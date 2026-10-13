[高雄景點]野森動物學校｜不像動物園的動物園！20種以上動物近距離互動一次滿足，完整一日遊攻略

2026-10-13 22:29 Rhsuan

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：野森動物學校以森林是教室、動物是老師為理念。
  • 重點二：園區分學院課程互動動物，強調尊重動物狀態。
  • 重點三：適合親子一日遊，含餐車、咖啡廳與遊園車。

野森動物學校今年1月正式營運後，就一直被放在阿璇口袋名單裡，阿璇跟樂爸一直相信，不只有書本才能讓孩子學到東西，帶著孩子出門走走跟實際體驗，往往能收穫更多。看了野森動物學校的介紹後，也特別喜歡「森林是教室、動物是老師」的理念，這次終於有時間帶樂樂來！

為了讓這趟旅程有最高的CP值，我們認真排了一下時間表，成功把所有的動物區都安排進去，排出一張完整的一日課表！想來野森動物學校玩得充實，好好把一天利用起來，跟著阿璇這樣走就對啦～

小學員入學報到｜拿著地圖，正式進入森林教室

第一次來到野森動物學校，入口外觀其實滿簡單的，園區外就是停車場。我們這次平日來，停車算是蠻好停，不過還沒到開園時間，售票口前竟然已經有人在等待，可見假日來訪的人潮應該不少。

停車場有一排設有屋頂的車位，可以稍微遮陽；如果假日前來，車位比較容易額滿，就可能需要停到較遠的外部停車場，會收100元清潔費。不想煩惱停車問題，從旗山轉運站搭接駁車過來也是個好選擇～

另外，有一個阿璇覺得很貼心的地方，是廁所設在園區外，還沒購票進場也可以先使用，不需要為了上廁所趕著先買票。

目前可以現場購票，也能事先透過官網線上購票。入園後我們拿到園區地圖及集章卡(追蹤IG或FB就能拿到)，今天的動物課程正式開始！

中途需要離開園區，蓋上隱形戳章即可再次入園，印章還有特別設計過，是隻小狐狸！

野森一進門就很有「動物學校」的感覺，導覽地圖化身成一本魔法書，園區裡有不同的動物學院，每一個動物空間就是一間森林教室，而動物就是今天的老師。

樂樂一入園就在研究他自己的走逛攻略～

走在園區時不時可以看到灑水降溫設備，森林裡也有不少綠意，雖然這天是大晴天，但是平常超怕熱的阿璇意外得不會感到太悶熱。

沙丘學院｜一堂生態課認識五位動物老師

第一站我們直衝沙丘部落，先去拿10:25的沙丘學院選修課號碼牌。

進入動物區前，會先進行手部消毒，鞋子也需要踩過消毒地墊才能入場，現場會控制人數及活動時間，從這些細節可以感受到園區對動物環境及衛生的重視。

第一間森林教室是狐獴的家。我們坐在木頭上沒多久，狐獴一隻隻就圍了過來，真的有種直接坐在狐獴家的感覺。

阿璇這天不小心穿了長裙，長裙意外變成狐獴的「庇護傘」，牠們一隻接著一隻靠過來，實在是又驚又喜。

如果要來這一區，還是比較建議穿著貼身一點的褲裝，也不要穿太寬鬆的衣服，互動起來會更自在。

飼育員一邊分享狐獴的生活習性，我們則在旁邊近距離觀察。狐獴本身具有很強的警戒性，對突然出現的尖銳聲音也會特別敏感，現場搖動鈴鐺時，一群狐獴瞬間有反應，真的很像被召喚一樣，讓人印象很深刻。

接著來到土撥鼠的森林教室。萬萬沒想到一進去，土撥鼠第一件事竟然是幫阿璇拆鞋帶（笑）

在觀察土撥鼠們的同時，也從飼育員的分享裡知道了一些分辨公母的小技巧。

再往裡面還有小食蟻獸及臭鼬，第一次跟這兩種動物待在同一個空間裡，真的覺得很新奇。

不過這天的小食蟻獸和臭鼬似乎比較想休息，既然動物老師今天不想上課，我們當然也就不打擾牠們。這其實也是野森動物學校讓我蠻有感的一點，因為來這裡不是每一隻動物都必須配合遊客互動，而是會以動物當天的狀態為優先。

