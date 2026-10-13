【雲林土庫一日遊】土庫商圈假日輕旅行｜不用趕行程！窯烤麵包、百年老店、在地美食一次收集

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文章重點整理：
- 重點一：雲林土庫商圈適合假日散步式輕旅行。
- 重點二：鹿窯窯烤麵包可預約體驗手作窯烤。
- 重點三：老店與在地美食串起土庫生活故事。
想找一個不用趕路、適合周末輕鬆出遊的小鎮，非常推薦雲林土庫商圈！這裡最大的優點就是景點、店家超集中，全程用散步的方式就能深度玩透，一次收錄手作體驗、古蹟廟宇、百年老店、青年創業咖啡、在地小吃與伴手禮，輕鬆又豐富的一日行程，超適合假日小旅行。
旅程第一站來到鹿窯窯烤麵包，隱藏在田野間的特色烘焙坊，每週只營業禮拜六，大多採預約制，想來一定要提早預定才不會撲空。這次除了買麵包，還體驗超療癒的手作課程，親手把麵團編成麻花辮造型、在麵包劃上專屬紋路，也親自把麵包送進柴燒窯爐。店內吐司口味選擇多元，不只好吃又好拍，是來土庫必體驗的特色亮點。
午餐我們吃在地人氣美食豪控肉飯，價格超親民、CP值很高。必點招牌控肉飯肥瘦剛好、滷汁鹹淡恰到好處，可搭配滷排骨、荷包蛋、各式小菜與湯品，整餐吃起來飽足又滿意。
接著參觀烏雞郎，身為土庫烏骨雞專家，擁有四十年養殖經驗。現場可試吃肉鬆、試喝滴雞精，滴雞精濃厚香醇、沒有明顯腥味，不論自己喝或是買來送給親友都很合適。
接著走訪土庫順天宮，這裡不只是當地重要的信仰中心，也是縣定古蹟，歷史可追溯至清代，更曾入選宗教百景。廟宇保存完整、故事滿滿，我們在這裡體驗折小神衣，完成後再依照廟方方式過香爐，就能帶回家收藏。還能蓋上專屬紀念章收藏。廟旁整排燈籠造景超好拍，白天清新、夜晚夢幻，隨便取景都很美。
逛累了就到金茂利鐘錶咖啡落脚，超特別的老屋複合式店家，前身是1948年的土庫第一間鐘錶行。第三代返鄉經營，同時提供鐘錶眼鏡維修、咖啡、甜點與冰淇淋服務。復古空間配上手沖咖啡香，看著老闆細膩沖煮咖啡，在這裡吃下午茶超愜意，是鎮上最有氛圍的休息點。
隨後來到義泰茶莊品茶，這裡是得獎無數的優質茶行，現場品茶時，可以感受到茶湯色澤透亮，入口滑順、不帶明顯苦澀感。還能近距離欣賞師傅手包茶葉的傳統工法，非常值得慢慢品味。
土庫必吃老店高隆珍餅店，傳承五代、百年歷史，也是在地人首選的結婚喜餅專賣店。店內各式傳統糕餅應有盡有，招牌龍鳳一口酥很適合多人分食。我們剛好遇到現烤月餅出爐，豆沙搭配鹹蛋黃的內餡，鹹甜比例剛好，傳統古早味超迷人。
接著品嚐土庫獨特名產古早味雙糕潤，方正造型非常有記憶點，同時擁有吉祥寓意，是來土庫必買伴手禮。店內還有瓶裝檸檬牛奶，有蓋設計不容易灑漏，出遊攜帶超方便、清爽解膩。
我們也走訪有60年歷史的洽勝碾米工廠，聽老闆細細講解米的產制流程。廠內販售關農米、關農香米，還有香Q好吃、冷掉也不硬的壽司米，喜歡好米的人可以入手。
之後來到長益金紙店，是在地傳統民俗老店。老闆詳細解說金紙、香品、補財庫等民俗知識，讓我對傳統拜拜用品與民俗文化有更深入的認識，收穫滿滿。
晚餐收尾來幸福99+黑金麻糬，在地平價美食小店，鍋燒意麵、咖哩飯俗又大碗、份量超實在。必吃招牌黑金麻糬，麻糬本體Q軟不粘牙，裹滿香氣十足的芝麻粉與花生粉，吃起來樸實有滋味。天氣炎熱再來一份綜合冰，清涼消暑，完美結束一整天的行程。
這趟土庫一日遊走下來，會發現這座小鎮迷人的地方，不只是有好吃的美食，從老屋、廟宇、米廠到傳統店家，都藏著屬於土庫的生活故事。如果你也喜歡這種沒有太多觀光喧囂，卻處處都有驚喜的小鎮旅行，下次安排雲林旅行，不妨把土庫排進行程裡。花上一天慢慢走、慢慢吃，走著走著就會發現，原來這座小鎮比想像中還有意思。
雲林土庫商圈
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