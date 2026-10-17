2026-10-17 14:03 旅遊經
2026 ITF台灣國際旅展將登場 今年「遊」1600攤，現可買75折早鳥票，這樣做可免費「取」票！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場。
- 重點二：今年集結123個國家城市、共1,600攤，規模創新高。
- 重點三：早鳥票150元至14日止，捐血也可免費換取門票。
2026 ITF旅展將登場 今年「遊」1600攤，現可買75折早鳥票，這樣做可免費「取」票！圖／台灣觀光協會提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
一年一期的ITF旅展，今(2026)年邁入第40年，並以全新名稱與品牌定位出發，將正式更名為「ITF台灣國際旅展」，於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，今年策展主題為「世界旅人，台灣啟程」，1樓聚焦國際旅遊，集結各國旅遊局、航空公司、旅行社；4樓主打台灣旅遊，串聯中央及地方政府、飯店、主題樂園等參展單位。集結123個國家／城市、共1,600個攤位。日本館展出規模再創歷年新高，阿提哈德航空、太陽富國航空首度參展，全日本空輸也再度回歸。欲前往的民眾，請把握75折早鳥票，於14日止。另還可免費索取，「這樣做」即獲門票！
ITF早鳥票已上線開賣，活動今(14)日止，可於Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網及TaiTIX等六大通路購買。門票原價200元，早鳥價150元；10月15日至11月5日則可購買180元預售票。另，台灣觀光協會持續與捐血中心合作推出「捐血送門票」活動，10月31日至11月7日於北北基宜地區18個指定捐血點辦理。民眾捐血250c.c.可獲ITF門票1張，捐血500c.c.可獲2張，每人最多兌換2張，數量有限。
ITF現場集結最新資訊與遊程，掌握明年旅遊趨勢。圖／台灣觀光協會提供
航空業者於ITF現場，提供多元航線與旅遊資訊。圖／台灣觀光協會提供
ITF參展單位規劃多場表演，吸引民眾感受熱鬧氛圍。圖／台灣觀光協會提供
國人熱門出國旅遊目的地踴躍參展，今年日本館高達252個攤位，展出規模再創歷年新高，韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國、捷克等國家旅遊局皆帶來更多地方旅遊資訊與特色體驗，讓旅人不只走訪熱門城市，也能進一步深入探索世界各地。航空陣容同樣值得期待，今年共有12家航空公司參展，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空、天馬航空，以及首度參展的阿提哈德航空、太陽富國航空，睽違多年再度回歸的全日本空輸（ANA）等。
5：吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。圖／台灣觀光協會提供
國內旅遊同樣有不少新亮點。今年首度參展的溫德姆酒店集團、新北北海溫泉洲際酒店、歐樂沃築夢城堡及台中港酒店，帶來更多住宿、度假與餐飲選擇；六福旅遊集團也擴大參展規模，涵蓋親子出遊、休閒度假及餐飲住宿等不同需求。另，橘焱胡同、宜蘭縣三星地區農會及屏東市聖帝廟慈鳳宮也首度加入ITF，從餐飲、農村旅遊到宗教文化，呈現更多元的台灣旅行面貌。
※.2026 ITF台灣國際旅展：
日期：11月6日(五) 12:00~18:00；11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00
地點：台北南港展覽館一館1、4樓
官方網站：https://www.taiwanitf.org.tw/
Facebook：https://www.facebook.com/tvaitf
Instagram：https://www.instagram.com/itf_taiwan
精華 FAQ
-
旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館舉行，首日12:00開放，其餘3天為10:00至18:00，現場分布在1樓與4樓展區。
-
今年共有123個國家與城市、1,600個攤位參展，日本館規模創新高，阿提哈德航空、太陽富國航空首度加入，ANA也睽違多年回歸，航空陣容達12家。
-
即日起至14日可在Klook、KKday等6大通路買75折早鳥票，原價200元、早鳥價150元；10月31日至11月7日還可到北北基宜指定捐血點捐血換票。