濟州秋冬必探花海及必遊新景點 還能三大優惠，資訊大公開！

2026-10-17 10:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：濟州秋冬正值蕎麥花、粉黛亂子草與山茶花花季。
  • 重點二：泰瑞航空、樂天租車與KKday推三大自由行優惠。
  • 重點三：2026年濟州將新增哈利波特、航海王等主題景點。


臥屹蕎麥村的蕎麥花

 

【旅遊經 洪書瑱報導】



還記得《孤單又燦爛的神－鬼怪》（도깨비）嗎？劇中男主角金信(孔劉)的私有秘密基地，與女主角池恩倬(金高銀)多次相遇，以及浪漫漫步的場景，那一大片白花花的花海，那就是蕎麥花花海，現在正是花季，在濟州就能看得到喔！而且秋天的濟州島的花海不只蕎麥花，還有粉黛亂子草，還有紫芒草，而冬季也有冬柏花(山茶花)等。在這個最適合探尋濟州島的秋冬，濟州觀光公社攜手泰瑞航空（前身為德威航空）及樂天租車，推出「濟州島秋冬自由行三大優惠」活動，從機票、租車到旅遊通行證，一次集結自由行旅客所需的旅遊優惠，讓旅客輕鬆規劃濟州行程，同時以更優惠的價格探索島上豐富多元的旅遊魅力。



臥屹蕎麥村的蕎麥花(濟州 蕎麥花花季是5月跟 9月底-10月)


보롬왓（Boromwat  甫龍瓦）蕎麥花開，吸引許多遊人及新人前往拍攝取景(圖：Tim提供)


카멜리아힐（Camellia Hill  山茶花之丘）的粉黛亂子草


보롬왓Boromwat  甫龍瓦，目前除了蕎麥花、粉黛亂子草外，還有雞冠花等花卉(圖：Tim提供)


山君不離銀芒草 (圖：Tim提供)


山茶花之丘(Camellia Hill)及山茶花森林 (동백포레스트)都是賞山茶花的好所在


※.濟州目前三大優惠好康：

 

欲前往濟州感受花海或探索海女的故鄉，於10月31日前，凡在活動期間，在泰瑞航空、樂天租車及KKday官網上預訂，即可享有專屬優惠，讓自由行旅客前往濟州之際，其交通、島上自駕到景點通行證，三大優惠一次涵蓋，更靈活地安排行程，在旅費上精打細算，把省下來的預算留給更多美食、景點與旅遊體驗。優惠包括：

 

一、泰瑞航空：台灣－濟州航線機票現折新台幣500元。

二、樂天租車：註冊會員並輸入指定折扣碼，即可享5,000韓元租車優惠。

三、濟州最新旅遊通行證 NOWDA GO：於KKday訂購NOWDA GO旅遊通行證，輸入專屬折扣碼再折5,000韓元，享有折上加折優惠。


相關「濟州島秋冬自由行三大優惠」活動資訊，可至活動網頁(https://www.trinityairways.com/app/promotion/event/retrieve/tLQHe46I23BmQcTVcANxdQ==/being/n)查詢！



 

※.濟州秋冬氣候舒適、景色宜人，是旅遊旺季，除了省錢秘方，現在還「遊」2026濟州島秋冬新玩法！蒐羅2026濟州島必訪新景點大公開──

一、LUNA FALL 月影祈夢，走進哈利波特魔法森林──



LUNA FALL

 

濟州島也能遇見哈利波特的魔法世界！「哈利·波特：禁忌森林體驗」將於12月17日在LUNA FALL 月影祈夢盛大開展，帶領旅客走進以電影《哈利·波特》及《怪獸與牠們的產地》世界觀為基礎打造的沉浸式森林。全長約1至1.5公里的森林步道，透過燈光、聲光特效及沉浸式場景，重現魔法世界中的奇幻生物與經典場景。旅客更能親自參與互動體驗，包括：施展咒語點亮幽暗森林、召喚護法等，彷彿置身電影中的魔法世界。園區同時規劃聯名餐飲及官方周邊商品店，從視覺、互動到美食一次滿足，對哈利波特粉絲而言絕對是不容錯過的冬季限定體驗。



LUNA FALL


LUNA FALL

 

二、Jeju Waterworld 濟州水世界，與《航海王》一起航向大海盜時代──



濟州水世界

 

喜歡《航海王》嗎？濟州水世界推出「海賊王：大海盜時代展」，展期自2026年7月4日至2027年1月3日，將《ONE PIECE 航海王》的經典世界觀與水景、多媒體藝術及沉浸式體驗結合，打造充滿海洋冒險氛圍的主題展覽。旅客可以走進作品場景，透過真實水景與多媒體演出感受航海王的冒險世界，園區內更設有角色雕塑、互動體驗區、主題咖啡館及周邊商品店等豐富設施。不論是航海王忠實粉絲，或是想尋找親子、情侶旅遊新玩法的旅客，都能在濟州水世界享受一趟充滿趣味的沉浸式旅程。



濟州水世界

 

三、Pahoehoe Lava Field Park Jeju，走進濟州獨特火山熔岩地貌──



Pahoehoe

 

想深入認識濟州島的火山熔岩景觀，2026年全新開幕的Pahoehoe Lava Field Park Jeju值得列入行程。園區位於濟州涯月一帶，以濟州獨特的帕霍伊霍伊（Pāhoehoe）熔岩地形為主題，旅客可以實際走進熔岩地景，沿著園區步道近距離觀察火山活動留下的自然痕跡，感受濟州島歷經漫長歲月所形成的獨特地貌。園區結合自然展示、步道及休憩空間，不僅適合喜愛自然景觀與戶外散步的旅客，也非常適合作為親子旅遊的自然學習景點。園區內另設有咖啡空間，旅客可以在探索火山地貌後稍作休息，一邊品嚐咖啡，一邊欣賞濟州中山間的自然景色。



Pahoehoe_


Pahoehoe


Pahoehoe

 

相關濟州旅遊資訊，可至(https://www.visitjeju.net/zh/?gad_source=1&gad_campaignid=24240371015&gbraid=0AAAABEolabvNgMoSI9HXNfCWDj3TGJK96&gclid=CjwKCAjw_pzWBhAkEiwAwDCi1bPRmTyqQyU4Qa8ztroN6doP3jGWnysYgaOhbzbIlwetUG9N2KH1VhoCaMoQAvD_BwE)查詢！



以上圖片：濟州觀光公社提供

精華 FAQ

  • 文章指出，濟州秋冬可欣賞蕎麥花、粉黛亂子草、紫芒草與冬柏花等景觀，其中蕎麥花海更是《鬼怪》經典取景地，十分適合拍照與漫步。

  • 優惠包括泰瑞航空台灣－濟州航線機票現折新台幣500元、樂天租車會員輸入折扣碼可折5,000韓元，以及KKday訂購NOWDA GO旅遊通行證再折5,000韓元。

  • 新景點包含12月17日開展的LUNA FALL《哈利·波特：禁忌森林體驗》、2026年7月起的濟州水世界《航海王》展，以及全新開幕的Pahoehoe Lava Field Park Jeju。

旅遊經

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「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#花海 #景點 #濟州島

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味
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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

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2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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