《小王子》出版80周年 碧潭化身小王子星球，打造夢幻水岸童話！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 碧潭推出《小王子》80周年地景裝置展。

碧潭推出《小王子》80周年地景裝置展。 重點二： 19公尺巨型划船氣偶打造夢幻水岸童話。

19公尺巨型划船氣偶打造夢幻水岸童話。 重點三：活動結合市集、街頭表演與限定互動優惠。

新北碧潭「遇見小王子 漫遊碧潭間」地景裝置展，10月17日至12月13日浪漫登場。





【旅遊經 洪書瑱報導】

風迷全球的《小王子The Little Prince》由不僅是法國作家，還是軍事飛行員──安東尼·聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）在二戰後出版的經典作品，是一本寫給大人的童話，在適逢出版80周年之際，在坐擁山水交織的獨特景致的碧潭，於10月17日起至12月13日期間，「碧潭地景裝置展」將化身為小王子書中「視」界，邀您隨著小王子書中星光，再一次從B-612 星球(碧潭)出發，一起走進小王子，來探討了愛、孤獨、責任與人際關係的本質！







碧潭吊橋與夕陽美景相映成趣，邀您漫遊水岸、感受碧潭浪漫風光。







天鵝船悠遊湖面，交織出迷人水岸風景，適合親子同遊、悠閒漫遊。





適逢法國經典文學作品《小王子》80週年之際，新北市政府攜手全球人氣IP《小王子》，將書中的奇幻世界搬進碧潭水岸，自10月17日起至12月13日期間，打造全新的夢幻碧潭地景，這次寬達19公尺的巨型划船造型氣偶將現身碧潭，搭配湖光山色與水岸景觀，營造宛如童話故事般的沉浸式場景，邀請大小朋友一起走進小王子的星球，在碧潭重新遇見童年的感動。

今(2026)年「碧潭地景裝置展」以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，透過大型IP地景裝置及多處主題拍照區，串聯碧潭自然景觀與《小王子》經典故事元素，旅客可沿著水岸漫步、尋找小王子身影，透過拍照打卡感受作品傳遞的愛、陪伴與初心。走過80年的歲月，《小王子》持續陪伴不同世代讀者成長，展覽中也將經典IP與碧潭山水景致巧妙融合，讓80周年成為跨越世代、跨越書本與現實的一場浪漫邂逅。











碧潭地景展期間將推出魔術、雜耍等街頭演出，邀您漫遊水岸、感受藝文魅力。





活動首週10月17日至18日推出「小王子同好見面會」，民眾攜帶小王子相關周邊至現場服務台，即可兌換限量玫瑰花，數量有限、送完為止，歡迎粉絲帶著珍藏多年的《小王子》書籍或相關周邊來到碧潭，與同好交流，一起留下限定的美好回憶。今年活動加碼配合使用新北幣， 凡具備「我的新北市APP」會員資格，並完成活動指定任務後，即可至現場「新北幣服務台」，透過APP掃碼領取價值100元新北幣合作店家優惠券，提醒小秘訣，先下載我的新北市APP，註冊成為會員後，可加速新北幣服務臺掃描獎勵QR碼之時間。





展期期間，新北市各局處也將攜手推出系列活動，讓碧潭不只有小王子，更有豐富的市集、咖啡及藝文體驗。每週日，以及10月24、25日，農業局將辦理「希望市集」及「小青新咖啡節」，推廣新北在地小農農產品；經濟發展局與DCC碧潭廣場則於10月31日、11月1日、21日及22日下午3時至晚間6時，在碧潭吊橋下推出「街頭魔法 藝術再現」，帶來魔術、雜耍、特技及泡泡秀等精彩演出，並搭配LINE會員優惠活動，邀請民眾邊逛邊玩、享受水岸午後時光。









此外，DCC碧潭廣場推出「尋找小王子」活動，民眾走進碧潭風景區，尋找並拍下任一座小王子IP裝置，加入碧潭廣場LINE會員，再上傳分享Facebook粉絲團指定貼文，就有機會抽中精美小禮，共抽出5名，大家不妨用鏡頭捕捉與小王子相遇的每一刻，帶回碧潭的奇幻旅程證明。



新北市政府觀光旅遊局表示，此次「遇見小王子 漫遊碧潭間」，將經典IP與自然景觀、藝文活動及在地特色相互串聯，打造適合親子、朋友及旅客漫遊、拍照與休閒的水岸新亮點，民眾可循著星光來到碧潭，尋找小王子的足跡，在山水與童話交織的場景中，重溫愛與陪伴的感動，讓每一次相遇，都成為值得收藏的美好回憶。

相關訊息可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)或「新北旅客」粉絲專頁查詢！

以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供







