2026-10-17 18:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
臺北市國旅住宿好康加碼 旅宿享優惠再抽百萬好禮
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺北市結合旅宿業加碼推出平日住宿優惠。
- 重點二：入住合法旅宿登錄即可抽百萬總獎值好禮。
- 重點三：北投溫泉等亮點景點帶動留宿臺北旅遊。
【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市擁有豐富多元的觀光資源，北投溫泉、大稻埕、台北101、西門町、貓空及松山文創園區等六處為具特色的「台灣觀光100亮點」，其中「北投溫泉」更獲選為全臺「十大觀光亮點」。
為鼓勵遊客走訪臺北、留宿臺北，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀旅局）響應交通部觀光署推動國內旅遊，除攜手臺北市旅宿業加碼推出平日住宿多元優惠，更祭出不限平、假日「臺北 Stay．好運 Come in！」住宿抽獎活動，就有機會抽中北投頂級溫泉飯店住宿券等大獎，總獎值超過100萬元。
觀傳局表示，為響應交通部觀光署「115年國旅平日住宿獎助＋生日券」活動，鼓勵民眾出遊留宿、帶動觀光消費，攜手旅宿業者共同參與，提供住宿折扣、延遲退房、餐飲抵用金及生日禮遇等多元優惠，包括「晶華酒店」連住2晚送4,000元餐飲消費抵用金、「凱達大飯店」推出住房優惠並加贈捷運一日票及消費抵用券、「柯達大飯店」系列多家旅宿分別推出房型升等、「新驛旅店」系列多家旅宿加碼延遲退房，而「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」亦推出生日專屬禮品、「泉都溫泉會館」加贈北投特色湯花皂、「台北凱撒大飯店」推出壽星住房及高鐵住房專案，提供生日好禮、美食禮遇及連住優惠等。讓旅客享受國旅獎助之餘，還能享有各家旅宿精心準備的專屬禮遇。
此外，觀傳局再加碼推出「臺北 Stay．好運 Come in！」住宿抽獎活動，即日起至11/25，無論平、假日，天天都能彈性安排臺北小旅行，只要入住臺北市合法旅宿並完成線上登錄，就有機會參加抽獎。透過中央政策地方加碼相互搭配，提供更多元的國旅選擇，同時帶動旅宿及觀光產業。
觀傳局表示，「臺北 Stay．好運 Come in！」活動獎項豐富，最大獎為價值6萬6千元的「大地酒店」270°環景浴池大地套房住宿券，入住還可享迎賓茶點及高級泡湯行程等多項體驗；另有「北投晶泉丰旅」晶泉雙臥套房一泊一食住宿券（平日）、「北投水美溫泉會館」御品套房一泊二食住宿券（平日）等頂級住宿好禮，還有高級住宿券、湯屋券等獎項，讓遊客有機會將豪華住宿與溫泉體驗一次帶回家。完整活動辦法及注意事項，請參閱「臺北 Stay．好運 Come in！」活動網頁。
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精華 FAQ
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觀傳局為響應交通部觀光署推動國旅，鼓勵民眾出遊並留宿臺北，藉由旅宿優惠與抽獎加碼，吸引更多人安排短途旅行，同時帶動住宿與整體觀光消費。
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包括晶華酒店連住2晚送4,000元餐飲抵用金、凱達大飯店加贈捷運一日票與抵用券、柯達與新驛多家旅店提供升等或延退，另有生日禮遇與高鐵住房專案。
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即日起至11/25，入住臺北市合法旅宿並完成線上登錄即可參加，平假日都適用；最大獎是價值6萬6千元的大地酒店270°環景浴池大地套房住宿券。