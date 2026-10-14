2026-10-14 09:25 女子漾／編輯周意軒
2026萬聖節速食優惠！必勝客芋泥火山249元、肯德基130元吃炸雞，4家好康一次看
萬聖節聚餐吃什麼？今年速食品牌從比薩到炸雞都玩出新花樣！必勝客端出粉紫色芋泥火山，肯德基有130元炸雞優惠餐，摩斯推出蒟蒻特價與限量貼紙，頂呱呱則讓經典怪物攻占餐點包裝。女子漾整理2026萬聖節速食新品與優惠，聚會前先收藏！
1. 必勝客萬聖節優惠！芋泥火山249元，蜘蛛網比薩429元起
芋頭控今年有新目標！必勝客「芋霸不能火山比薩」將台灣芋頭塊、綿密芋泥、椰漿與起司結合，中央藏著濃芋流心，粉紫色魔法陣造型也很有萬聖節氣氛。原價299元，期間嚐鮮價249元。
鹹食派則可選「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」，以煙燻起司醬畫出蜘蛛網，搭配漢堡排、燻雞絲與培根，還能沾著中央麻奶火山醬一起吃，優惠價628元。不吃辣可選「濃起司漢堡排比薩」，單點429元，想升級火山餅皮則可加價199元。
3款新品自10月13日至11月2日限時限量販售，可透過全台門市、官網及PK雙饗卡APP訂購，售完為止。
2. 肯德基萬聖節！「麻油紙包雞×雞汁風味飯」打造正餐新組合
紙包雞一定要配雞汁飯，更要整份紙包雞連醬倒進飯裡，大口拌著吃！「麻油紙包雞×雞汁風味飯」打造正餐新組合，好好吃飯就從肯德基開始。
10月13日起，睽違四年的肯德基x台酒「麻油紙包雞」正式回歸，以嚴選胡麻油爆香薑母，加入台酒經典紅標米酒熬製醬汁，再透過紙包高溫封烤鎖住雞肉肉汁精華與麻油酒香。撕開紙包，暖熱麻油香隨蒸氣撲鼻而來；依個人喜好淋上隨餐附贈的米酒包，再添溫醇酒香，入口從麻油醇香帶出溫潤米酒尾韻，喚醒味蕾對這道經典聯名的熟悉記憶。
3. 摩斯萬聖節優惠！蒟蒻任選2入52元，再送造型貼紙
萬聖節零食想走可愛路線，摩斯「魔力萬聖節」可以列入清單！活動期間蒟蒻任選2入優惠價52元，適合當作下午茶小點，也能帶去辦公室分享。
購買指定萬聖節優惠商品，還可獲得「雞塊兄弟萬聖節造型貼紙」，每店限量100張、送完為止。活動至10月31日，想收貼紙記得先向門市確認指定商品與剩餘數量。
4. 頂呱呱萬聖節聯名！7大怪物現身，套餐加99元收鑰匙圈
喜歡復古恐怖電影風格，今年可以鎖定頂呱呱「TKK HORROR FEAST」！品牌攜手環球影業經典怪物系列，將科學怪人、德古拉、木乃伊、狼人等7個角色放上炸雞桶、餐盒與飲料杯，吃炸雞也能拍出萬聖節氣氛。
活動期間購買任一套餐，加價99元即可入手「TKK MONSTERS系列拼圖鑰匙圈盲袋」，共7款可收藏；套餐還能以69元加購青花椒鹹酥雞或呱呱雞脆骨。聯名活動自9月10日起登場，包裝、周邊供應與活動截止日依門市公告為準。
第二波主打四大角色，德古拉、科學怪人、狼人與半魚人，最大亮點「TKK｜MONSTERS系列桌上彈珠台」，將經典怪物角色結合復古彈珠遊戲，以桌上型尺寸打造兼具收藏與互動性的聯名周邊。閒暇時隨手遊玩，無論放在辦公桌、居家空間或朋友聚會中，都能增添一份懷舊童趣。活動期間任一消費即可享899元加購價；購買任一超值套餐、派對組合餐，則可享749元套餐升級價，數量有限、售完為止。
上述資訊整理截至2026年10月14日，優惠使用方式、門市供應與限量贈品，依各品牌最新公告為準。