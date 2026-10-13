[高雄景點]野森動物學校｜不像動物園的動物園！20種以上動物近距離互動一次滿足，完整一日遊攻略

AI重點 文章重點整理： 重點一： 野森動物學校以森林是教室、動物是老師為理念。

野森動物學校以森林是教室、動物是老師為理念。 重點二： 園區分學院課程互動動物，強調尊重動物狀態。

園區分學院課程互動動物，強調尊重動物狀態。 重點三：適合親子一日遊，含餐車、咖啡廳與遊園車。

野森動物學校今年1月正式營運後，就一直被放在阿璇口袋名單裡，阿璇跟樂爸一直相信，不只有書本才能讓孩子學到東西，帶著孩子出門走走跟實際體驗，往往能收穫更多。看了野森動物學校的介紹後，也特別喜歡「森林是教室、動物是老師」的理念，這次終於有時間帶樂樂來！

為了讓這趟旅程有最高的CP值，我們認真排了一下時間表，成功把所有的動物區都安排進去，排出一張完整的一日課表！想來野森動物學校玩得充實，好好把一天利用起來，跟著阿璇這樣走就對啦～

小學員入學報到｜拿著地圖，正式進入森林教室

第一次來到野森動物學校，入口外觀其實滿簡單的，園區外就是停車場。我們這次平日來，停車算是蠻好停，不過還沒到開園時間，售票口前竟然已經有人在等待，可見假日來訪的人潮應該不少。

停車場有一排設有屋頂的車位，可以稍微遮陽；如果假日前來，車位比較容易額滿，就可能需要停到較遠的外部停車場，會收100元清潔費。不想煩惱停車問題，從旗山轉運站搭接駁車過來也是個好選擇～

另外，有一個阿璇覺得很貼心的地方，是廁所設在園區外，還沒購票進場也可以先使用，不需要為了上廁所趕著先買票。

目前可以現場購票，也能事先透過官網線上購票。入園後我們拿到園區地圖及集章卡(追蹤IG或FB就能拿到)，今天的動物課程正式開始！

中途需要離開園區，蓋上隱形戳章即可再次入園，印章還有特別設計過，是隻小狐狸！

野森一進門就很有「動物學校」的感覺，導覽地圖化身成一本魔法書，園區裡有不同的動物學院，每一個動物空間就是一間森林教室，而動物就是今天的老師。

樂樂一入園就在研究他自己的走逛攻略～

走在園區時不時可以看到灑水降溫設備，森林裡也有不少綠意，雖然這天是大晴天，但是平常超怕熱的阿璇意外得不會感到太悶熱。

沙丘學院｜一堂生態課認識五位動物老師

第一站我們直衝沙丘部落，先去拿10:25的沙丘學院選修課號碼牌。

進入動物區前，會先進行手部消毒，鞋子也需要踩過消毒地墊才能入場，現場會控制人數及活動時間，從這些細節可以感受到園區對動物環境及衛生的重視。

第一間森林教室是狐獴的家。我們坐在木頭上沒多久，狐獴一隻隻就圍了過來，真的有種直接坐在狐獴家的感覺。

阿璇這天不小心穿了長裙，長裙意外變成狐獴的「庇護傘」，牠們一隻接著一隻靠過來，實在是又驚又喜。

如果要來這一區，還是比較建議穿著貼身一點的褲裝，也不要穿太寬鬆的衣服，互動起來會更自在。

飼育員一邊分享狐獴的生活習性，我們則在旁邊近距離觀察。狐獴本身具有很強的警戒性，對突然出現的尖銳聲音也會特別敏感，現場搖動鈴鐺時，一群狐獴瞬間有反應，真的很像被召喚一樣，讓人印象很深刻。

接著來到土撥鼠的森林教室。萬萬沒想到一進去，土撥鼠第一件事竟然是幫阿璇拆鞋帶（笑）

在觀察土撥鼠們的同時，也從飼育員的分享裡知道了一些分辨公母的小技巧。

再往裡面還有小食蟻獸及臭鼬，第一次跟這兩種動物待在同一個空間裡，真的覺得很新奇。

不過這天的小食蟻獸和臭鼬似乎比較想休息，既然動物老師今天不想上課，我們當然也就不打擾牠們。這其實也是野森動物學校讓我蠻有感的一點，因為來這裡不是每一隻動物都必須配合遊客互動，而是會以動物當天的狀態為優先。