最後還認識了一位阿璇第一次見到的動物老師──兔豚。

兔豚跟水豚算是近親，但外型卻很像兔子又有點像袋鼠，第一次看到真的會覺得很奇妙。牠們個性比較膽小，在合適的環境下可以與其他動物一起生活，觀察牠們各自在空間裡活動的樣子也很有趣。

一堂沙丘部落生態課，就這樣一次認識了：狐獴、土撥鼠、兔豚、臭鼬、小食蟻獸。對孩子來說，不只是知道這是什麼動物，而是會開始了解牠們怎麼生活、有哪些習性，以及當動物需要休息時，我們可以選擇尊重牠，才第一站就感受到這裡跟一般動物園或農場體驗很不一樣。

綿綿牧場｜走進羊群的日常生活

離開沙丘部落後，我們繼續前往綿綿牧場，其實就在隔壁很近哈～這裡不用抽號碼牌，直接到現場排隊即可。

除了熟悉的笑笑羊，這次還第一次看到泰迪羊。

羊群會自由活動，可以近距離餵食牧草，也能觀察每一隻羊的外型及個性。

有些羊比較積極，一看到牧草就馬上靠過來；有些則比較悠閒，慢慢走過來看看。

阿璇還不小心跟笑笑羊撞衫了呢（笑）

小朋友在這裡很容易玩到捨不得走，因為羊群就在身邊活動，伸手就能餵食，對孩子來說就是很直接的自然觀察課。

水豚森林浴｜和水豚老師一起慢下來

接著來到水豚森林浴。這裡同樣是現場等待入場，不需要特別抽號碼牌。

和有些動物園裡比較狹小的水豚飼養區不同，這裡有一整片活動空間及水池，水豚可以自己走動、泡水、休息。我們可以在旁邊近距離觀察，也能進行餵食互動。

但其實看水豚最有趣的地方，就是什麼都不用做。看牠們慢慢走、慢慢吃、慢慢泡水，甚至找個地方趴著休息，真的會不自覺跟著一起慢下來。

這堂「水豚森林浴」，是我覺得整天課表裡很療癒的一堂。

樹懶食光屋｜和樹懶一起享用午餐

中午我們來到樹懶食光屋。這裡算是園區裡非常重要的休息點，室內有冷氣，午餐時間來這裡吃飯、躲太陽剛剛好。

觀景窗前的位置是看樹懶的搖滾區，可以一邊用餐、一邊觀察樹懶。

如果運氣好，還有機會看到變色龍在餐廳裡的木頭上爬行，可惜今天阿龍不想上班，只能下次見啦～

我們點了排餐及兒童餐，出餐速度滿快，吃起來口味也不賴。

同行友人的牛肝蕈松露燉飯也獲得不錯的評價～

附上菜單給大家參考～

帶嫩嬰來竟然有寶寶粥可以點，飲品也大都是孩童能飲用的，價錢跟其他園區比起來不算貴，但餐點吃的出來很用心好吃，可以吹冷氣休息也很值得。

有一些平日限定的小活動可以參考一下～肯定擄獲小朋友的芳心XD

吃飽後我們到隔壁遊戲間玩了一下，裡面同樣有冷氣，而且夾娃娃機台裡的娃娃們都超可愛，一不小心就兌換了好幾輪硬幣。

投幣式置物櫃也在這裡，如果想把東西先收起來，再繼續下午的行程，也很方便。

吃飽喝足，準備進入下午最期待的狐狸學院～

狐狸學院｜全台唯一可近距離互動的狐狸谷

前往狐狸谷的路段是下坡，如果有帶推車，會建議可以先放在置物櫃裡，空手走下去會輕鬆很多，因為回程可是上坡，推著推車回來真的會比較辛苦XD。

還沒走到狐狸谷，就已經可以一路看到白狐、赤狐在山坡上活動。

狐狸谷裡的每隻狐狸都有自己的名字，解說牌也設計得很像童書，圖文搭配、文字簡單又有趣，不會有在看生硬介紹牌的感覺，邊逛邊看就能輕鬆認識狐狸的小知識～

魔法學校的元素讓狐狸谷內更加神秘了起來，整個空間多了不少童話般的小巧思。

這間魔法故事屋可不是單純的場景佈置，而真的是狐狸老師的家，裡面可是牠們休息的空間，所以門不能隨便打開喔～尊重狐狸老師的生活空間也是很重要的！！！

等待2點進修課開始前，狐狸們就這樣自在地在我們腳邊走動，這種近距離感真的很療癒。

