曼谷第一次怎麼玩？鄭王廟、水上市場必訪景點一篇搞定！

2026-10-14 10:18 FunTime旅遊比價
暹羅天地 ICONSIAM。圖／adobe stock
暹羅天地 ICONSIAM。圖／adobe stock

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭王廟、水上市場、唐人街是曼谷初訪必排景點。
  • 重點二：嵩越路與Central World呈現老城新潮購物漫遊。
  • 重點三：王權天空步道與泰拳館適合欣賞城市夜景與體驗行程。

身為觀光勝地的曼谷，不管是好逛的市集還是好拍的景點，或者是可以小酌娛樂的場所，都多到眼花撩亂。今天小編列出幾個曼谷必去景點，告訴你曼谷有哪些必去的超讚景點，有興趣的記得加入清單！

看詳細全文連結：【2026曼谷景點推薦】鄭王廟、水上市場！曼谷必去景點一次看

曼谷景點全攻略：曼谷吃喝玩樂分類總整理

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鄭王廟

鄭王廟。圖／adobe stock
鄭王廟。圖／adobe stock

「 鄭王廟」位於昭披耶河畔上，只要搭乘船隻來往都可以看見，潔白的廟宇佇立在河邊，被網友譽為「泰國埃菲爾鐵塔」。晚上的時候可以看見開燈的鄭王廟全身散發金黃色的光芒，搭配著河畔的夜景，真的非常漂亮，推薦可以晚上的時候搭船經過，或是可以晚餐選擇在對面河畔的餐廳吃飯，可以邊吃飯邊看美麗的河光景色哦！


小編偷偷說：鄭王廟外圍有很多泰服體驗的商家，不妨可以穿上泰服進去廟裡拍照會更有FU～

開放時間：08:00-18:00

交通方式：臥佛寺附近的8號碼頭乘船到對岸

門票：200泰銖


水上市場

水上市場。圖／adobe stock
水上市場。圖／adobe stock

搭乘小船逛市場應該是到泰國必須要體驗的活動了吧！而曼谷有兩個非常有名的水上市場：「安帕瓦水上市場」以及「丹嫩莎朵水上市場」。安帕瓦水上市場是泰國當地人比較常去的水上市場，除了購買食物及生活必需品之外，這裡還能邊搭船邊欣賞螢火蟲；而丹嫩莎朵水上市場則是較多觀光客會去的水上市場，販售的商品不是蔬果生鮮，而是海鮮燒烤、糯米飯、椰子、泰國紀念品等等。


小編小提醒：因為這兩個水上市場都在曼谷近郊，交通上會比較不方便，建議可以包車前往哦～

丹嫩莎朵水上市場營業時間：07:00-13:00（各商家營業時間不同）

安帕瓦水上市場營業時間：週五至週日14:00-21:00


唐人街

唐人街。圖／FunTime小編群
唐人街。圖／FunTime小編群

曼谷的「唐人街」對小編來說是每一次去曼谷一定會拜訪的地方，裡面賣的食物真的非常特別，有曼谷特色小吃，還有華人美食，也有很多根本不知道該怎麼稱呼的食物，能稱得上是千奇百怪的食物這邊都有，甚至還有在賣炸蟲蟲的攤販呢！而且不僅吃得好逛，這裡的街道濃濃的中國風建築也是超級美麗！不只是外國旅客會來，連泰國人也很愛來逛！


交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約5分鐘


嵩越路/松瓦路

嵩越路/松瓦路。圖／FunTime小編群
嵩越路/松瓦路。圖／FunTime小編群

2026年曼谷最熱門的景點之一，「嵩越路」誰還沒來過！坐落於曼谷老城區的嵩越路，是近年來年輕人超愛逛的地方，每個轉角都能遇見不同驚喜，從特色小店、藝文空間，到充滿巧思的街頭藝術，邊走邊逛總有新發現，甚至有些咖啡廳還會有現場爵士樂演出，邊喝咖啡邊聽音樂，整個下午都可以悠閒地待在這裡～肚子餓了也不用特別跑遠，附近就是充斥著各式米其林推薦美食的唐人街，逛累了隨時都能找間店坐下來吃東西、喝杯咖啡。很適合下午來這裡散步、拍照，再隨意找間喜歡的小店探險，不用特別安排行程，就能感受到曼谷老城區新舊交織的獨特魅力～