最後還認識了一位阿璇第一次見到的動物老師──兔豚。

兔豚跟水豚算是近親，但外型卻很像兔子又有點像袋鼠，第一次看到真的會覺得很奇妙。牠們個性比較膽小，在合適的環境下可以與其他動物一起生活，觀察牠們各自在空間裡活動的樣子也很有趣。

一堂沙丘部落生態課，就這樣一次認識了：狐獴、土撥鼠、兔豚、臭鼬、小食蟻獸。對孩子來說，不只是知道這是什麼動物，而是會開始了解牠們怎麼生活、有哪些習性，以及當動物需要休息時，我們可以選擇尊重牠，才第一站就感受到這裡跟一般動物園或農場體驗很不一樣。

綿綿牧場｜走進羊群的日常生活

離開沙丘部落後，我們繼續前往綿綿牧場，其實就在隔壁很近哈～這裡不用抽號碼牌，直接到現場排隊即可。

除了熟悉的笑笑羊，這次還第一次看到泰迪羊。

羊群會自由活動，可以近距離餵食牧草，也能觀察每一隻羊的外型及個性。

有些羊比較積極，一看到牧草就馬上靠過來；有些則比較悠閒，慢慢走過來看看。

阿璇還不小心跟笑笑羊撞衫了呢（笑）

小朋友在這裡很容易玩到捨不得走，因為羊群就在身邊活動，伸手就能餵食，對孩子來說就是很直接的自然觀察課。

水豚森林浴｜和水豚老師一起慢下來

接著來到水豚森林浴。這裡同樣是現場等待入場，不需要特別抽號碼牌。

和有些動物園裡比較狹小的水豚飼養區不同，這裡有一整片活動空間及水池，水豚可以自己走動、泡水、休息。我們可以在旁邊近距離觀察，也能進行餵食互動。

但其實看水豚最有趣的地方，就是什麼都不用做。看牠們慢慢走、慢慢吃、慢慢泡水，甚至找個地方趴著休息，真的會不自覺跟著一起慢下來。

這堂「水豚森林浴」，是我覺得整天課表裡很療癒的一堂。

樹懶食光屋｜和樹懶一起享用午餐

中午我們來到樹懶食光屋。這裡算是園區裡非常重要的休息點，室內有冷氣，午餐時間來這裡吃飯、躲太陽剛剛好。

觀景窗前的位置是看樹懶的搖滾區，可以一邊用餐、一邊觀察樹懶。

如果運氣好，還有機會看到變色龍在餐廳裡的木頭上爬行，可惜今天阿龍不想上班，只能下次見啦～

我們點了排餐及兒童餐，出餐速度滿快，吃起來口味也不賴。

同行友人的牛肝蕈松露燉飯也獲得不錯的評價～

附上菜單給大家參考～

帶嫩嬰來竟然有寶寶粥可以點，飲品也大都是孩童能飲用的，價錢跟其他園區比起來不算貴，但餐點吃的出來很用心好吃，可以吹冷氣休息也很值得。

有一些平日限定的小活動可以參考一下～肯定擄獲小朋友的芳心XD

吃飽後我們到隔壁遊戲間玩了一下，裡面同樣有冷氣，而且夾娃娃機台裡的娃娃們都超可愛，一不小心就兌換了好幾輪硬幣。

