淡水甜點控衝了！「空服員的手作甜點」新店開幕　生乳捲、圓戚風連3天買一送一

淡水甜點地圖再加一！2017年創立的「空服員的手作甜點」正式插旗淡水，新店於10月13日開幕，不只有大片落地窗與明亮內用空間，試營運期間更祭出生乳捲、圓戚風蛋糕買一送一、燒菓子買四送一、滿額刮刮樂等活動，近期準備到淡水散步、約會，可以順便安排一場下午茶。

空服員的手作甜點插旗淡水！打造愜意下午茶空間

「空服員的手作甜點」由曾任空服員的創辦團隊打造，從食材挑選、每日手工製作到包裝都講究細節。全新淡水店以大片落地窗引進自然光，打造明亮寬敞的甜點空間，未來也預計舉辦讀書會、食材分享會、甜點DIY、小型講座等活動，讓門市不只是買甜點，也能坐下來慢慢享受淡水的悠閒步調。

圖片來源：官方提供

生乳捲、圓戚風買一送一！開幕優惠一次看

這次最值得筆記的就是連續3天「買一送一」！10月16日至18日，人氣生乳捲、圓戚風蛋糕推出同品項買一送一，包括淡水、中山、忠孝門市都能享有優惠；此外，試營運期間還有燒菓子買四送一、滿額刮刮樂等活動。

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- 生乳捲、圓戚風買一送一：10/16～10/18，同品項買一送一，季節商品、小點心除外；限淡水、中山、忠孝門市，板橋店不適用。

- 燒菓子買四送一：10/13～10/31，任選5個燒菓子，最低價品項免費。

- 滿額刮刮樂：單筆消費滿500元贈刮刮卡1張，有機會免費獲得價值1,580元的6吋蛋糕。

- LINE好友禮：加入官方LINE好友，即可獲得「永續小點心」1份，限淡水店兌換。

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「永續小點心」蛋糕邊邊也不浪費

淡水店另一大特色就是加入惜食概念，推出「永續小點心」。品牌將製作甜點時為維持外型而產生的蛋糕切邊，以及外觀破損、但品質無虞的餅乾重新整理，以秤重方式販售，也鼓勵消費者自備環保容器盛裝。原本可能被淘汰的甜點有了新去處，也讓甜點控能用另一種方式挖寶。

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淡水下午茶又有新選擇！從生乳捲、圓戚風到費南雪、瑪德蓮、磅蛋糕，「空服員的手作甜點」淡水店開幕就端出一系列優惠，其中10月16日至18日限定3天的買一送一最值得把握。想趁秋天到淡水走走，不妨把新店一起收進下午茶清單。