有些狐狸在彼此追逐，有些則悠閒地走過來，也可以看到牠們躺在冰塊上消暑。

不像一般動物園或農場大都自行走逛參觀，這裡雖然也很自在，但飼育員都會在旁分享狐狸相關知識，不知不覺大人跟小孩都學了好多。

正式進入狐狸學院進修課後，飼育員先用故事方式介紹狐狸。

原來赤狐小時候的毛色會比較偏灰，這和幼年時的保護色有關，降低自己在環境中的存在感；長大後則會依照基因呈現不同的毛色。

這種把動物知識變成小故事的方式，我覺得很適合親子一起聽，不會有生硬的解說感，小朋友也比較容易理解，邊聽故事、邊觀察眼前的狐狸，就能自然學到牠們的生活習性～

故事講完，狐狸老師也正式登場啦！

狐狸們從圍欄裡面跑出來，可以近距離觀察、摸摸及抱抱，也因為飼育員分享才知道，原來狐狸跟我們熟悉的狗狗一樣，同樣屬於犬科。第一次抱到狐狸興奮到模糊（笑）

一邊摸著狐狸，一邊看牠們自在地在身邊走動，真的會讓人對這些平常只能在動物園裡遠遠看的動物多一點認識。

原來這堂課不只是摸狐狸，更重要的是先認識牠，再依照牠當下的狀態互動，透過動物老師，無形中就能讓孩子們學習到尊重的重要性，阿璇跟樂非常喜歡這樣寓教於樂的親子活動。

遊園車｜從北校區前往南校區

離開狐狸谷後，下一堂課在南校區，我們直接搭遊園車移動。野森為了保留原始林地，園區裡有不少高低起伏的路段，走了一個上午之後，這時候搭遊園車真的輕鬆很多。

雖然實際車程不到三分鐘，但坐在車上看看沿途的森林景色，也算是課表中間的小休息。

而且平日免費搭乘，當然要搭一下！(假日為$20/趟，可至森林禮品舖購買車票)

小馬學院｜化身一日小小馴馬師

抵達小馬農莊，我們參加的是「小馬學院進修課－小小馴馬師」。

飼育員先分享小馬的生活習性、照護方式，以及在互動過程中如何觀察動物的情緒與需求。

接著不是直接領飼料，而是會自己分裝胡蘿蔔、生菜及牧草，樂樂戴上牛仔帽後就很有小小馴馬師的感覺～

可以走到小馬身邊餵食啦，比較活潑的迷你馬，飼育員都會在旁牽繩，小小孩也能安全得參與體驗，讓家長很放心^^

餵完還可以幫小馬梳毛、牽著小馬散散步。

對小朋友來說，這堂課比較像是實際參與小馬日常照護，而不只是來跟小馬拍張照片。

小馬農莊裡不只有迷你馬，天竺鼠及迷你羊也是小朋友很喜歡的動物，同樣可以近距離觀察、餵食。沒有上進修課的同學，也可以走進小馬農莊認識三種小動物，一次滿足。

森林餐車｜超長狐狸熱狗堡與水豚霜淇淋

上完小馬課程，差不多也到了下午點心時間。來野森一整天基本上不用太擔心吃東西，南、北校區都有餐車，可以依照行程就近買東西吃，飲料、點心及餐食都有。

我們這次點了超長狐狸熱狗堡及水豚黑糖霜淇淋。

原本只是想說下午補充一下體力，結果熱狗堡意外滿好吃，樂爸回家之後竟然還在念念不忘XD。

旁邊還有一座超長溜滑梯，不過需要攀網爬上去，這次我們就沒有挑戰，留給下次再來玩。

老鷹學院｜最後一堂課，跟天空中的老師見面

通往老鷹學院的埤塘周邊景色非常宜人，迎著微風、走在步道上很紓壓，聽說之後還會有水上活動，大家可以期待一下喔！

最後一堂的老鷹學院，是阿璇今天最期待也最讓人有點緊張的一堂。老鷹就這樣從我們頭頂飛過，來來回回飛翔，有種很不真實的感覺。

第一次這麼近距離看到老鷹，真的被帥到又有點敬畏感。

這堂課會認識老鷹的生活習性、照護方式及訓練，也能近距離觀察猛禽。

最後還有持鷹體驗，讓老鷹站到自己的手上。當老鷹真正站上手臂的那一刻，真的有種很難形容的感動，當然也是一定要拍照留念。從「看牠飛」到「讓牠站上手」，整個體驗又是另一種感受。

