拒絕買到酸藍莓！掌握6個挑選祕訣 輕鬆挑出飽滿香甜好滋味

AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀察果粉是否完整均勻，通常代表藍莓新鮮度高。

觀察果粉是否完整均勻，通常代表藍莓新鮮度高。 重點二： 挑選果實要結實有彈性，避免軟爛皺皮與水分流失。

挑選果實要結實有彈性，避免軟爛皺皮與水分流失。 重點三：檢查果蒂乾爽、色澤均勻，並避開底部出汁破損。

編輯/葉佳欣撰文

這顆藍色小精靈怎麼酸到靈魂出竅？每次在超市看見一盒盒飽滿誘人的藍莓，總忍不住下手，結果回家一吃卻酸得讓人懷疑人生。其實想挑到甜滋滋又多汁的優質藍莓一點都不難，只要掌握幾個挑選小撇步，以後閉著眼睛都能挑到滿分水果。今天就來揭祕水果攤老闆不會輕易告訴妳的6個挑選祕訣，讓妳從此告別酸澀地雷。

觀察果皮表面的神祕白霜

很多人看到藍莓上面有一層霧茫茫的白粉，以為是農藥殘留或是髒污，急著把它們洗掉甚至不敢買。其實這層被稱為果粉的天然蠟質，才是新鮮與香甜的認證。果粉越完整、越均勻，代表這盒藍莓在採摘和運送過程中受到的碰撞越少，新鮮度百分百之外，累積的糖分也通常比較高。下次看到白粉鋪好鋪滿的，直接放進購物籃就對了。

挑選緊實不軟爛的果實

挑藍莓就像挑男朋友一樣，外表絕對不能鬆垮。拿起透明盒稍微搖晃一下，或是輕輕捏幾下，優質的藍莓摸起來應該是結實且具有彈性的，絕對不是軟塌塌、水水爛爛的觸感。如果果皮已經出現皺紋，或者摸起來軟趴趴的，代表它已經放置一段時間、水分與甜度都在流失，這種買回家吃起來只有滿滿的酸澀感。

盯緊果蒂凹陷處的乾爽程度

一個容易被忽略的小細節，就藏在藍莓頭頂的果蒂凹陷處。新鮮優質的藍莓，果蒂周圍應該是乾燥、緊縮且呈現自然的綠褐色或深色。如果發現果蒂處看起來濕漉漉的、甚至已經有霉斑或出水的情況，千萬不要猶豫，立刻把這盒放回架上，因為這代表水分已經滲入內部，離發霉變質只有一步之遙了。

尋找外表呈現均勻的深紫藍色

甜美的藍莓，外皮應該呈現均勻的深紫色、甚至是帶點神祕感的黑藍色。如果整盒藍莓的顏色深淺度參差不齊，那就不值得買。

藍莓要放冰箱冷藏，才能保存較久。圖/123RF圖庫

挑選圓潤飽滿身材

盡量挑選形狀圓潤飽滿的藍莓。圓潤飽滿的藍莓通常果肉飽滿多汁，糖酸比也更平衡；相對來說，過於乾扁細小的藍莓不僅果肉少、皮偏厚，酸度也往往高得讓人難以下嚥。

仔細檢查透明盒底部的乾淨度

結帳前最後一個關鍵動作，就是把整盒藍莓翻過來看一看底部的狀況。如果盒子底部殘留了黏糊糊的紫色果汁、或是壓爛的果皮，千萬別貪圖方便而將就買下。這代表這盒藍莓在運送過程中已經有部分破裂壓毀，不僅容易交叉感染，還會加速整盒水果的腐敗速度。底部乾乾淨淨、沒有汁液外漏的，才是通過嚴格考驗的優質好貨。

學會這幾招挑藍莓的實用小技巧，下次去超市採買時，就能精準避開雷區，把每一顆都甜到心坎裡的藍莓通通帶回家。享受健康美味。

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