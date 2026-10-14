2026-10-14 16:17 女子漾／編輯黃冠婷
台北秋日看展＋2！日本藝術家雙個展登場 療癒陶偶、愛馬仕得獎藝術家華麗新作一次看
10月想在台北安排一場藝文小旅行，又多了兩個新選擇！白石畫廊台北同步帶來兩位日本藝術家的個展，日本新銳藝術家寺倉京古首度在台舉辦個展《小日夢》，以療癒的孩童陶雕捕捉日常裡的小小希望；曾奪下愛馬仕國際方巾設計大賽首獎的京森康平，則以《繁相．成我》帶來截然不同的華麗視覺，更跨界攜手台北酒吧推出限定「藝術特調」，從可愛療癒到華麗繁複，一次感受兩種日本當代藝術風格。
日本藝術家寺倉京古首次台灣個展！療癒「孩子陶偶」藏著小小希望
1994年出生於日本岐阜縣的寺倉京古，畢業於東京藝術大學工藝陶藝碩士，擅長以陶土手捏、瓷土泥漿澆鑄等方式，創作一系列以「孩子」為核心的立體作品。這次《小日夢》也是她首次在台灣舉辦個展，展出多件不同姿態的孩童雕塑，有的乘著雲朵遠望、有的靜靜睡去，也有孩子走進雨天與雪日，圓潤柔和的造型自帶療癒感。
其中「雲上的孩子」象徵每個人對未來懷抱的希望與祈願，「日常生活中的孩子」則捕捉平凡生活裡容易被忽略的小小喜悅。寺倉認為夢境與現實並沒有絕對界線，遙遠的理想與希望，或許早已藏在日常的小事裡。陶土從柔軟泥土經燒製後成為能長久保存的材質，也像把每個人心中曾經存在的純真凝結下來，讓大人在作品前重新遇見曾經的自己。
《小日夢：寺倉京古個展》
- 展期：2026年10月3日至11月7日
- 地點：白石畫廊台北
- 看點：寺倉京古台灣首次個展、孩童陶雕、雲朵與夢境意象
愛馬仕方巾設計大賽首獎藝術家來台！京森康平打造超華麗《繁相．成我》
如果寺倉京古的作品是溫柔療癒，京森康平的《繁相．成我》則走向極致華麗。1985年出生於日本愛媛縣的京森康平，從酪農家庭一路前往東京學習設計、時尚，再赴義大利米蘭取得馬蘭戈尼學院時尚碩士學位，2020年更拿下愛馬仕國際方巾設計大賽首獎。他擅長將古今中外的裝飾圖紋與鮮豔色彩交織，利用礦物顏料、樹脂與金屬箔堆疊出如釉彩般華麗的視覺效果。
這次展覽把「裝飾」延伸到「自我」的概念，思考人如何透過記憶、穿著與選擇，不斷編輯自己的人生故事。一樓可以看到色彩濃烈的《自我裝飾》、《M》及《T/R》等系列與大型裝置；走上二樓，畫面突然轉為黑白，京森將老家、荷斯登牛與自我肖像等記憶帶進作品，呈現更加私密的成長經驗，兩層樓形成強烈反差。
這次還有看展之外的隱藏玩法！白石畫廊特別攜手台北大安區Bar Pine松，以京森康平作品為靈感打造「京森康平藝術特調」，展覽期間限定販售，讓藝術從畫廊一路延伸到味覺體驗。
《繁相．成我：京森康平個展》
- 展期：2026年10月3日至11月14日
- 地點：白石畫廊台北
- 看點：愛馬仕國際方巾設計大賽首獎藝術家、華麗裝飾藝術、大型現地裝置
- 限定合作：Bar Pine松推出「京森康平藝術特調」
台北10月看展新選擇！同一畫廊一次看兩種日本藝術風格
同樣從10月3日起登場，兩場展覽卻有完全不同的觀看體驗。《小日夢》透過圓潤孩童陶雕，把希望、純真與日常微小幸福具象化；《繁相．成我》則用繁複圖紋、濃烈色彩與個人記憶，重新思考「我是誰」。近期想找台北室內約會、週末看展或藝術散步行程，不妨一次把兩場展覽收進清單。
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