要特別注意的是，持鷹上手體驗需年滿12歲以上喔。

不過這次也才知道，原來「讓老鷹站在人手上」本身也是正向訓練的一部分。透過讓老鷹熟悉站在人手上的感覺，可以降低牠面對陌生人，以及未來接受獸醫檢查時的壓力。原來野森想傳達的「互動」，其實不是強迫動物配合，而是建立在尊重與信任上。如果動物當天需要休息，就不會強迫互動，也會依照現場狀況調整課程。

夢石咖啡｜沁涼飲品替今天的課表畫下完美的句點

一路從早上玩到下午，我們真的把今天的課表排得滿滿滿，逛到接近閉園才來到夢石咖啡。

走了一整天，這時候來杯消暑飲料真的剛剛好。我們點了鮮奶茶，奶香很濃郁，坐下來休息一下，也算是替今天的動物學校一日課表畫上一個舒服的句點。

夢石咖啡的座位區是露天的，下午來比較適合，陽光沒那麼強烈，坐在戶外喝杯咖啡、吹吹風，很適合當作一日行程的最後一站～

伴手禮店｜為自己挑選一份畢業紀念品

最後離開前，當然不能錯過伴手禮店。野森這裡的動物娃娃都做得很精緻可愛，文創商品也很有質感，唯一困擾的就是選擇障礙（笑）跟荷包會失守。

樹懶背包實在是太逗了，背在身上一定會讓大家多看幾眼哈～

我們最後帶了狐狸髮飾回家，替這趟動物學校一日遊留下小小紀念。

我們這次還有完成園區裡的探索任務，透過官方LINE進行「野森秘密大搜查」，一路完成任務、找線索、集章，最後換到可愛的狐狸造型紙帽跟水豚徽章。(可參考現場活動告示，園內探索任務不定期會更新唷~)

對小朋友來說，這種「今天要來上課、還有任務要完成」的設計很有參與感，也讓一開始的入園報到不只是買票進場而已。

這次實際帶樂樂走完一整天，阿璇覺得野森最有趣的地方，就是每個動物區都有不同體驗，一路走下來真的很有「上課」的感覺，卻又能玩得很開心。和一般以觀賞為主的動物園，或以餵食互動為主的農場不同，野森更像把動物融入一堂堂森林課程，除了近距離接觸，也能透過飼育員分享認識牠們的習性與生活。園區雖然室內遮蔽空間不算多，但灑水、風扇等降溫設備處處可見，中間也有餐廳、遊戲間、餐車及咖啡廳可以休息，實際待一整天比想像中舒服。

對我們來說，這次不只是帶樂樂看動物，更像完成了一張「動物課表」。想來玩的話，記得先看好課程時間，再搭配自由參觀的動物區；不想動腦的話，跟著這篇逛就對啦！

※ 動物課程、場次、報名方式、遊園車及各項活動安排可能依園區當日公告調整，出發前建議先確認官方最新資訊。

🎃最新活動👻【動物們的萬聖森林派對】

✹12歲以下兒童，穿著50%動物相關服飾免費入園

（至少兩樣動物相關單品）(需一位成人陪同入園，一位大人至多限帶2位兒童)

✹10/01（四）～10/31（六）

精華 FAQ

  • 它不是單純觀賞動物，而是把園區設計成一堂堂森林課程，飼育員會帶著解說與互動，並依動物當天狀態調整安排，強調尊重與學習並重。

  • 包含沙丘學院的狐獴、土撥鼠、兔豚等，綿綿牧場、水豚森林浴、狐狸學院、小馬學院，以及老鷹學院，能近距離觀察、餵食與參與照護。

  • 文章整理了停車、線上購票、入園集章、遊園車、用餐與休息點等資訊，也提醒課程場次會變動，建議先看官方公告再規劃行程。

Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#景點 #高雄 #動物園 #一日遊 #親子出遊 #沉浸式體驗

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

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2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #浪漫 #美食探店 #Buffet

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台中北屯｜三木鐵板燒．228元起內用自助吧吃到飽，嚴選食材海鮮、排餐都吃的到！

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

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海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

海帶呀海帶吃遍台灣美食

海帶呀海帶吃遍台灣美食

平台：海帶呀海帶吃遍台灣美食｜⭐合作邀約請來信 hdai08123@gmail.com⭐

#海鮮 #鐵板燒 #吃到飽 #美食探店

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

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2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

Belinda的玩美甜蜜窩

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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