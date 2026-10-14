2026台灣好行新推【玉里池上線】試營運買氣旺 500元輕鬆玩花東縱谷郵輪式巴士！優惠快搶光！

2026-10-14 10:22 水靜葳環遊世界366天
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣好行玉里池上、玉里光復線10月與11月試營運。
  • 重點二：玉里池上線兩人同行一人免費，每人平均僅250元。
  • 重點三：郵輪式巴士有隨車導遊，串聯花東縱谷多個景點。

超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

台灣好行】玉里池上線go! 試營運「2人成行1人免費」

郵輪式巴士」隨車導遊＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

 

 

【台灣好行】新路線試營運：玉里池上、玉里光復

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

台灣好行2026絕美新路線啟航囉！

10月、11月假日推出台灣好行「玉里池上線」「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

 

 

【台灣好行】玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【台灣好行】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家在開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）


 

台灣好行玉里池上線
台灣好行玉里池上線


那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭台灣好行輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

 

 

【台灣好行】什麼是「郵輪式巴士」？

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士


像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

 

1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士


【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

 

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

 

 

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

 

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

 

 

【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

 

火車／高鐵＋【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭【台灣好行】輕鬆啟程！

 

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花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

 

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值得一提的是，【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的【台灣好行】玉里池上線試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！

 

 

【台灣好行】玉里池上線 行程介紹、時間、亮點

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【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

 

 

【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表
台灣好行玉里池上線時刻表


切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

 

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00      玉里火車站

 

【台灣好行】玉里池上線訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

客服專線：02-23215955#9由專人服務

 

 

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

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咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

 

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紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

 

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

 

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歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

 

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而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

 

 

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

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喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

 

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逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

 

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來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

 

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今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

 

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超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)
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現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

 

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稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (28)
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位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇

 

 

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

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池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

 

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台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

 

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導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

 

金城武樹（奉茶樹）

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花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)

不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

 

伯朗大道

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花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)
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「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

 

天堂路

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而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (49)
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這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (54)
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騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

 

 

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (56)
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羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (69)
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羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (62)
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附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (59)
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羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (57)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (57)


這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

 

 

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (66)
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旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

 

 

【台灣好行DATA】

【台灣好行】玉里池上線訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【台灣好行】玉里光復線訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務
 

 

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精華 FAQ

  • 文章介紹台灣好行在10月、11月推出玉里池上線與玉里光復線試營運，皆以花蓮玉里火車站為起點，串聯縱谷南北段景點，主打免開車、低負擔的慢遊玩法。

  • 試營運期間推出2人成行1人免費，原價每人500元，兩人同行只要500元，平均每人約250元。文中也提到名額有限，熱門班次很快就被搶購一空。

  • 郵輪式巴士有隨車導遊與定點接駁，景點停留與發車時間固定，適合懶得規劃行程的旅客；一般接駁公車則沒有導覽，較彈性，可自由上下車安排自己的步調。

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環遊世界的終生旅人！樂於分享美好事物的美食旅遊作家、部落客。

#郵輪 #花東縱谷 #台灣好行 #台東旅遊 #花蓮旅遊 #打卡景點

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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台中北屯｜三木鐵板燒．228元起內用自助吧吃到飽，嚴選食材海鮮、排餐都吃的到！

台中北屯｜三木鐵板燒．228元起內用自助吧吃到飽，嚴選食材海鮮、排餐都吃的到！

2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

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海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

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