投幣式置物櫃也在這裡，如果想把東西先收起來，再繼續下午的行程，也很方便。

吃飽喝足，準備進入下午最期待的狐狸學院～

狐狸學院｜全台唯一可近距離互動的狐狸谷

前往狐狸谷的路段是下坡，如果有帶推車，會建議可以先放在置物櫃裡，空手走下去會輕鬆很多，因為回程可是上坡，推著推車回來真的會比較辛苦XD。

還沒走到狐狸谷，就已經可以一路看到白狐、赤狐在山坡上活動。

狐狸谷裡的每隻狐狸都有自己的名字，解說牌也設計得很像童書，圖文搭配、文字簡單又有趣，不會有在看生硬介紹牌的感覺，邊逛邊看就能輕鬆認識狐狸的小知識～

魔法學校的元素讓狐狸谷內更加神秘了起來，整個空間多了不少童話般的小巧思。

這間魔法故事屋可不是單純的場景佈置，而真的是狐狸老師的家，裡面可是牠們休息的空間，所以門不能隨便打開喔～尊重狐狸老師的生活空間也是很重要的！！！

等待2點進修課開始前，狐狸們就這樣自在地在我們腳邊走動，這種近距離感真的很療癒。

有些狐狸在彼此追逐，有些則悠閒地走過來，也可以看到牠們躺在冰塊上消暑。

不像一般動物園或農場大都自行走逛參觀，這裡雖然也很自在，但飼育員都會在旁分享狐狸相關知識，不知不覺大人跟小孩都學了好多。

正式進入狐狸學院進修課後，飼育員先用故事方式介紹狐狸。

原來赤狐小時候的毛色會比較偏灰，這和幼年時的保護色有關，降低自己在環境中的存在感；長大後則會依照基因呈現不同的毛色。

這種把動物知識變成小故事的方式，我覺得很適合親子一起聽，不會有生硬的解說感，小朋友也比較容易理解，邊聽故事、邊觀察眼前的狐狸，就能自然學到牠們的生活習性～

故事講完，狐狸老師也正式登場啦！

狐狸們從圍欄裡面跑出來，可以近距離觀察、摸摸及抱抱，也因為飼育員分享才知道，原來狐狸跟我們熟悉的狗狗一樣，同樣屬於犬科。第一次抱到狐狸興奮到模糊（笑）

一邊摸著狐狸，一邊看牠們自在地在身邊走動，真的會讓人對這些平常只能在動物園裡遠遠看的動物多一點認識。

原來這堂課不只是摸狐狸，更重要的是先認識牠，再依照牠當下的狀態互動，透過動物老師，無形中就能讓孩子們學習到尊重的重要性，阿璇跟樂非常喜歡這樣寓教於樂的親子活動。

遊園車｜從北校區前往南校區

離開狐狸谷後，下一堂課在南校區，我們直接搭遊園車移動。野森為了保留原始林地，園區裡有不少高低起伏的路段，走了一個上午之後，這時候搭遊園車真的輕鬆很多。

雖然實際車程不到三分鐘，但坐在車上看看沿途的森林景色，也算是課表中間的小休息。

而且平日免費搭乘，當然要搭一下！(假日為$20/趟，可至森林禮品舖購買車票)

