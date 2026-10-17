2027年春天，你「櫻」該就在慶尚南道！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慶尚南道春季賞櫻不只鎮海，還有多處特色景點。

慶尚南道春季賞櫻不只鎮海，還有多處特色景點。 重點二： 晉州、泗川、河東等地各有櫻花路與古城風景。

晉州、泗川、河東等地各有櫻花路與古城風景。 重點三：統營、巨濟結合海景與小鎮慢旅，展現南海岸魅力。

南海 王池櫻花路



【旅遊經 洪書瑱報導】





慶南的春天，



就從一場浪漫的賞櫻之旅開始！





櫻花是春天最佳「代顏人」，韓國賞櫻也是許多國人春季時，最令人嚮往的風景之一，粉嫩花瓣點綴的街道、溫暖陽光下適合悠閒漫步的小徑，以及櫻花隨風飄落的寧靜村落。其中追「韓」櫻，鎮海絕對是一個不可錯過的地方，尤其在「鎮海軍港節」，對台灣旅客而言，鎮海軍港節是慶南最具代表性的春季賞櫻盛事之一，但位於韓國南部的慶尚南道，每逢春天，可不只櫻花，各地都「遊」不同色彩，都一一展現出各自魅力與美麗風景。











慶尚南道_鎮海櫻花隧道(圖：韓國觀光公社提供)







韓國南部的慶尚南道河東郡雙蹊寺十里櫻花路（하동 쌍계사 십리벚꽃길，圖：韓國觀光公社提供)







泗川船津里城

慶尚南道的櫻花之旅，或許從鎮海開始，但絕不只有鎮海，從晉州的南江與晉州城、泗川船津里城，到河東的十里櫻花路，慶南各地還藏著許多風格不同、各有特色的賞櫻景點。 沿著古老城牆綻放的櫻花、通往小村落的浪漫花徑，以及河畔綿延的春日景色，展現出有別於熱鬧賞櫻慶典的另一種魅力。不必匆忙趕往一個又一個知名景點，只要放慢腳步、自在漫遊，就能細細感受韓國春天的美好。











南海 王池櫻花路







咸陽_智安峙





慶南春季旅遊最迷人的特色之一，就是沿著美麗的櫻花小徑前行，還能與大海不期而遇。其中「統營」與「巨濟」是韓國南海岸具代表性的旅遊勝地，也逐漸受到台灣旅客的認識與喜愛，大大小小島嶼環繞的湛藍海洋、陽光灑落在平靜海面上的粼粼波光，以及沿著海岸延伸的小村落與巷弄，都呈現出不同於釜山或首爾的韓國風情。





若到統營，可以漫步於東皮郎壁畫村（東皮郎），這裡充滿童趣的巷弄，從高處眺望海景，再到江口岸一帶喝杯咖啡，享受悠閒時光。傍晚時分，柔和夕陽映照在海面與港灣上的景色，即使沒有特別安排什麼行程，也能成為旅途中難忘的回憶。到了「巨濟」，可以在風之丘與沿海道路欣賞遼闊的海洋風光，沿著海岸線兜風，或是在能眺望大海的小咖啡館坐下來休息片刻，都是旅行中簡單而美好的享受。



慶南的春天除了花還有「海」，是一座坐擁不同於繁華城市夜景的美，島嶼之間寧靜延伸的海景、停泊在小港口的漁船，以及迎著海風漫步的海岸步道，處處流露出韓國南海岸特有的溫暖與純樸情調。慶南旅行的魅力，不只存在於知名觀光景點之中。早晨在小鎮餐館享用一頓溫暖的早餐，白天漫步在櫻花盛開的巷弄，午後走進一間面海咖啡館，靜靜享受悠閒時光。也可以逛逛傳統市場、品嚐在地美食，走訪老街與特色小店，近距離感受當地人的日常生活。





從南海美麗的海岸村落、河東的茶田，到山清與咸陽的自然風光，以及居昌、陜川寧靜的散步小徑，慶南各地都有適合放慢腳步、依照自己喜歡的節奏探索的旅行角落。不一定需要華麗的景點或特別的體驗。感受季節的變化，在美麗的風景前停下腳步，細細品味旅途中平凡而溫暖的日常，就是旅行最美好的時刻。





在慶南，櫻花、大海、自然、文化與小鎮風情，都能串連成一段美好的旅程。欣賞春日花景後，接著走訪南海岸的美麗海景，再透過在地美食與文化體驗多停留一晚，便能發現有別於一般韓國旅遊的全新樂趣。為向台灣旅遊市場介紹慶南春季旅遊的獨特魅力，西部慶南觀光振興協議會與慶南觀光財團將於10月14日在台北國泰萬怡酒店共同舉辦觀光推介會暨B2B商談會。此次活動預計邀請慶南西部11個市郡的觀光相關人員，以及台灣主要旅行社、媒體、韓國觀光公社台北支社等代表共同參與，活動規模約80人。活動將介紹慶南各地美麗十里櫻花路的春季賞櫻景點，以及統營、巨濟等南海岸旅遊勝地，並推廣各地的自然風光、文化、美食與特色體驗。特別是針對台灣旅客喜愛的美麗風景與悠閒旅遊方式，積極向旅行業者提案，將慶南景點串聯至既有的釜山、鎮海旅遊路線，或開發在慶南停留至少一晚的全新春季旅遊商品。





2027年春天，若至韓國，不妨走進慶南，親眼目睹櫻花紛飛的小徑，一片寧靜美麗的大海，即能感受韓國最動人的日常風景與溫暖春光。





以上圖片：慶尚南道觀光財團提供

