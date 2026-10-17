第一次去大陸怎麼玩？美麗中華首來族攻略一次看

2026-10-17 20:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
第一次去大陸旅行，讓年輕人大開眼界。　圖：Shutterstock／來源
第一次去大陸旅行，讓年輕人大開眼界。　圖：Shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：首來族辦理台胞證可享證件費減免與景區優惠。
  • 重點二：支付寶、微信、12306與地圖App是初訪必備工具。
  • 重點三：先依興趣選城市，成都、西安、重慶等各有玩法。

【旅奇傳媒／編輯部報導】第一次旅行，最讓人期待的，往往不是「去了多少景點」，而是第一次走進陌生城市時，那些只有親自到訪才會遇見的驚喜。

第一次前往中國大陸也是如此，從熊貓、古都、山城夜景，到博物館、老街、地方美食與高速鐵路旅行，中國大陸擁有截然不同的城市風景。不過，對初次造訪的旅人而言，除了「去哪裡玩」，更重要的是先搞懂證件、支付方式、網路、交通、住宿、景點預約等一手資訊。

到底第一次去中國大陸要準備什麼？哪座城市適合初訪？又有哪些新玩法值得加入行程？從出發前準備到目的地選擇，初訪旅人最需要知道哪些事？讓第一次的中國大陸旅行，不只是「去過」，而是從出發前就開始期待。

01｜辦妥台胞證：首來族獨享優惠！

第一步辦妥台胞證！前往大陸旅遊，須備妥台胞證，航班與交通票券、住宿訂單、旅遊保險、緊急聯絡資料、重要文件備份。其中「台灣居民來往大陸通行證」（簡稱台胞證）辦理，若為符合首來族資格的台灣民眾，首次申辦5年期卡式台胞證可免收大陸官方證件費，在台灣委託代辦僅需支付約新台幣500至600元代辦服務費。

同時，持首次簽發台胞證的旅客，部分大陸景區提供一年內的門票減免或免費優惠。此外，目前可辦理「一次有效台胞證」（俗稱落地簽）的口岸已達100個，包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，基本能覆蓋絕大多數台灣旅客的需求。

▲搞懂支付方式，讓中國大陸之行更省心、更愜意。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源
▲搞懂支付方式，讓中國大陸之行更省心、更愜意。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

02｜下載支付 APP：搭車、外賣輕鬆訂

大陸目前行動支付已深度融入許多日常消費情境，想要輕鬆搭車和預定外賣，首選下載「支付寶」（Alipay）或「微信」（WeChat）兩大支付工具，直接用台灣手機號碼註冊、並綁定台灣信用卡即可開通付款功能。

▲中國大陸幅員廣大，在城市移動之間，掌握好交通方式非常重要。　圖：shutterstock／來源
▲中國大陸幅員廣大，在城市移動之間，掌握好交通方式非常重要。　圖：shutterstock／來源

03｜城市之間怎麼走？「鐵路12306」通行無阻

如果想一次安排大陸雙城或多城旅行，除了選擇飛機，高速鐵路也是跨城市旅行的重要選擇。中國大陸鐵路官方平台「鐵路12306」是最佳購票平台，全面採取「實名制」，無論是在網路、手機 App，還是車站現場窗口購買火車或高鐵車票，購票人的身分資料、車票資訊、持有的證件原件與乘車人本身，四者必須完全一致。官方規定可使用的證件包含台胞證；旅客購票、乘車時也須使用與訂票相符的有效身分證件。

建議提前下載「百度地圖」或「高德地圖」兩大導航地圖 APP，以及「滴滴出行」APP 都自備叫車功能，比起路邊攔車更方便。

04｜住宿怎麼選？第一次自由行，位置比房間更重要

第一次前往陌生城市，住宿地點會直接影響旅行體驗。除了考量住宿費用外，交通便利性、地鐵站距離、週邊是否有餐廳或便利商店，與前往景點是否方便也是至關重要。

若以「城市漫遊」為主，可優先選擇交通節點或熱門街區附近；如果安排多日深度旅行，也可以依照每天的行程分區住宿，減少長時間往返。尤其中國大陸城市規模通常較大，住得離景點「看起來很近」，實際移動時間可能完全不同。

第一次旅行，住宿選擇可以參考「不是離景點最近，而是離你的旅行方式最近」之重點。想一鍵成行，也可安裝「攜程旅行」（Ctrip）APP，快速掌握訂房、訂票與多種折扣優惠。