小馬學院｜化身一日小小馴馬師

抵達小馬農莊，我們參加的是「小馬學院進修課－小小馴馬師」。

飼育員先分享小馬的生活習性、照護方式，以及在互動過程中如何觀察動物的情緒與需求。

接著不是直接領飼料，而是會自己分裝胡蘿蔔、生菜及牧草，樂樂戴上牛仔帽後就很有小小馴馬師的感覺～

可以走到小馬身邊餵食啦，比較活潑的迷你馬，飼育員都會在旁牽繩，小小孩也能安全得參與體驗，讓家長很放心^^

餵完還可以幫小馬梳毛、牽著小馬散散步。

對小朋友來說，這堂課比較像是實際參與小馬日常照護，而不只是來跟小馬拍張照片。

小馬農莊裡不只有迷你馬，天竺鼠及迷你羊也是小朋友很喜歡的動物，同樣可以近距離觀察、餵食。沒有上進修課的同學，也可以走進小馬農莊認識三種小動物，一次滿足。

森林餐車｜超長狐狸熱狗堡與水豚霜淇淋

上完小馬課程，差不多也到了下午點心時間。來野森一整天基本上不用太擔心吃東西，南、北校區都有餐車，可以依照行程就近買東西吃，飲料、點心及餐食都有。

我們這次點了超長狐狸熱狗堡及水豚黑糖霜淇淋。

原本只是想說下午補充一下體力，結果熱狗堡意外滿好吃，樂爸回家之後竟然還在念念不忘XD。

旁邊還有一座超長溜滑梯，不過需要攀網爬上去，這次我們就沒有挑戰，留給下次再來玩。

老鷹學院｜最後一堂課，跟天空中的老師見面

通往老鷹學院的埤塘周邊景色非常宜人，迎著微風、走在步道上很紓壓，聽說之後還會有水上活動，大家可以期待一下喔！

最後一堂的老鷹學院，是阿璇今天最期待也最讓人有點緊張的一堂。老鷹就這樣從我們頭頂飛過，來來回回飛翔，有種很不真實的感覺。

第一次這麼近距離看到老鷹，真的被帥到又有點敬畏感。

這堂課會認識老鷹的生活習性、照護方式及訓練，也能近距離觀察猛禽。

最後還有持鷹體驗，讓老鷹站到自己的手上。當老鷹真正站上手臂的那一刻，真的有種很難形容的感動，當然也是一定要拍照留念。從「看牠飛」到「讓牠站上手」，整個體驗又是另一種感受。

要特別注意的是，持鷹上手體驗需年滿12歲以上喔。

不過這次也才知道，原來「讓老鷹站在人手上」本身也是正向訓練的一部分。透過讓老鷹熟悉站在人手上的感覺，可以降低牠面對陌生人，以及未來接受獸醫檢查時的壓力。原來野森想傳達的「互動」，其實不是強迫動物配合，而是建立在尊重與信任上。如果動物當天需要休息，就不會強迫互動，也會依照現場狀況調整課程。

夢石咖啡｜沁涼飲品替今天的課表畫下完美的句點

一路從早上玩到下午，我們真的把今天的課表排得滿滿滿，逛到接近閉園才來到夢石咖啡。

走了一整天，這時候來杯消暑飲料真的剛剛好。我們點了鮮奶茶，奶香很濃郁，坐下來休息一下，也算是替今天的動物學校一日課表畫上一個舒服的句點。

夢石咖啡的座位區是露天的，下午來比較適合，陽光沒那麼強烈，坐在戶外喝杯咖啡、吹吹風，很適合當作一日行程的最後一站～

伴手禮店｜為自己挑選一份畢業紀念品

最後離開前，當然不能錯過伴手禮店。野森這裡的動物娃娃都做得很精緻可愛，文創商品也很有質感，唯一困擾的就是選擇障礙（笑）跟荷包會失守。

樹懶背包實在是太逗了，背在身上一定會讓大家多看幾眼哈～

我們最後帶了狐狸髮飾回家，替這趟動物學校一日遊留下小小紀念。

我們這次還有完成園區裡的探索任務，透過官方LINE進行「野森秘密大搜查」，一路完成任務、找線索、集章，最後換到可愛的狐狸造型紙帽跟水豚徽章。(可參考現場活動告示，園內探索任務不定期會更新唷~)

對小朋友來說，這種「今天要來上課、還有任務要完成」的設計很有參與感，也讓一開始的入園報到不只是買票進場而已。

這次實際帶樂樂走完一整天，阿璇覺得野森最有趣的地方，就是每個動物區都有不同體驗，一路走下來真的很有「上課」的感覺，卻又能玩得很開心。和一般以觀賞為主的動物園，或以餵食互動為主的農場不同，野森更像把動物融入一堂堂森林課程，除了近距離接觸，也能透過飼育員分享認識牠們的習性與生活。園區雖然室內遮蔽空間不算多，但灑水、風扇等降溫設備處處可見，中間也有餐廳、遊戲間、餐車及咖啡廳可以休息，實際待一整天比想像中舒服。

對我們來說，這次不只是帶樂樂看動物，更像完成了一張「動物課表」。想來玩的話，記得先看好課程時間，再搭配自由參觀的動物區；不想動腦的話，跟著這篇逛就對啦！

※ 動物課程、場次、報名方式、遊園車及各項活動安排可能依園區當日公告調整，出發前建議先確認官方最新資訊。

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（至少兩樣動物相關單品）(需一位成人陪同入園，一位大人至多限帶2位兒童)

✹10/01（四）～10/31（六）