交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約7分鐘


Central World

Central World。圖／FunTime小編群
Central World。圖／FunTime小編群

「 Central World」可以稱得上是曼谷必逛的百貨，因為地理位置超好，對面是大家最愛掃貨的Big C，而斜對面是四面佛，後方又有水門市場，通常行程就是這裡一次走完。Central World其實非常的大，超過500多間商店可以逛，美食街的部分還包括各國異國美食，非常多元化，要不是小編只有一個胃，真的會想每一家都進去嚐嚐看。


交通方式：BTS「Chit Lom站」4號出口，步行約5分鐘

營業時間：10:00-22:00


曼谷王權玻璃天空步道 (King Power Mahanakhon)

曼谷王權玻璃天空步道。圖／KKday
曼谷王權玻璃天空步道。圖／KKday

曼谷的大京都大廈最著名的就是「王權天空玻璃步道」，是曼谷超熱門的景點，許多人紛紛跑來打卡，於高空走廊上可以直接觀賞整個曼谷高空景色，還有空中花園跟高空酒吧可以提供飲品，如需前往的人，不妨可以於日落前上來，坐到天暗，黃昏與夜晚的美都能一次觀賞到了。


交通方式：BTS「Chong nonsi站」3號出口，步行約2分鐘

天空步道營業時間：10:00-24:00（最後入場時間為23:00）


曼谷體驗行程推薦

拉差達慕拳擊館（Rajadamnern Muay Thai Stadium）

拉差達慕拳擊館。圖／KKday
拉差達慕拳擊館。圖／KKday

如果你已經走遍曼谷各大熱門景點，不妨來到世界上首座、歷史最悠久的專業泰拳體育場「拉差達慕拳擊館」，親自感受一場熱血沸騰的泰拳賽事！一進場就能感受到超濃烈的現場氣氛，頭頂的360度天幕穹頂搭配燈光與聲音特效，還會播放泰拳的由來與發展，光是開場就讓人覺得很有氣勢。讓小編印象最深刻的，還是在現場看職業選手對決的那一刻！近距離看著選手一招一式的攻防，可以直接感受到力量與技巧碰撞的震撼。尤其當泰拳傳統音樂Sarama響起，與現場觀眾跟著一起為選手歡呼，那種氣氛真的不是看影片可以比的！小編看完真的大為震撼，想體驗最道地泰拳精神的人千萬別錯過～


小編小提醒：建議事先透過線上平台購票

交通方式：從曼谷市區出發，車程約15分鐘

營業時間：週一至週五17:00-22:00


曼谷跑咖地圖：曼谷冠軍、河景、復古咖啡廳推薦

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曼谷美食地圖：從朱拉隆功大學到街邊小吃，玩曼谷跟著吃就對了！

精華 FAQ

  • 文章優先推薦鄭王廟、水上市場與唐人街，因為這些地方最能代表曼谷特色，兼具拍照、逛吃與文化體驗，適合作為初訪曼谷的核心行程。

  • 鄭王廟以河畔夜景與金色燈光聞名，還能體驗泰服拍照；安帕瓦偏向在地生活與螢火蟲，丹嫩莎朵則較觀光化，兩者都在近郊，建議包車前往。

  • 文中也推薦曼谷王權天空步道欣賞高空景色，以及拉差達慕拳擊館看泰拳賽事，前者適合看日夜景變化，後者能感受最道地的泰拳現場氣氛。

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#曼谷 #市集 #泰國旅遊 #打卡景點

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

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2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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台中北屯｜三木鐵板燒．228元起內用自助吧吃到飽，嚴選食材海鮮、排餐都吃的到！

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

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海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

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