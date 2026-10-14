2026-10-14 10:18 FunTime旅遊比價
曼谷第一次怎麼玩？鄭王廟、水上市場必訪景點一篇搞定！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鄭王廟、水上市場、唐人街是曼谷初訪必排景點。
- 重點二：嵩越路與Central World呈現老城新潮購物漫遊。
- 重點三：王權天空步道與泰拳館適合欣賞城市夜景與體驗行程。
身為觀光勝地的曼谷，不管是好逛的市集還是好拍的景點，或者是可以小酌娛樂的場所，都多到眼花撩亂。今天小編列出幾個曼谷必去景點，告訴你曼谷有哪些必去的超讚景點，有興趣的記得加入清單！
看詳細全文連結：【2026曼谷景點推薦】鄭王廟、水上市場！曼谷必去景點一次看
曼谷景點全攻略：曼谷吃喝玩樂分類總整理
更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行
鄭王廟
「 鄭王廟」位於昭披耶河畔上，只要搭乘船隻來往都可以看見，潔白的廟宇佇立在河邊，被網友譽為「泰國埃菲爾鐵塔」。晚上的時候可以看見開燈的鄭王廟全身散發金黃色的光芒，搭配著河畔的夜景，真的非常漂亮，推薦可以晚上的時候搭船經過，或是可以晚餐選擇在對面河畔的餐廳吃飯，可以邊吃飯邊看美麗的河光景色哦！
小編偷偷說：鄭王廟外圍有很多泰服體驗的商家，不妨可以穿上泰服進去廟裡拍照會更有FU～
開放時間：08:00-18:00
交通方式：臥佛寺附近的8號碼頭乘船到對岸
門票：200泰銖
水上市場
搭乘小船逛市場應該是到泰國必須要體驗的活動了吧！而曼谷有兩個非常有名的水上市場：「安帕瓦水上市場」以及「丹嫩莎朵水上市場」。安帕瓦水上市場是泰國當地人比較常去的水上市場，除了購買食物及生活必需品之外，這裡還能邊搭船邊欣賞螢火蟲；而丹嫩莎朵水上市場則是較多觀光客會去的水上市場，販售的商品不是蔬果生鮮，而是海鮮燒烤、糯米飯、椰子、泰國紀念品等等。
小編小提醒：因為這兩個水上市場都在曼谷近郊，交通上會比較不方便，建議可以包車前往哦～
丹嫩莎朵水上市場營業時間：07:00-13:00（各商家營業時間不同）
安帕瓦水上市場營業時間：週五至週日14:00-21:00
唐人街
曼谷的「唐人街」對小編來說是每一次去曼谷一定會拜訪的地方，裡面賣的食物真的非常特別，有曼谷特色小吃，還有華人美食，也有很多根本不知道該怎麼稱呼的食物，能稱得上是千奇百怪的食物這邊都有，甚至還有在賣炸蟲蟲的攤販呢！而且不僅吃得好逛，這裡的街道濃濃的中國風建築也是超級美麗！不只是外國旅客會來，連泰國人也很愛來逛！
交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約5分鐘
嵩越路/松瓦路
2026年曼谷最熱門的景點之一，「嵩越路」誰還沒來過！坐落於曼谷老城區的嵩越路，是近年來年輕人超愛逛的地方，每個轉角都能遇見不同驚喜，從特色小店、藝文空間，到充滿巧思的街頭藝術，邊走邊逛總有新發現，甚至有些咖啡廳還會有現場爵士樂演出，邊喝咖啡邊聽音樂，整個下午都可以悠閒地待在這裡～肚子餓了也不用特別跑遠，附近就是充斥著各式米其林推薦美食的唐人街，逛累了隨時都能找間店坐下來吃東西、喝杯咖啡。很適合下午來這裡散步、拍照，再隨意找間喜歡的小店探險，不用特別安排行程，就能感受到曼谷老城區新舊交織的獨特魅力～
交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約7分鐘
Central World
「 Central World」可以稱得上是曼谷必逛的百貨，因為地理位置超好，對面是大家最愛掃貨的Big C，而斜對面是四面佛，後方又有水門市場，通常行程就是這裡一次走完。Central World其實非常的大，超過500多間商店可以逛，美食街的部分還包括各國異國美食，非常多元化，要不是小編只有一個胃，真的會想每一家都進去嚐嚐看。
交通方式：BTS「Chit Lom站」4號出口，步行約5分鐘
營業時間：10:00-22:00
曼谷王權玻璃天空步道 (King Power Mahanakhon)
曼谷的大京都大廈最著名的就是「王權天空玻璃步道」，是曼谷超熱門的景點，許多人紛紛跑來打卡，於高空走廊上可以直接觀賞整個曼谷高空景色，還有空中花園跟高空酒吧可以提供飲品，如需前往的人，不妨可以於日落前上來，坐到天暗，黃昏與夜晚的美都能一次觀賞到了。
交通方式：BTS「Chong nonsi站」3號出口，步行約2分鐘
天空步道營業時間：10:00-24:00（最後入場時間為23:00）
曼谷體驗行程推薦
拉差達慕拳擊館（Rajadamnern Muay Thai Stadium）
如果你已經走遍曼谷各大熱門景點，不妨來到世界上首座、歷史最悠久的專業泰拳體育場「拉差達慕拳擊館」，親自感受一場熱血沸騰的泰拳賽事！一進場就能感受到超濃烈的現場氣氛，頭頂的360度天幕穹頂搭配燈光與聲音特效，還會播放泰拳的由來與發展，光是開場就讓人覺得很有氣勢。讓小編印象最深刻的，還是在現場看職業選手對決的那一刻！近距離看著選手一招一式的攻防，可以直接感受到力量與技巧碰撞的震撼。尤其當泰拳傳統音樂Sarama響起，與現場觀眾跟著一起為選手歡呼，那種氣氛真的不是看影片可以比的！小編看完真的大為震撼，想體驗最道地泰拳精神的人千萬別錯過～
小編小提醒：建議事先透過線上平台購票
交通方式：從曼谷市區出發，車程約15分鐘
營業時間：週一至週五17:00-22:00
曼谷跑咖地圖：曼谷冠軍、河景、復古咖啡廳推薦
泰國必買好物：泰國人氣藥妝、零食、好吃伴手禮清單
曼谷美食地圖：從朱拉隆功大學到街邊小吃，玩曼谷跟著吃就對了！
精華 FAQ
-
文章優先推薦鄭王廟、水上市場與唐人街，因為這些地方最能代表曼谷特色，兼具拍照、逛吃與文化體驗，適合作為初訪曼谷的核心行程。
-
鄭王廟以河畔夜景與金色燈光聞名，還能體驗泰服拍照；安帕瓦偏向在地生活與螢火蟲，丹嫩莎朵則較觀光化，兩者都在近郊，建議包車前往。
-
文中也推薦曼谷王權天空步道欣賞高空景色，以及拉差達慕拳擊館看泰拳賽事，前者適合看日夜景變化，後者能感受最道地的泰拳現場氣氛。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數