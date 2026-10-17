第一次去大陸怎麼玩？美麗中華首來族攻略一次看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 首來族辦理台胞證可享證件費減免與景區優惠。

首來族辦理台胞證可享證件費減免與景區優惠。 重點二： 支付寶、微信、12306與地圖App是初訪必備工具。

支付寶、微信、12306與地圖App是初訪必備工具。 重點三：先依興趣選城市，成都、西安、重慶等各有玩法。

【旅奇傳媒／編輯部報導】第一次旅行，最讓人期待的，往往不是「去了多少景點」，而是第一次走進陌生城市時，那些只有親自到訪才會遇見的驚喜。

第一次前往中國大陸也是如此，從熊貓、古都、山城夜景，到博物館、老街、地方美食與高速鐵路旅行，中國大陸擁有截然不同的城市風景。不過，對初次造訪的旅人而言，除了「去哪裡玩」，更重要的是先搞懂證件、支付方式、網路、交通、住宿、景點預約等一手資訊。

到底第一次去中國大陸要準備什麼？哪座城市適合初訪？又有哪些新玩法值得加入行程？從出發前準備到目的地選擇，初訪旅人最需要知道哪些事？讓第一次的中國大陸旅行，不只是「去過」，而是從出發前就開始期待。

01｜辦妥台胞證：首來族獨享優惠！

第一步辦妥台胞證！前往大陸旅遊，須備妥台胞證，航班與交通票券、住宿訂單、旅遊保險、緊急聯絡資料、重要文件備份。其中「台灣居民來往大陸通行證」（簡稱台胞證）辦理，若為符合首來族資格的台灣民眾，首次申辦5年期卡式台胞證可免收大陸官方證件費，在台灣委託代辦僅需支付約新台幣500至600元代辦服務費。

同時，持首次簽發台胞證的旅客，部分大陸景區提供一年內的門票減免或免費優惠。此外，目前可辦理「一次有效台胞證」（俗稱落地簽）的口岸已達100個，包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，基本能覆蓋絕大多數台灣旅客的需求。

▲搞懂支付方式，讓中國大陸之行更省心、更愜意。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

02｜下載支付 APP：搭車、外賣輕鬆訂

大陸目前行動支付已深度融入許多日常消費情境，想要輕鬆搭車和預定外賣，首選下載「支付寶」（Alipay）或「微信」（WeChat）兩大支付工具，直接用台灣手機號碼註冊、並綁定台灣信用卡即可開通付款功能。

▲中國大陸幅員廣大，在城市移動之間，掌握好交通方式非常重要。 圖：shutterstock／來源

03｜城市之間怎麼走？「鐵路12306」通行無阻

如果想一次安排大陸雙城或多城旅行，除了選擇飛機，高速鐵路也是跨城市旅行的重要選擇。中國大陸鐵路官方平台「鐵路12306」是最佳購票平台，全面採取「實名制」，無論是在網路、手機 App，還是車站現場窗口購買火車或高鐵車票，購票人的身分資料、車票資訊、持有的證件原件與乘車人本身，四者必須完全一致。官方規定可使用的證件包含台胞證；旅客購票、乘車時也須使用與訂票相符的有效身分證件。

建議提前下載「百度地圖」或「高德地圖」兩大導航地圖 APP，以及「滴滴出行」APP 都自備叫車功能，比起路邊攔車更方便。

04｜住宿怎麼選？第一次自由行，位置比房間更重要

第一次前往陌生城市，住宿地點會直接影響旅行體驗。除了考量住宿費用外，交通便利性、地鐵站距離、週邊是否有餐廳或便利商店，與前往景點是否方便也是至關重要。

若以「城市漫遊」為主，可優先選擇交通節點或熱門街區附近；如果安排多日深度旅行，也可以依照每天的行程分區住宿，減少長時間往返。尤其中國大陸城市規模通常較大，住得離景點「看起來很近」，實際移動時間可能完全不同。

第一次旅行，住宿選擇可以參考「不是離景點最近，而是離你的旅行方式最近」之重點。想一鍵成行，也可安裝「攜程旅行」（Ctrip）APP，快速掌握訂房、訂票與多種折扣優惠。

▲熱門博物館或表演秀，預訂前都須要先瞭解購票方式與預約日期。 圖：shutterstock／來源

05｜別到了現場才問：博物館、展覽先查預約

大陸旅遊令人心動的理由多如繁星，不論是博物館、藝術展覽、文化場館、沉浸式演藝與地方特色、非遺體驗，都讓人心嚮往之。

出發前可以先確認：是否需要預約、是否採實名制、是否需要購票、開放時間、是否有指定入場時段、是否有特殊參觀規定等，尤其熱門博物館、大型展覽或特殊體驗，建議不要全部留到抵達後才安排。同時搭配咖啡店、特色餐廳、街區散步等細節安排，讓旅行的期待更接地氣。

▲古色古香的老城，揉合歷史底蘊與當代活力，展現迷人風貌。 圖：shutterstock／來源

06｜大陸千里行，始於哪裡？

如果還不知道去哪裡，與其追著「最多人去」的地方，不如先從自己的旅行興趣挑城市。

喜歡熊貓、茶館、川味美食與慢生活，試試看「成都」。喜歡夜景與城市感，看立體山城、穿樓交通、江景與夜間城市景觀，讓「重慶」成為很有辨識度的城市旅行目的地，留意腳力要好，不要把自己玩太累。

喜歡歷史文化，對古都、歷史與文化有興趣，「西安」可以從城牆、博物館、歷史遺跡一路認識城市故事。喜歡街區漫遊，老建築、咖啡館、特色街區與現代城市景觀交織，很適合把魔都「上海」「City Walk」排進旅程中，體驗上海的萬種風情。喜歡山水與慢旅行，「杭州」西湖、茶文化與江南景致，讓旅遊節奏放緩，可細品兼具城市與自然的旅行。

▲新疆喀納斯地區傳統蒙古奶宴。 圖：shutterstock／來源

07｜第一次吃什麼？從「地方味」認識一座城市

不同城市擁有完全不同的飲食文化，透過綜藝節目、戲劇或電影中，也許味蕾與腦中記憶就被某道佳餚給烙印住了！

成都的麻辣鍋、火鍋、茶館；重慶小麵、火鍋、江湖菜；西安的小吃、肉夾饃；蘭州牛肉麵；新疆的大盤雞、烤肉、抓飯，舌尖上的滋味，讓人魂牽夢縈，也許會因為熊貓愛上成都，也可能因為一碗麵、一盤大盤雞，而愛上一座城市。

有想吃的美味餐點，找美食、排隊、點餐、叫外賣，幾款 App 是必備幫手！找餐廳看評價，安裝「大眾點評」，可以查餐廳評分、真實照片、菜單與網友避坑心得；想叫外賣、外送，安裝「美團」APP，還可買生鮮、飲料或預訂餐廳，是目前大陸市佔率最高的外賣與生活服務平台。

08｜第一次出發，怎麼找優惠？

中國大陸旅遊產品類型很多，從自由行、跟團、包車到城市深度行程都有，價格也會依季節、航班、住宿與旅遊天數有所不同。

如果正在規劃第一次旅程，可以留意留意航空公司不定期推出的促銷票價，以及不同航點的航班優惠。提早比較住宿價格與交通位置，淡旺季價差也可能相當明顯。

準備好證件與支付方式，再選一座城市，接著找自己喜歡的旅行方式，就是完美的中國大陸初體驗！第一次，就從最適合自己的那一座城市開始。

想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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