10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

10月免費展覽推薦1. 《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束 《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊 展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）

台北展區：台北捷運中山藝文廊

高雄展區：高雄火車站大廳

嘉義展區：嘉義火車站大門口

免費線上展覽：《看見改變》線上展覽