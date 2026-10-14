曼谷第一次怎麼玩？鄭王廟、水上市場必訪景點一篇搞定！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭王廟、水上市場、唐人街是曼谷初訪必排景點。

鄭王廟、水上市場、唐人街是曼谷初訪必排景點。 重點二： 嵩越路與Central World呈現老城新潮購物漫遊。

嵩越路與Central World呈現老城新潮購物漫遊。 重點三：王權天空步道與泰拳館適合欣賞城市夜景與體驗行程。

身為觀光勝地的曼谷，不管是好逛的市集還是好拍的景點，或者是可以小酌娛樂的場所，都多到眼花撩亂。今天小編列出幾個曼谷必去景點，告訴你曼谷有哪些必去的超讚景點，有興趣的記得加入清單！

看詳細全文連結：【2026曼谷景點推薦】鄭王廟、水上市場！曼谷必去景點一次看

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鄭王廟

鄭王廟。圖／adobe stock

「 鄭王廟」位於昭披耶河畔上，只要搭乘船隻來往都可以看見，潔白的廟宇佇立在河邊，被網友譽為「泰國埃菲爾鐵塔」。晚上的時候可以看見開燈的鄭王廟全身散發金黃色的光芒，搭配著河畔的夜景，真的非常漂亮，推薦可以晚上的時候搭船經過，或是可以晚餐選擇在對面河畔的餐廳吃飯，可以邊吃飯邊看美麗的河光景色哦！

小編偷偷說：鄭王廟外圍有很多泰服體驗的商家，不妨可以穿上泰服進去廟裡拍照會更有FU～

開放時間：08:00-18:00

交通方式：臥佛寺附近的8號碼頭乘船到對岸

門票：200泰銖

水上市場

水上市場。圖／adobe stock

搭乘小船逛市場應該是到泰國必須要體驗的活動了吧！而曼谷有兩個非常有名的水上市場：「安帕瓦水上市場」以及「丹嫩莎朵水上市場」。安帕瓦水上市場是泰國當地人比較常去的水上市場，除了購買食物及生活必需品之外，這裡還能邊搭船邊欣賞螢火蟲；而丹嫩莎朵水上市場則是較多觀光客會去的水上市場，販售的商品不是蔬果生鮮，而是海鮮燒烤、糯米飯、椰子、泰國紀念品等等。

小編小提醒：因為這兩個水上市場都在曼谷近郊，交通上會比較不方便，建議可以包車前往哦～

丹嫩莎朵水上市場營業時間：07:00-13:00（各商家營業時間不同）

安帕瓦水上市場營業時間：週五至週日14:00-21:00

唐人街

唐人街。圖／FunTime小編群

曼谷的「唐人街」對小編來說是每一次去曼谷一定會拜訪的地方，裡面賣的食物真的非常特別，有曼谷特色小吃，還有華人美食，也有很多根本不知道該怎麼稱呼的食物，能稱得上是千奇百怪的食物這邊都有，甚至還有在賣炸蟲蟲的攤販呢！而且不僅吃得好逛，這裡的街道濃濃的中國風建築也是超級美麗！不只是外國旅客會來，連泰國人也很愛來逛！

交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約5分鐘

嵩越路/松瓦路

嵩越路/松瓦路。圖／FunTime小編群

2026年曼谷最熱門的景點之一，「嵩越路」誰還沒來過！坐落於曼谷老城區的嵩越路，是近年來年輕人超愛逛的地方，每個轉角都能遇見不同驚喜，從特色小店、藝文空間，到充滿巧思的街頭藝術，邊走邊逛總有新發現，甚至有些咖啡廳還會有現場爵士樂演出，邊喝咖啡邊聽音樂，整個下午都可以悠閒地待在這裡～肚子餓了也不用特別跑遠，附近就是充斥著各式米其林推薦美食的唐人街，逛累了隨時都能找間店坐下來吃東西、喝杯咖啡。很適合下午來這裡散步、拍照，再隨意找間喜歡的小店探險，不用特別安排行程，就能感受到曼谷老城區新舊交織的獨特魅力～

交通方式：MRT「Wat Mangkon站」，步行約7分鐘

Central World

Central World。圖／FunTime小編群

「 Central World」可以稱得上是曼谷必逛的百貨，因為地理位置超好，對面是大家最愛掃貨的Big C，而斜對面是四面佛，後方又有水門市場，通常行程就是這裡一次走完。Central World其實非常的大，超過500多間商店可以逛，美食街的部分還包括各國異國美食，非常多元化，要不是小編只有一個胃，真的會想每一家都進去嚐嚐看。

交通方式：BTS「Chit Lom站」4號出口，步行約5分鐘

營業時間：10:00-22:00

曼谷王權玻璃天空步道 (King Power Mahanakhon)

曼谷王權玻璃天空步道。圖／KKday

曼谷的大京都大廈最著名的就是「王權天空玻璃步道」，是曼谷超熱門的景點，許多人紛紛跑來打卡，於高空走廊上可以直接觀賞整個曼谷高空景色，還有空中花園跟高空酒吧可以提供飲品，如需前往的人，不妨可以於日落前上來，坐到天暗，黃昏與夜晚的美都能一次觀賞到了。

交通方式：BTS「Chong nonsi站」3號出口，步行約2分鐘

天空步道營業時間：10:00-24:00（最後入場時間為23:00）

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拉差達慕拳擊館（Rajadamnern Muay Thai Stadium）

拉差達慕拳擊館。圖／KKday

如果你已經走遍曼谷各大熱門景點，不妨來到世界上首座、歷史最悠久的專業泰拳體育場「拉差達慕拳擊館」，親自感受一場熱血沸騰的泰拳賽事！一進場就能感受到超濃烈的現場氣氛，頭頂的360度天幕穹頂搭配燈光與聲音特效，還會播放泰拳的由來與發展，光是開場就讓人覺得很有氣勢。讓小編印象最深刻的，還是在現場看職業選手對決的那一刻！近距離看著選手一招一式的攻防，可以直接感受到力量與技巧碰撞的震撼。尤其當泰拳傳統音樂Sarama響起，與現場觀眾跟著一起為選手歡呼，那種氣氛真的不是看影片可以比的！小編看完真的大為震撼，想體驗最道地泰拳精神的人千萬別錯過～

小編小提醒：建議事先透過線上平台購票

交通方式：從曼谷市區出發，車程約15分鐘

營業時間：週一至週五17:00-22:00

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