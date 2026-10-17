2027年春天，你「櫻」該就在慶尚南道！

2026-10-17 11:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：慶尚南道春季賞櫻不只鎮海，還有多處特色景點。
  • 重點二：晉州、泗川、河東等地各有櫻花路與古城風景。
  • 重點三：統營、巨濟結合海景與小鎮慢旅，展現南海岸魅力。


南海 王池櫻花

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

慶南的春天，

就從一場浪漫的賞櫻之旅開始！

 

櫻花是春天最佳「代顏人」，韓國賞櫻也是許多國人春季時，最令人嚮往的風景之一，粉嫩花瓣點綴的街道、溫暖陽光下適合悠閒漫步的小徑，以及櫻花隨風飄落的寧靜村落。其中追「韓」櫻，鎮海絕對是一個不可錯過的地方，尤其在「鎮海軍港節」，對台灣旅客而言，鎮海軍港節是慶南最具代表性的春季賞櫻盛事之一，但位於韓國南部的慶尚南道，每逢春天，可不只櫻花，各地都「遊」不同色彩，都一一展現出各自魅力與美麗風景。




慶尚南道_鎮海櫻花隧道(圖：韓國觀光公社提供)


韓國南部的慶尚南道河東郡雙蹊寺十里櫻花路（하동 쌍계사 십리벚꽃길，圖：韓國觀光公社提供)


泗川船津里城

慶尚南道的櫻花之旅，或許從鎮海開始，但絕不只有鎮海，從晉州的南江與晉州城、泗川船津里城，到河東的十里櫻花路，慶南各地還藏著許多風格不同、各有特色的賞櫻景點。 沿著古老城牆綻放的櫻花、通往小村落的浪漫花徑，以及河畔綿延的春日景色，展現出有別於熱鬧賞櫻慶典的另一種魅力。不必匆忙趕往一個又一個知名景點，只要放慢腳步、自在漫遊，就能細細感受韓國春天的美好。




南海 王池櫻花路


咸陽_智安峙

 

慶南春季旅遊最迷人的特色之一，就是沿著美麗的櫻花小徑前行，還能與大海不期而遇。其中「統營」與「巨濟」是韓國南海岸具代表性的旅遊勝地，也逐漸受到台灣旅客的認識與喜愛，大大小小島嶼環繞的湛藍海洋、陽光灑落在平靜海面上的粼粼波光，以及沿著海岸延伸的小村落與巷弄，都呈現出不同於釜山或首爾的韓國風情。

 

若到統營，可以漫步於東皮郎壁畫村（東皮郎），這裡充滿童趣的巷弄，從高處眺望海景，再到江口岸一帶喝杯咖啡，享受悠閒時光。傍晚時分，柔和夕陽映照在海面與港灣上的景色，即使沒有特別安排什麼行程，也能成為旅途中難忘的回憶。到了「巨濟」，可以在風之丘與沿海道路欣賞遼闊的海洋風光，沿著海岸線兜風，或是在能眺望大海的小咖啡館坐下來休息片刻，都是旅行中簡單而美好的享受。

 

慶南的春天除了花還有「海」，是一座坐擁不同於繁華城市夜景的美，島嶼之間寧靜延伸的海景、停泊在小港口的漁船，以及迎著海風漫步的海岸步道，處處流露出韓國南海岸特有的溫暖與純樸情調。慶南旅行的魅力，不只存在於知名觀光景點之中。早晨在小鎮餐館享用一頓溫暖的早餐，白天漫步在櫻花盛開的巷弄，午後走進一間面海咖啡館，靜靜享受悠閒時光。也可以逛逛傳統市場、品嚐在地美食，走訪老街與特色小店，近距離感受當地人的日常生活。

 

從南海美麗的海岸村落、河東的茶田，到山清與咸陽的自然風光，以及居昌、陜川寧靜的散步小徑，慶南各地都有適合放慢腳步、依照自己喜歡的節奏探索的旅行角落。不一定需要華麗的景點或特別的體驗。感受季節的變化，在美麗的風景前停下腳步，細細品味旅途中平凡而溫暖的日常，就是旅行最美好的時刻。

 

在慶南，櫻花、大海、自然、文化與小鎮風情，都能串連成一段美好的旅程。欣賞春日花景後，接著走訪南海岸的美麗海景，再透過在地美食與文化體驗多停留一晚，便能發現有別於一般韓國旅遊的全新樂趣。為向台灣旅遊市場介紹慶南春季旅遊的獨特魅力，西部慶南觀光振興協議會與慶南觀光財團將於10月14日在台北國泰萬怡酒店共同舉辦觀光推介會暨B2B商談會。此次活動預計邀請慶南西部11個市郡的觀光相關人員，以及台灣主要旅行社、媒體、韓國觀光公社台北支社等代表共同參與，活動規模約80人。活動將介紹慶南各地美麗十里櫻花路的春季賞櫻景點，以及統營、巨濟等南海岸旅遊勝地，並推廣各地的自然風光、文化、美食與特色體驗。特別是針對台灣旅客喜愛的美麗風景與悠閒旅遊方式，積極向旅行業者提案，將慶南景點串聯至既有的釜山、鎮海旅遊路線，或開發在慶南停留至少一晚的全新春季旅遊商品。

 

2027年春天，若至韓國，不妨走進慶南，親眼目睹櫻花紛飛的小徑，一片寧靜美麗的大海，即能感受韓國最動人的日常風景與溫暖春光。

 

以上圖片：慶尚南道觀光財團提供

 

精華 FAQ

  • 文章重點介紹慶尚南道春季的櫻花景點與南海岸海景，包含鎮海以外的多處賞櫻路線，以及統營、巨濟等地的慢遊風光，呈現花與海並存的旅遊魅力。

  • 文中提到晉州的南江與晉州城、泗川船津里城、河東十里櫻花路，以及南海王池櫻花路、咸陽智安峙等地，強調慶南各地都有不同風格的櫻花景致。

  • 西部慶南觀光振興協議會與慶南觀光財團將於10月14日在台北舉辦觀光推介會暨B2B商談會，邀請台灣旅行社、媒體等參與，推廣春季賞櫻與南海岸旅遊商品。

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#櫻花 #賞櫻 #韓國

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味
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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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