqQyU4Qa8ztroN6doP3jGWnysYgaOhbzbIlwetUG9N2KH1VhoCaMoQAvD_BwE)查詢！
以上圖片：濟州觀光公社提供
精華 FAQ
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文章指出，濟州秋冬可欣賞蕎麥花、粉黛亂子草、紫芒草與冬柏花等景觀，其中蕎麥花海更是《鬼怪》經典取景地，十分適合拍照與漫步。
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優惠包括泰瑞航空台灣－濟州航線機票現折新台幣500元、樂天租車會員輸入折扣碼可折5,000韓元，以及KKday訂購NOWDA GO旅遊通行證再折5,000韓元。
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新景點包含12月17日開展的LUNA FALL《哈利·波特：禁忌森林體驗》、2026年7月起的濟州水世界《航海王》展，以及全新開幕的Pahoehoe Lava Field Park Jeju。