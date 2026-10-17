香港萬聖月／全港最大Cosplay 街頭派對 免費觀光巴士及派對電車體驗 共享精彩時刻

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港旅發局首度聯同業界推「香港萬聖月」

香港旅發局首度聯同業界推「香港萬聖月」 重點二： 10/17起連續3個周六舉辦跨區Cosplay街頭派對。

10/17起連續3個周六舉辦跨區Cosplay街頭派對。 重點三：萬聖節裝扮可免費搭觀光巴士與派對電車。

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港旅遊發展局今年擴大萬聖節慶盛事規模，聯同多個業界夥伴首次打造「香港萬聖月」，以 Cosplay 主題，在香港不同旅遊熱點，舉辦多星期街頭派對，以及城中一系列特色限定體驗，將全城化身成為一個大型的萬聖節派對，吸引旅客來港參與。

▲「2026香港萬聖月」以 Cosplay 主題，在香港不同旅遊熱點，舉辦多星期街頭派對。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲「萬聖狂歡祭．中環」皇后像廣場南側的「我在看著你」裝置藝術。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲蘭桂坊「巫師街頭派對－詭異聖域」角色扮演派對，帶來充滿萬聖節狂歡的夜晚。 圖：香港旅遊發展局／提供

全港最大型萬聖節 Cosplay 街頭派對登場 全城盛裝赴會狂歡

除了推廣兩大主題樂園的萬聖節活動外，香港旅遊局聯同置地公司、啟德體育園、蘭桂坊協會、朗豪坊及信和集團將萬聖節慶典全面升級，打造全城最大規模的跨區萬聖節 Cosplay 街頭派對，號召全城男女老幼一同盛裝投入萬聖節狂歡。

10/17起一連三個星期六，中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀等熱門旅遊地區將舉辦萬聖節街頭派對，同步上演大型電音派對、Cosplay 嘉年華、嘩鬼互動、沉浸式體驗等精彩節目，涵蓋萬聖節經典元素、熱爆動漫、電影角色、潮流藝術、本地文化如港人熟悉的「紅 Van」（紅色小巴）、廣東歌等多元主題。到了10/31萬聖夜，全城節慶氣氛將推向高潮，邀請旅客及市民一起玩盡全城。

開篷觀光巴士與「叮叮」電車萬聖節特別開放 節日裝扮旅客免費乘車

「香港萬聖月」的節慶體驗將進一步伸延到各區，香港旅遊局聯同「城巴」及「香港電車」推出萬聖節夜間免費體驗，讓旅客「邊玩邊打卡」。

「城巴」特別推出萬聖節限定「開篷觀光巴士」路線，10/17-10/18（六、日）、10/24-10/25（六、日）及10/30-10/31日（萬聖節前夕及正日）共6天晚上，將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，18:00起，每45分鐘開出一班，並在「中環皇后像廣場」、「旺角朗豪坊」、「啟德體育園」、「尖沙咀中心」四個指定位置都會增設上客點，旅客只需穿上創意萬聖節裝扮便可免費乘搭，從另一角度感受香港的萬聖節熱鬧氣氛。

與此同時，歷史悠久的「香港電車」亦會將兩架特色電車變身為「萬聖節派對電車」，同樣於上述同個時間晚上穿梭「銅鑼灣」至「上環」（西港城），18:00起，每小時開出一班。派對電車平日通常只供私人包租，今年萬聖節將特別開放讓公眾登車；穿上節日裝扮的旅客也可免費登上節日派對電車，沿途欣賞香港夜景，投入獨一無二的「叮叮」萬聖節之旅。

旅客只需穿上萬聖節裝扮，並於「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團（尖沙咀中心，帝國中心及中港城）的旗下商戶消費滿指定金額，即可於合作夥伴指定兌換點，換領免費乘車券，享用「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」的限定夜間體驗。由於載客人數有限，優惠先到先得。

▲「旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對」融合本地潮流文化、百變造型服飾與音樂表演，打造亞洲萬聖節盛事。 圖：香港旅遊發展局／提供

打卡分享「香港萬聖月」精彩時刻 贏取精美禮品

為鼓勵全城分享節慶歡樂，香港旅遊局於「香港萬聖月」活動期間推出社群媒體有獎活動。旅客只需於社群平台 Instagram 上傳在香港拍攝、展現香港萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註，即有機會贏取精美禮品，包括 Trip.com 的旅遊優惠，作品更有機會於香港旅遊局官方宣傳平台展示，向全球展示香港獨特的節慶魅力。活動詳情與資訊，請於10月中密切留意「Discover Hong Kong」各社交平台之公布。

◉ 活動詳情請參閱「香港旅遊發展局」的「DiscoverHongKong」旅遊資訊平台之「香港萬聖月」活動網頁

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