▲熱門博物館或表演秀，預訂前都須要先瞭解購票方式與預約日期。　圖：shutterstock／來源
▲熱門博物館或表演秀，預訂前都須要先瞭解購票方式與預約日期。　圖：shutterstock／來源

05｜別到了現場才問：博物館、展覽先查預約

大陸旅遊令人心動的理由多如繁星，不論是博物館、藝術展覽、文化場館、沉浸式演藝與地方特色、非遺體驗，都讓人心嚮往之。

出發前可以先確認：是否需要預約、是否採實名制、是否需要購票、開放時間、是否有指定入場時段、是否有特殊參觀規定等，尤其熱門博物館、大型展覽或特殊體驗，建議不要全部留到抵達後才安排。同時搭配咖啡店、特色餐廳、街區散步等細節安排，讓旅行的期待更接地氣。

▲古色古香的老城，揉合歷史底蘊與當代活力，展現迷人風貌。　圖：shutterstock／來源
▲古色古香的老城，揉合歷史底蘊與當代活力，展現迷人風貌。　圖：shutterstock／來源

06｜大陸千里行，始於哪裡？

如果還不知道去哪裡，與其追著「最多人去」的地方，不如先從自己的旅行興趣挑城市。

喜歡熊貓、茶館、川味美食與慢生活，試試看「成都」。喜歡夜景與城市感，看立體山城、穿樓交通、江景與夜間城市景觀，讓「重慶」成為很有辨識度的城市旅行目的地，留意腳力要好，不要把自己玩太累。

喜歡歷史文化，對古都、歷史與文化有興趣，「西安」可以從城牆、博物館、歷史遺跡一路認識城市故事。喜歡街區漫遊，老建築、咖啡館、特色街區與現代城市景觀交織，很適合把魔都「上海」「City Walk」排進旅程中，體驗上海的萬種風情。喜歡山水與慢旅行，「杭州」西湖、茶文化與江南景致，讓旅遊節奏放緩，可細品兼具城市與自然的旅行。

▲新疆喀納斯地區傳統蒙古奶宴。　圖：shutterstock／來源
▲新疆喀納斯地區傳統蒙古奶宴。　圖：shutterstock／來源

07｜第一次吃什麼？從「地方味」認識一座城市

不同城市擁有完全不同的飲食文化，透過綜藝節目、戲劇或電影中，也許味蕾與腦中記憶就被某道佳餚給烙印住了！

成都的麻辣鍋、火鍋、茶館；重慶小麵、火鍋、江湖菜；西安的小吃、肉夾饃；蘭州牛肉麵；新疆的大盤雞、烤肉、抓飯，舌尖上的滋味，讓人魂牽夢縈，也許會因為熊貓愛上成都，也可能因為一碗麵、一盤大盤雞，而愛上一座城市。

有想吃的美味餐點，找美食、排隊、點餐、叫外賣，幾款 App 是必備幫手！找餐廳看評價，安裝「大眾點評」，可以查餐廳評分、真實照片、菜單與網友避坑心得；想叫外賣、外送，安裝「美團」APP，還可買生鮮、飲料或預訂餐廳，是目前大陸市佔率最高的外賣與生活服務平台。

08｜第一次出發，怎麼找優惠？

中國大陸旅遊產品類型很多，從自由行、跟團、包車到城市深度行程都有，價格也會依季節、航班、住宿與旅遊天數有所不同。

如果正在規劃第一次旅程，可以留意留意航空公司不定期推出的促銷票價，以及不同航點的航班優惠。提早比較住宿價格與交通位置，淡旺季價差也可能相當明顯。

準備好證件與支付方式，再選一座城市，接著找自己喜歡的旅行方式，就是完美的中國大陸初體驗！第一次，就從最適合自己的那一座城市開始。

想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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精華 FAQ

  • 最重要的是先辦妥台胞證，再備齊航班與交通票券、住宿訂單、旅遊保險、緊急聯絡資料與文件備份，才能讓入境與行程安排更順利。

  • 支付方面可先裝支付寶或微信，綁定台灣信用卡即可使用；交通則建議準備鐵路12306、百度地圖或高德地圖，以及滴滴出行，方便訂票、導航與叫車。

  • 可依興趣挑城市：愛熊貓與慢生活選成都，想看夜景選重慶，偏好歷史文化選西安，喜歡城市漫遊可去上海，想放慢步調則適合杭州；美食則可從地方名菜切入認識城市。

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#大陸 #景點 #老街

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

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2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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