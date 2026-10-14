花蓮玉里一日遊！免開車輕鬆眺望小鎮風景、探訪老宅咖啡廳與在地小吃

AI重點 文章重點整理： 重點一： 玉里車站周邊可步行與騎車慢遊，免開車也能玩遍小鎮。

玉里車站周邊可步行與騎車慢遊，免開車也能玩遍小鎮。 重點二： 行程串聯親山步道、板塊交界、黑熊教育與地方歷史。

行程串聯親山步道、板塊交界、黑熊教育與地方歷史。 重點三：玉里麵、臭豆腐、冰品與咖啡店展現在地飲食特色。

想去花蓮旅行，不一定每次都要往熱門景點跑！位於花蓮縣南端的玉里，有能欣賞市區風景的親山步道、特殊的板塊交界地景，也有充滿在地特色的美食與小店。即使沒有開車，也能利用步行和自行車，慢慢探索這座小鎮。

這次整理玉里車站周邊的景點、美食與特色店家，從傳統早餐、單車小旅行，到認識臺灣黑熊保育與地方歷史，再用一碗冰為旅程畫下句點，安排一趟充實又不匆忙的玉里一日遊。

玉里一日遊怎麼安排？車站周邊景點推薦

1. 玉泉寺環山步道：半小時登高欣賞玉里市景

玉泉寺環山步道是適合安排在上午的親山行程。

好走的山徑

步道以水泥路面為主，走起來相對輕鬆，可以欣賞玉里市區與周邊山景，還有機會看見火車從遠方經過。

展望很好

全程慢慢走、停下來拍照，大約半小時就能完成。如果喜歡旅行時順道走進山林、看看不同角度的城市風景，不妨把這裡排進行程。

2. 玉富自行車道：騎到歐亞板塊與菲律賓海板塊交界

想用不一樣的方式認識玉里，可以租借或使用住宿提供的自行車，沿著玉富自行車道前往歐亞板塊與菲律賓海板塊交界帶。

在田間騎腳踏車很舒服

騎車來到這裡，可以近距離認識臺灣特殊的地質環境，也能在橋上欣賞秀姑巒溪景色，是一處兼具自然景觀與地理知識的特色景點。

板塊交界帶

目前因道路施工，僅能騎到約3.1公里處，需原路折返，來回約6公里，包含拍照停留約40至45分鐘。沿途遮蔭較少，建議清晨出發，可以舒舒服服地享受涼風與田間美景。

自行車道的田園風光

3. 玉里鎮民廣場：從老校舍遺跡認識玉里斷層

玉里鎮民廣場看起來像一座普通的市區公園，裡頭卻保留了玉里國小舊校舍的川堂，記錄著地方與地震之間的歷史。

舊玉里國小川堂

民國40年的玉里大地震曾造成校舍與川堂錯落約40公分。後來經歷921大地震，考量學童安全，學校決定遷校，並留下川堂作為玉里斷層帶的紀念。

旅行時走進這樣的地方，能從眼前的建築與空間，認識課本之外的地方故事。

4. 黑熊教育館：免費認識臺灣黑熊與野生動物保育

同樣位於玉里鎮民廣場內的黑熊教育館，是一處免費參觀的小型教育空間。

全世界不同熊種的等比高度

館內展示野生動物保育相關知識，也有紀錄片與書籍，適合安排一段時間慢慢閱讀。進一步認識臺灣黑熊的生存處境與保育議題。

館區旁就是知名的玉里橋頭臭豆腐，建議先去抽號碼牌，入館參觀後，再去用餐，避免吃完氣味較重的食物後，直接進入室內展館。

可以集可愛的熊熊印章

5. 玉里協天宮：走訪花東歷史悠久的廟宇

玉里協天宮建於1875年，主祀關聖帝君，是玉里具有歷史意義的信仰中心之一。

歷史悠久的協天宮

廟內的「後山保障」匾額，相傳與當年總兵吳光亮率軍開鑿東西山道、進入當時稱為「璞石閣」的玉里有關。後來因疫病祈求神明庇佑，遂立廟並留下匾額。

後山保障匾額

若喜歡在旅行中觀察地方信仰與歷史建築，可以順道前來走走。

玉里美食推薦：在地麵食、酥脆臭豆腐與特色冰品

1. 北方早點：玉里市場旁的現做燒餅與鹹豆漿

北方早點位於玉里市場旁，很適合安排為一日遊的早餐起點。

現烤燒餅

店內提供多種燒餅配料，還能自由搭配三種餡料。燒餅現做現烤，外皮酥脆、有層次。

豐富的配料

鹹豆漿則加入油條、小蝦米與蘿蔔乾，吃起來相當有飽足感。

鹹豆漿

如果喜歡傳統中式早餐，可以早點來報到，吃飽後再開始走訪玉里市區。

2. 玉里麵：花蓮縱谷的代表性在地美食

來到玉里，當然不能錯過最具代表性的在地小吃——玉里麵。

玉里麵又稱「玉里大麵」，相傳早期受到日本麵食文化影響，戰後再經由福州師傅的製麵手藝發展，逐漸成為玉里人熟悉的日常美食。如今走在玉里市區，仍能看見不少販售玉里麵的店家，各自有不同的湯頭與調味特色。

玉里麵的麵條外觀與一般油麵相似，口感卻更加扎實、彈牙。傳統製作方式會在麵條煮熟後拌油、吹涼，讓麵條保有獨特的嚼勁。常見的吃法分為乾麵與湯麵，搭配豬肉片、豆芽、韭菜與油蔥等配料，湯麵則常以大骨湯為底，呈現簡單卻有層次的古早味。

玉里麵不只是觀光客造訪時會尋找的美食，也是許多在地人熟悉的家鄉味。如果平常喜歡麵食，來玉里不妨挑一家順路的店，親自比較不同店家的風味。

3. 玉里橋頭臭豆腐：外酥內多汁的在地名店

玉里橋頭臭豆腐是許多人提到玉里美食時會想到的店家，可以搭配黑熊教育館行程，到本店品嘗。

玉里橋頭臭豆腐

臭豆腐外層酥脆、內裡多汁，搭配九層塔增添香氣，吃起來很有特色。若遇到用餐人潮，也可以先抽取號碼牌，再到附近的鎮民廣場走走，等候叫號。

4. 玉里橋頭冰：鳳梨、楊桃乾是特色配料

吃完鹹食，接著來一碗玉里橋頭冰，為旅程增添清爽的甜味。

玉里橋頭冰

挫冰可以任選四種配料，其中鳳梨和楊桃乾特別值得一試。楊桃乾帶有酸甜滋味，入口後還有回甘的風味，是這次吃冰時最有記憶點的配料。

份量十足

除了配料選擇有特色，店家的招待也讓人感受到在地的人情味，是來玉里可以順道造訪的冰店。

5. 22號豆倉：逛完景點後喝咖啡、吃巴斯克蛋糕

逛完鎮民廣場一帶的景點後，可以到附近的22號豆倉稍作休息。

22號豆倉

巴斯克蛋糕表面微焦、內層柔軟，口感濃郁；咖啡價格也相對平易近人。若想在一整天的步行與騎車行程中安排休息時間，這裡很適合當作中途補給站。

舒服的下午茶時光

玉里很適合用慢一點的速度認識。從市區步道、板塊交界，到黑熊保育與地方歷史，再一路吃進在地美食，一天之內就能感受到這座小鎮不同的面貌。下次來花東旅行，不妨在玉里多留一天，讓行程不只是經過車站，而是真正走進地方生活。